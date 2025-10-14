  1. Home
  ΔΕΗ: Έκδοση "πράσινων" ομολογιών €775 εκατ. με λήξη το 2030
ΔΕΗ: Έκδοση “πράσινων” ομολογιών €775 εκατ. με λήξη το 2030
ΑΠΕ
Νέα
ΔΕΗ: Έκδοση “πράσινων” ομολογιών €775 εκατ. με λήξη το 2030

ΔΕΗ: Έκδοση “πράσινων” ομολογιών €775 εκατ. με λήξη το 2030

ΔΕΗ – project PARALIES: Συνεργασία για τον καθαρισμό και την προστασία των ελληνικών παραλιών για 4η χρονιά

Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΗ και Euroleague συνεχίζουν τη συνεργασία τους για 2η χρονιά

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι προτίθεται να προβεί σε έκδοση και προσφορά πράσινων μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes) συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατομμυρίων με λήξη το 2030, με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά.

Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν (i) για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 4,375% και λήξη το 2026 και (ii) για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.

H Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών και οι BofA Securities Europe SA, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Alpha Bank Α.Ε., Credia Bank Α.Ε, Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.

Το roadshow της Προσφοράς ξεκινά σήμερα 14 Οκτωβρίου 2025.

