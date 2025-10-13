Ραγδαία άνοδος στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με τη μέση τιμή να φτάνει σήμερα τα 158,35 ευρώ/MWh, σημειώνοντας άνοδο 104,56% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Η τιμή αυτή αφορά την Αγορά Επόμενης Ημέρας (DAM) και καθορίζεται την προηγούμενη ημέρα, με βάση τις προσφορές παραγωγών και τη ζήτηση που προβλέπεται για κάθε ώρα του επόμενου 24ώρου.

Η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία για το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και τις μελλοντικές τιμές στη λιανική αγορά, σε μια περίοδο που ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή έχει επιβραδυνθεί λόγω της μείωσης των τιμών ενέργειας σε ετήσια βάση.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη μειωμένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο σύστημα και στην αναγκαστική ενεργοποίηση ακριβότερων θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων. Κατά τις βραδινές ώρες αιχμής, μεταξύ 19:00 και 19:15, όταν η παραγωγή από φωτοβολταϊκά μηδενίστηκε και το αιολικό φορτίο ήταν χαμηλό, η τιμή έφτασε στα 459,08 ευρώ/MWh. Αντίθετα, το μεσημέρι, με υψηλή παραγωγή από φωτοβολταϊκά, η τιμή υποχώρησε στα 0,20 ευρώ/MWh. Παρόμοιες αυξήσεις τιμών λόγω περιορισμένης παραγωγής ΑΠΕ καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, όπως στο Ελσίνκι, το Όσλο και το Ταλίν.

Το ενεργειακό μείγμα της χώρας παραμένει έντονα εξαρτημένο από το φυσικό αέριο, το οποίο καλύπτει το 51,12% της ηλεκτροπαραγωγής, ενώ οι ΑΠΕ συμμετέχουν με 34,62%. Παρότι οι τιμές του φυσικού αερίου διατηρούνται σταθερές, μεταξύ 30 και 34 ευρώ/MWh, η έλλειψη φθηνότερης παραγωγής από ΑΠΕ σε ώρες αιχμής αυξάνει το συνολικό κόστος. Η απότομη άνοδος στην Αγορά Επόμενης Ημέρας καταγράφεται σε μια περίοδο που η ζήτηση παραμένει σχετικά χαμηλή, πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Οι επιχειρήσεις επισημαίνουν ότι το ενεργειακό κόστος απειλεί τη λειτουργία τους και ζητούν παρέμβαση για τη σταθεροποίηση της αγοράς. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι εξετάζονται μέτρα, ενώ παράγοντες της βιομηχανίας αποδίδουν το πρόβλημα σε δομικές αδυναμίες του συστήματος, που επιτρέπουν μεγάλες διακυμάνσεις τιμών μέσα στην ίδια ημέρα.

Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι λιανικές τιμές στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Household Energy Price Index (HEPI). Τον Αύγουστο, η τιμή στην Αθήνα διαμορφώθηκε στα 24,86 λεπτά/kWh, έναντι 25,37 λεπτών/kWh που ήταν ο μέσος όρος της ΕΕ. Παράλληλα, η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον συνολικό μέσο όρο των 33 χωρών που παρακολουθεί ο δείκτης (24,22 λεπτά/kWh), λόγω των χαμηλότερων τιμών στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι ακριβότερες πόλεις παραμένουν το Βερολίνο και η Βέρνη, ενώ οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται στο Κίεβο, τη Βουδαπέστη και το Βελιγράδι.

Σε επίπεδο χονδρικής αγοράς, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διατηρούν τις υψηλότερες τιμές. Εκείνη την ημέρα, η Ουγγαρία κατέγραψε μέση τιμή 172,15 ευρώ/MWh, η Ρουμανία 168,64, η Βουλγαρία 167,97, ενώ η Ελλάδα ακολούθησε με 158,35 ευρώ/MWh. Στην Κεντρική Ευρώπη, οι τιμές ήταν χαμηλότερες — στη Γερμανία 139,05 ευρώ/MWh, στην Αυστρία 140,91, στην Ιταλία 123,68, και στη Γαλλία 78,52. Η χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη καταγράφηκε στη Σουηδία, στα 10,28 ευρώ/MWh, λόγω αυξημένης υδροηλεκτρικής παραγωγής.

Η εικόνα δείχνει ότι, παρά τη σταθερότητα στις τιμές φυσικού αερίου, οι διακυμάνσεις στην παραγωγή ΑΠΕ συνεχίζουν να επηρεάζουν καθοριστικά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη στις ακριβότερες ζώνες τιμολόγησης.