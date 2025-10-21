Citi: Τιμή-στόχος τα €52 για Metlen

Σύσταση «αγορά» με τιμή-στόχο τα €52 δίνει η Citi στη Metlen με νέα έκθεσή της.

Συγκεκριμένα:

• Διατηρεί σύσταση αγορά και ταυτόχρονα αυξάνει την τιμή στόχο στα €52 ανά μετοχή, γεγονός που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου ~30% από τα τρέχοντα επίπεδα. Ο αναλυτής προβλέπει την κερδοφορία του 2028 στα €1,4-1,5 δισ.

• Εφόσον η Εταιρεία επιβεβαιώσει το guidance του CMD για κερδοφορία στο επίπεδο των €2,0 δισ. από το 2028, με οδηγό τις επενδύσεις στα Μέταλλα, η Citi προβλέπει τιμή-στόχο στα €80 δηλαδή 100% πάνω σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

• Λόγω των αναμενόμενων ταμειακών εισροών της Εταιρείας στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 και στο πρώτο τρίμηνο του 2026, κυρίως από την M Renewables, η Citi προβλέπει θετικό Free Cash Flow για το 2026 το οποίo το 2027 και το 2028 εκτιμά ότι θα εκτιναχθεί σε πάνω από €0,5 δισ. και €1,0 δισ. αντίστοιχα.