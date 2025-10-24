Θέρμανση το χειμώνα: Πόσο κοστίζει και ποια είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή για τα νοικοκυριά

Η αναζήτηση της πιο οικονομικής λύσης για τη θέρμανση του σπιτιού παραμένει κρίσιμο ζήτημα για τα νοικοκυριά, ειδικά μέσα στη συνεχιζόμενη περίοδο ακρίβειας. Σύμφωνα με συγκριτική ανάλυση του ενεργειακού επιθεωρητή Μιχάλη Χριστοδουλίδη, το κόστος θέρμανσης διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το είδος του συστήματος και την ενεργειακή πηγή που χρησιμοποιείται.

Οι υπολογισμοί αφορούν ένα τυπικό σπίτι μέτριας μόνωσης στην Αθήνα, με λειτουργία του συστήματος θέρμανσης για 8 ώρες ημερησίως.

Τιμές καυσίμων που ελήφθησαν υπόψη

Πετρέλαιο θέρμανσης: 1,10€ / λίτρο

Θερμική kWh φυσικού αερίου: 0,050€

Ηλεκτρική kWh: 0,17€

Συγκριτικό κόστος θέρμανσης

Σύστημα Θέρμανσης Κόστος (€) Παρατηρήσεις Αντλία θερμότητας 61,20€ Η πιο οικονομική επιλογή 2 κλιματιστικά inverter Α+ 93,50€ Οικονομικότερη λύση σε σχέση με πετρέλαιο Καυστήρας φυσικού αερίου 115€ Σημαντικά φθηνότερος από τον καυστήρα πετρελαίου Καυστήρας πετρελαίου 165€ Παραδοσιακή αλλά πιο ακριβή λύση 2 ηλεκτρικά καλοριφέρ 221€ Η πιο δαπανηρή επιλογή

Η αντλία θερμότητας αναδεικνύεται ξεκάθαρα ως η πιο συμφέρουσα λύση, με κόστος 61,20€ για τη συγκεκριμένη χρήση, ενώ αντίθετα τα ηλεκτρικά καλοριφέρ είναι η πιο ακριβή επιλογή, με κόστος 221€, δηλαδή σχεδόν 3,5 φορές πάνω από την αντλία θερμότητας.

Το φυσικό αέριο (115€) προσφέρει πιο προσιτή θέρμανση από το πετρέλαιο (165€), αλλά παραμένει ακριβότερο από τις ηλεκτρικές αντλίες ή τα inverter. Τα κλιματιστικά inverter Α+ (93,50€) αποδεικνύονται αποτελεσματική και οικονομική λύση για όσους δεν διαθέτουν αντλία θερμότητας.

Εναλλακτικές και Τάσεις

Με τις τιμές του ρεύματος να παραμένουν υψηλές και τη διανομή πετρελαίου να δυσκολεύει σε πολλές πολυκατοικίες, αρκετοί καταναλωτές στρέφονται σε εναλλακτικά μέσα θέρμανσης όπως ξύλα και πέλετ, που μπορούν να μειώσουν το κόστος, αν και απαιτούν διαφορετικού τύπου εγκατάσταση και συντήρηση.

Συμβουλές Εξοικονόμησης

Ο ειδικός επισημαίνει ότι η σωστή χρήση των συστημάτων θέρμανσης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του λογαριασμού:

Θερμοστάτης στους 20°C

Σταθερή λειτουργία του καλοριφέρ: Μην το ανοιγοκλείνετε συνεχώς, κρατήστε το σταθερό όσο είστε στο σπίτι.

Ανεμιστήρας + 18°C: Ο συνδυασμός θερμοκρασίας 18°C με ανεμιστήρα δίνει αίσθηση θερμοκρασίας 21°C, με χαμηλότερη κατανάλωση.

Ετήσια εξαέρωση καλοριφέρ: Είναι απαραίτητη για τη μέγιστη απόδοση του συστήματος.

Η αντλία θερμότητας αποτελεί, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, τη φθηνότερη και πιο αποδοτική επιλογή για τη θέρμανση ενός νοικοκυριού στην Αττική. Παράλληλα, η ορθολογική χρήση των συστημάτων και η συντήρηση τους παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τον περιορισμό του κόστους, ειδικά σε μια περίοδο που κάθε κιλοβατώρα μετράει.