Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το εννεάμηνο του 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για το εννεάμηνο του 2025, η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγών, ανήλθε σε 56,36 TWh, αυξημένη κατά 16,66% σε σχέση με τις 48,31 TWh του αντίστοιχου διαστήματος του 2024. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στην ραγδαία ενίσχυση των εξαγωγών, που διαμορφώθηκαν σε 5,06 TWh, από μόλις 0,66 TWh το 2024, σημειώνοντας αύξηση που ξεπερνά το +667%, καθώς και την ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης κατά 7,66%, φτάνοντας τις 51,3 TWh, έναντι 47,65 TWh πέρυσι.

Ως προς τις κατηγορίες καταναλωτών, η ηλεκτροπαραγωγή συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό καταναλωτή, καλύπτοντας το 71% της εγχώριας ζήτησης, με 36,45 TWh. Η κατανάλωση μέσω των δικτύων διανομής σημείωσε αύξηση κατά 18,05% στις 9,42 TWh, αντιπροσωπεύοντας το 18% της εγχώριας ζήτησης, ενώ οι βιομηχανίες και οι σταθμοί CNG κατέγραψαν μείωση κατά 16.97%, καλύπτοντας το 11% της κατανάλωσης φυσικού αερίου στη χώρα.

Σχετικά με τις εισαγωγές, ενισχύθηκε σημαντικά ο ρόλος του LNG, καλύπτοντας άνω του 40% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου σε σύγκριση με περίπου 26% στους πρώτους 9 μήνες του 2024, με το σημείο της Αγίας Τριάδας (Ρεβυθούσα) να αποτελεί την βασική πύλη εισόδου και την Αμφιτρίτη (FSRU Αλεξανδρούπολης) να ακολουθεί. Παρά το γεγονός ότι ο σταθμός της Ρεβυθούσας παρέμεινε εκτός λειτουργίας λόγω προγραμματισμένης συντήρησης για το διάστημα 22/5-11/6, η Ρεβυθούσα κάλυψε το 39% των συνολικών εισαγωγών αερίου της χώρας, υποδεχόμενη 36 δεξαμενόπλοια LNG, αριθμό υπερδιπλάσιο σε σχέση με τα 17 δεξαμενόπλοια του αντίστοιχου διαστήματος του 2024. Οι ποσότητες που εκφορτώθηκαν ανήλθαν σε 22,41 TWh, αυξημένες κατά 81,60% σε σχέση με τις 12,34 TWh το 2024. Μέσω της Αμφιτρίτης (του FSRU Αλεξανδρούπολης), μέχρι τις 22/1 είχαν εισαχθεί συνολικά 1,03 TWh LNG, όταν οι υπηρεσίες αεριοποίησης του Σταθμού τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Κύριος προμηθευτής LNG ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τις ποσότητες που εκφορτώθηκαν να φτάνουν τις 19,62 TWh (88% του συνόλου), έναντι 8,02 TWh πέρυσι. Ακολούθησαν η Νιγηρία με 1,37 TWh, η Νορβηγία με 0,93 TWh και η Αλγερία με 0,49 TWh.

Όσον αφορά τις χερσαίες εισαγωγές, μέσω του Σιδηροκάστρου που κάλυψε το 45% των συνολικών εισαγωγών της χώρας, εισήχθησαν 25,46 TWh, ποσότητα μειωμένη κατά 3,3% σε σχέση με πέρυσι (26,32 TWh), ενώ μέσω της Νέας Μεσημβρίας (διασύνδεση με τον TAP) οι εισαγωγές έφτασαν τις 8,2 TWh, έναντι 9,61 TWh το 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 14,67%.

Τέλος, η υπηρεσία LNG Truck Loading του ΔΕΣΦΑ στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας κατέγραψε δυναμική ανάπτυξη, με τη φόρτωση 494 φορτηγών μεταφοράς LNG στο εννεάμηνο του 2025 έναντι 174 φορτηγών πέρυσι και την μεταφορά 148,05 GWh την ίδια χρονική περίοδο έναντι 51,28 GWh το 2024, καταγράφοντας τριπλασιασμό. Η δυναμική αύξηση των φορτίων επιβεβαιώνει ότι η υπηρεσία αναγνωρίζεται ως μια ευέλικτη και αποδοτική λύση για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών απομακρυσμένων δικτύων διανομής και βιομηχανικών καταναλωτών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ συνεχίζουν να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου και στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, σε ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή και εθνική ενεργειακή πολιτική.