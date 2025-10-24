Τα νέα έξυπνα ψυγεία LG με AI που μαθαίνουν τις συνήθειές σας

Η LG Electronics παρουσιάζει τα νέα έξυπνα ψυγεία με τεχνολογίες AI, σε επιλεγμένα μοντέλα, που «μαθαίνουν» τις συνήθειες του σπιτιού, διαχειρίζονται έξυπνα την ψύξη και βοηθούν τον καταναλωτή να οργανώνει καλύτερα την κουζίνα του. Σχεδιασμένα να ταιριάζουν διακριτικά στον χώρο και να προσφέρουν σταθερή φρεσκάδα, τα νέα μοντέλα ενσωματώνουν λειτουργίες που απλοποιούν την καθημερινότητα και αναβαθμίζουν την εμπειρία χρήσης.

Έξυπνη απόδοση με AI, για φρεσκάδα και εξοικονόμηση

Ο Inverter Compressor με λειτουργίες AI προσαρμόζει την ψύξη ανάλογα με την πραγματική χρήση, περιορίζει τις άσκοπες λειτουργίες και συμβάλλει στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Οι λειτουργίες AI Fresh και AI Saving Mode αναλύουν το πότε ανοίγετε συνήθως την πόρτα και ρυθμίζουν προληπτικά την απόδοση, ώστε να παραμένετε εντός ιδανικών συνθηκών φρεσκάδας, ενώ αξιοποιούνται ώρες χαμηλής χρήσης για εξοικονόμηση ενέργειας.

Ακρίβεια ψύξης και στοχευμένος έλεγχος υγρασίας

Οι τεχνολογίες LinearCooling™ και DoorCooling+™ σταθεροποιούν τη θερμοκρασία στην καμπίνα, ενώ τα ειδικά συρτάρια FRESHConverter™ και FRESHBalancer™ προσφέρουν εξατομικευμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας και υγρασίας για κατηγορίες τροφίμων, όπως κρέας, ψάρι, τυρί, φρούτα και λαχανικά. Ο στόχος είναι σταθερή φρεσκάδα και καλύτερη διαχείριση προμηθειών.

Auto Ice Maker: Άφθονος πάγος χωρίς σύνδεση νερού

Το Auto Ice Maker βάζει τέλος στις θήκες πάγου και προσφέρει άφθονο, ομοιόμορφο πάγο όποτε τον χρειάζεστε, χωρίς σύνδεση στο δίκτυο νερού. Το εσωτερικό δοχείο νερού χωρητικότητας έως 3,5 λίτρων εξοικονομεί χώρο και γεμίζει αυτόματα τις θήκες, ώστε ο πάγος να παράγεται και να συλλέγεται συνεχώς στο ειδικό κουτί. Έτσι κερδίζετε χρόνο, δεν χρειάζεται να τρέχετε για αγορά πάγου, ενώ η διαδικασία ανεφοδιασμού παραμένει απλή, ρίχνετε καθαρό νερό απευθείας στο δοχείο και το ψυγείο φροντίζει τα υπόλοιπα.

Οργάνωση που «δουλεύει» για εσάς

Με έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, όπως ρυθμιζόμενα και ανασυρόμενα ράφια, wine rack, «mini» καλαθάκια στην πόρτα και το My Box με φίλτρο ενεργού άνθρακα για οσμές, κάθε εκατοστό αξιοποιείται. Μεγάλες συσκευασίες, ψηλά μπουκάλια, σνακ για τα παιδιά ή υλικά για συνταγές βρίσκουν τη θέση τους χωρίς ανακατατάξεις.

Κουζίνα με στιλ και άνεση στην εγκατάσταση

Ο σχεδιασμός Premium Flat Door δίνει ενιαία αισθητική με τα ντουλάπια. Η λύση Zero Clearance επιτρέπει εγκατάσταση πλάι σε τοίχο ή ντουλάπια, με πλήρες άνοιγμα πορτών σε στενούς χώρους. Η κουζίνα παραμένει κομψή και λειτουργική χωρίς συμβιβασμούς.

