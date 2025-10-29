Ενεργειακή αυτοπαραγωγή: Στοίχημα απλοποίησης και σταθερότητας

Η ενεργειακή αυτοπαραγωγή, δηλαδή η δυνατότητα πολιτών και επιχειρήσεων να παράγουν το δικό τους ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές, εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης. Ωστόσο, η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα του υφιστάμενου πλαισίου εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο για πολλούς ενδιαφερόμενους, ιδίως μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), μέσω του ενεργειακού συμβούλου του Στέλιου Ψωμά, εισηγείται μια σειρά παρεμβάσεων που στοχεύουν στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη δημιουργία σταθερού, προβλέψιμου πλαισίου για την αυτοπαραγωγή.

Κεντρική πρόταση του ΣΕΦ είναι η καθιέρωση σταθερής τιμής αποζημίωσης για την ενέργεια που εγχέεται στο δίκτυο (στο πλαίσιο του net-billing). Αντί για το σημερινό σύστημα, όπου τα έσοδα υπολογίζονται συνεχώς ανάλογα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, προτείνεται μια μέση τιμή 20ετίας, βασισμένη στις ιστορικές τιμές της αγοράς, χαμηλότερη αλλά σταθερή.

Σύμφωνα με τον ΣΕΦ, η λύση αυτή θα εξαλείψει τον διοικητικό φόρτο από τους προμηθευτές και τους αυτοπαραγωγούς, ενώ θα δώσει προβλεψιμότητα και απλότητα στο σύστημα, χωρίς την ανάγκη συνεχών υπολογισμών και τιμολογήσεων.

Ο ΣΕΦ ζητά επίσης την άμεση ενσωμάτωση της Οδηγίας 1711/2024 στη σχετική Υπουργική Απόφαση, ώστε η Ελλάδα να ευθυγραμμιστεί με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η Οδηγία αυτή προβλέπει:

Κοινή χρήση και διαμοιρασμό ενέργειας μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων μέσα από πιο ευέλικτα και λειτουργικά σχήματα, με στόχο την ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων.

Πρόσβαση ευάλωτων νοικοκυριών σε μικρές εγκαταστάσεις — τα λεγόμενα «φωτοβολταϊκά μπαλκονιού» — που μπορούν να μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό κόστος για χαμηλά εισοδήματα.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΦ, Παναγιώτης Μουρτοπάλας, προειδοποιεί ότι η καθυστέρηση στην έκδοση της υπουργικής απόφασης για το net-billing — που εκκρεμεί πάνω από ένα χρόνο — αναστέλλει επενδύσεις και αποθαρρύνει νέους αυτοπαραγωγούς. Τονίζει ότι απαιτείται σαφές θεσμικό πλαίσιο και πολιτική βούληση για να απελευθερωθεί η δυναμική του τομέα.