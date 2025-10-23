Η Νότια Αφρική ετοιμάζεται να επανεκκινήσει το έργο του πυρηνικού αντιδραστήρα PBMR έως το 2026

Η Νότια Αφρική σχεδιάζει να άρει την κατάσταση «φροντίδας και συντήρησης» του προγράμματος Pebble Bed Modular Reactor (PBMR) μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους ή και νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο υπουργός Ηλεκτρισμού και Ενέργειας, Κγκοσιεντσό Ραμοκγκόπα.

Η χώρα, που κάποτε θεωρούνταν παγκόσμιος πρωτοπόρος στην ανάπτυξη μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων (SMR), είχε διακόψει το φιλόδοξο έργο το 2010, μετά από επενδύσεις άνω των 10 δισεκατομμυρίων ραντ (περίπου 577 εκατ. δολάρια), χωρίς να προλάβει να κατασκευάσει το προβλεπόμενο μοντέλο επίδειξης.

«Έχουμε προχωρήσει σημαντικά στις εσωτερικές μας διαδικασίες ώστε να υποστηρίξουμε την επανεκκίνηση του προγράμματος PBMR», δήλωσε ο Ραμοκγκόπα σε συνέντευξη Τύπου, υπογραμμίζοντας το ανανεωμένο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την αξιοποίηση της πυρηνικής τεχνολογίας.

Η κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Eskom λειτουργεί σήμερα τον μοναδικό εμπορικό πυρηνικό σταθμό της Αφρικής, κοντά στο Κέιπ Τάουν, ενώ άλλες χώρες, όπως η Αίγυπτος, η Ναμίμπια, ο Νίγηρας και η Γκάνα, εξετάζουν ενεργά την ανάπτυξη πυρηνικών έργων.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η διεθνής αγορά παρουσιάζει «τεράστιες ευκαιρίες» για συνεργασίες στον τομέα των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, με σημαντικούς επενδυτές και τεχνολογικούς παίκτες να εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

Το επικείμενο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Πόρων (IRP) 2025 της χώρας αναμένεται να καθορίσει τον ενεργειακό οδικό χάρτη έως το 2039, προβλέποντας πάνω από 105 γιγαβάτ νέας παραγωγικής ικανότητας. Περισσότερο από το ήμισυ αυτής θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς η Νότια Αφρική επιδιώκει να μειώσει δραστικά την εξάρτησή της από τον άνθρακα.

Συγκεκριμένα, το IRP προβλέπει 5,2 GW νέας πυρηνικής ισχύος, 16 GW από φυσικό αέριο, 34 GW από αιολική ενέργεια και 25 GW από φωτοβολταϊκά έως το 2039.

Η κυβέρνηση στοχεύει παράλληλα στην αναζωογόνηση της εγχώριας πυρηνικής βιομηχανίας, με χώρες όπως η Κίνα, η Νότια Κορέα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία να θεωρούνται πιθανοί εταίροι για την ανάπτυξη των νέων πυρηνικών τεχνολογιών.

«Δεν πιστεύουμε ότι θα μας λείψουν οι υποψήφιοι συνεργάτες για το PBMR», κατέληξε ο Ραμοκγκόπα, εκφράζοντας αισιοδοξία για το μέλλον του νοτιοαφρικανικού πυρηνικού προγράμματος.