Χρήσιμα, καθημερινά «έξυπνα» εργαλεία

Η εφαρμογή LG ThinQ™ επιτρέπει ρυθμίσεις θερμοκρασίας, Express Freeze και ειδοποιήσεις για ξεχασμένη πόρτα ή μειωμένη απόδοση ψύξης. Προσφέρει επίσης νυχτερινή ρύθμιση φωτεινότητας για πιο άνετη χρήση.

Tips για πιο άνετη καθημερινότητα:

Χρησιμοποιήστε το FRESHConverter™ για να προσαρμόζετε θερμοκρασία ανά είδος τρόφιμου και το FRESHBalancer™ για ελεγχόμενη υγρασία σε φρούτα και λαχανικά. Το αποτέλεσμα είναι λιγότερα αλλοιωμένα τρόφιμα και καλύτερος προγραμματισμός αγορών.

Εκμεταλλευτείτε την «έξυπνη» εκμάθηση. Αφήστε το AI Fresh να μάθει τις ώρες αιχμής και να προετοιμάζει την ψύξη προληπτικά. Έτσι αποφεύγονται οι διακυμάνσεις όταν η πόρτα ανοίγει συχνά.

Κάντε την οργάνωση σύμμαχο. Ρυθμίστε τα ράφια στο ύψος που χρειάζεστε, χρησιμοποιήστε τα μικρά καλαθάκια για σάλτσες και το My Box για τρόφιμα με έντονες οσμές ή για μικροαντικείμενα που θέλετε να έχετε πρόχειρα.

Ενεργοποιήστε ειδοποιήσεις. Η LG ThinQ™ σάς ενημερώνει για ελαφρά ανοικτή πόρτα ή ασθενή ψύξη, ώστε να προλάβετε απώλειες φρεσκάδας και ενέργειας.

Ποιος τύπος καταναλωτή είστε και τι χρειάζεστε από το ψυγείο σας;

Για τον «single chef» που αγαπά γεύση και αισθητική:

Seamless Fit που δένει με την κουζίνα και αναδεικνύει το στιλ σας.

AI Saving Mode που «μαθαίνει» το καθημερινό σας πρόγραμμα για σταθερή ψύξη και άνεση.

Max Freshness για αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας, ιδανικό για τη διατήρηση φρεσκάδας των τροφίμων

Max Storage για ψηλά μπουκάλια και ογκώδη σκεύη, χωρίς συμβιβασμούς χώρου.

Για την «active family mom» με φορτωμένο πρόγραμμα:

Έξυπνη διάταξη που λειτουργεί και σε μικρές κουζίνες, πρακτική ακόμα και με μωρό αγκαλιά.

Το ψυγείο «θυμάται» τον ρυθμό της οικογένειας και υποστηρίζει υγιεινές καθημερινές συνήθειες.

Από παιδικά σνακ μέχρι προμήθειες πρωτεΐνης, όλα διατηρούνται φρέσκα και οργανωμένα.

Χωρά μεγάλα μπουκάλια γάλα, ροφήματα γυμναστικής και κολατσιό, χωρίς άγχος.

Για τους «weekend cook mates» που πειραματίζονται:

Με ρυθμιζόμενα ράφια, wine rack και My Box οργανώνετε υλικά, σάλτσες και μπουκάλια με άνεση.

Ακριβής ψύξη που κρατά υλικά σε άριστη κατάσταση μέχρι την επόμενη δοκιμή συνταγής.

Εμπειρία μαγειρικής με σταθερή απόδοση και έμπνευση για πιο δημιουργικά Σαββατοκύριακα

Τα νέα έξυπνα ψυγεία LG με AI φέρνουν μετρήσιμη αξία στην καθημερινότητα, γιατί συνδυάζουν σταθερή φρεσκάδα, έξυπνη οργάνωση και απλή χρήση από την εφαρμογή LG ThinQ™. Με αλγόριθμους που προσαρμόζονται στις συνήθειες του σπιτιού, ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας και λύσεις που αξιοποιούν καλύτερα κάθε χώρο, ο καταναλωτής κερδίζει χρόνο, μειώνει τη σπατάλη και απολαμβάνει συνεπή ποιότητα στα γεύματα. Αυτό είναι το “Life’s Good” στην πράξη, με τεχνολογία που δουλεύει αθόρυβα στο παρασκήνιο και κάνει την κουζίνα πιο λειτουργική και την καθημερινότητα πιο εύκολη.