  1. Home
  2. ΑΠΕ
  3. Citi: Τιμή-στόχος τα €52 για Metlen
Citi: Τιμή-στόχος τα €52 για Metlen
ΑΠΕ
Νέα
0

Citi: Τιμή-στόχος τα €52 για Metlen

0
metlen__Mytilineos-800-px
now viewing

Citi: Τιμή-στόχος τα €52 για Metlen

mytilineos
now playing

Μυτιληναίος: Ανάγκη επανεκκίνησης εργοστασίων και μέτρων για ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη

COSMOTE_TELEKOM_PROTERGIA
now playing

Η COSMOTE TELEKOM συνεργάζεται με την METLEN και μαζί φέρνουν ακόμα περισσότερα προνόμια

mytilineos
now playing

Metlen: Μετοχές αξίας 708 χιλ. ευρώ αγόρασε ο πρόεδρος και CEO Ευ. Μυτιληναίος

Σύσταση «αγορά» με τιμή-στόχο τα €52 δίνει η Citi στη Metlen με νέα έκθεσή της.

Συγκεκριμένα:

• Διατηρεί σύσταση αγορά και ταυτόχρονα αυξάνει την τιμή στόχο στα €52 ανά μετοχή, γεγονός που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου ~30% από τα τρέχοντα επίπεδα. Ο αναλυτής προβλέπει την κερδοφορία του 2028 στα €1,4-1,5 δισ.

• Εφόσον η Εταιρεία επιβεβαιώσει το guidance του CMD για κερδοφορία στο επίπεδο των €2,0 δισ. από το 2028, με οδηγό τις επενδύσεις στα Μέταλλα, η Citi προβλέπει τιμή-στόχο στα €80 δηλαδή 100% πάνω σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

• Λόγω των αναμενόμενων ταμειακών εισροών της Εταιρείας στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 και στο πρώτο τρίμηνο του 2026, κυρίως από την M Renewables, η Citi προβλέπει θετικό Free Cash Flow για το 2026 το οποίo το 2027 και το 2028 εκτιμά ότι θα εκτιναχθεί σε πάνω από €0,5 δισ. και €1,0 δισ. αντίστοιχα.

tags:
Σχετικά θέματα
467

Sunlight Group: Επίσκεψη Ακολούθων Άμυνας από 23 χώρες στις εγκαταστάσεις στην Ξάνθη

press-room 0
K Show_1 Main

Η LG παρουσίασε το αντιμικροβιακό υλικό Purotec στη διεθνή έκθεση K στη Γερμανία

press-room 0
BESS

Όμιλος ΔΕΗ: Έναρξη κατασκευής νέου σταθμού μπαταριών (BESS) στο Αμύνταιο

press-room 0
Close

Share this video