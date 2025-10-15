Οι φούρνοι LG φέρνουν την επαγγελματική κουζίνα στο σπίτι σας

Η LG Electronics επαναπροσδιορίζει την εμπειρία μαγειρικής με τη νέα σειρά εντοιχιζόμενων φούρνων, προσφέροντας επαγγελματικά χαρακτηριστικά, υψηλή αισθητική, έξυπνες δυνατότητες και καθαριότητα χωρίς κόπο, όλα σε ένα.

Επαγγελματική καθαριότητα στην κουζίνα σας

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η υδρόφιλη κοιλότητα, ένα χαρακτηριστικό που συναντάται κυρίως σε φούρνους επαγγελματικών προδιαγραφών. Η ειδική αυτή επίστρωση απωθεί τους λεκέδες, καθιστώντας τον καθαρισμό εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό.

Για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία, το EasyClean™ της LG προσφέρει καθαριότητα χωρίς χημικά, διατηρώντας το εσωτερικό του φούρνου σαν καινούργιο. Με έναν απλό ψεκασμό νερού και ενεργοποίηση της λειτουργίας, μπορείτε να σκουπίσετε εύκολα τους ρύπους σε μόλις 10 λεπτά, χωρίς οσμές και χωρίς κόπο.

Για επίμονες βρωμιές, η λειτουργία πυρόλυσης αξιοποιεί εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες με τρία προγράμματα (σύντομο, μεσαίο, μεγάλο), προσφέροντας βαθύ καθαρισμό με μηδενική προσπάθεια.

Μαγειρική ακριβείας με τεχνολογία Steam & Air Sous Vide

Η λειτουργία SteamCook με ποσοστό υγρασίας 40-20% και ομοιόμορφη ροή ατμού συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας, των θρεπτικών συστατικών και της γεύσης, προσφέροντας εκλεπτυσμένα πιάτα με επαγγελματικό αποτέλεσμα.

Η τεχνολογία Air Sous-Vide συνδυάζει ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας και ροής αέρα, μαγειρεύοντας σε κενό αέρος για ζουμερό αποτέλεσμα, με μέγιστη ακρίβεια και ελάχιστη απώλεια γεύσης και αρώματος. Επιπλέον, εξασφαλίζει μεγαλύτερη συνέπεια στην επεξεργασία των τροφίμων, διατηρώντας υφή και γεύση όπως σε επαγγελματική κουζίνα.

Έξυπνο μαγείρεμα με το LG ThinQ™

Ο φούρνος LG γίνεται πλέον προσωπικός βοηθός μαγειρικής χάρη στην πλατφόρμα LG ThinQ™. Από την προθέρμανση, τον χρονοδιακόπτη και την παρακολούθηση του ψησίματος, έως τη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων με βάση τα μοτίβα χρήσης, όλα μπορούν να γίνουν απευθείας από το κινητό σας, για μέγιστη άνεση και ευελιξία.

Λειτουργίες που απελευθερώνουν τη δημιουργικότητα

Με έως 21 τρόπους ψησίματος, 34 αυτόματα προγράμματα και δυνατότητα Air Fry για τραγανά πιάτα χωρίς τηγάνισμα, η LG καλύπτει κάθε γευστική προτίμηση. Η τεχνολογία InstaView™ σας επιτρέπει να βλέπετε μέσα στον φούρνο χωρίς να ανοίγετε την πόρτα, διατηρώντας σταθερή θερμοκρασία, εξοικονομώντας ταυτόχρονα χρόνο από το ψήσιμο

και αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση.

Ο ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας σε κάθε ράφι, το τετραπλό τζάμι για θερμική ασφάλεια και η ενεργειακή κλάση A++/A καθιστούν τους φούρνους LG ιδανική επιλογή για κάθε νοικοκυριό. Επιπλέον, ο έλεγχος αφής μέσω LCD & LED προσφέρει μοντέρνα λειτουργικότητα με χωρητικότητα 76 έως 72 λίτρα, έτοιμη να φιλοξενήσει κάθε δημιουργία σας.

Οι φούρνοι LG σχεδιάστηκαν για όσους απαιτούν υψηλή αισθητική, τεχνολογική καινοτομία και αποτελέσματα επαγγελματικού επιπέδου στην καθημερινή τους μαγειρική.