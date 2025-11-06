Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανάκης στην Charging & Battery Summit & Expo 2025

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, θα συμμετέχει σε ένα fireside chat με τον δημοσιογράφο Μιχάλη Γεωργιάδη στο διεθνές συνέδριο για την ηλεκτροκίνηση, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Charging & Battery Summit & Expo 2025, στις 28 Νοεμβρίου.

Στη συζήτηση θα αναδειχτούν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες, οι εξελίξεις και οι προοπτικές της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, που προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης από τον πλέον αρμόδιο εκπρόσωπο της Κυβέρνησης για τις επενδύσεις και τις στρατηγικές που διαμορφώνουν το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας.

Επίσης, θα συζητηθεί το εν εξελίξει πρόγραμμα προμήθειας και ανανέωσης του στόλου των αστικών συγκοινωνιών με ηλεκτροκίνητα οχήματα μηδενικών ρύπων, βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών, την άνεση των πολιτών και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που προάγει τη βιώσιμη κινητικότητα και την αναβάθμιση των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών στη χώρα.‍

Η Charging & Battery Summit & Expo η διοργάνωση για την ηλεκτροκίνηση, τη φόρτιση, την παραγωγή ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας, επανέρχεται στο Ζάππειο Μέγαρο, στην Αθήνα, στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2025.

Η διοργάνωση στοχεύει να αναδείξει περαιτέρω τις τεχνολογίες, τα προϊόντα και τις ολοκληρωμένες λύσεις, των υποδομών και τεχνολογιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και των μπαταριών εγκαταστάσεων και αποθήκευσης ενέργειας.

Διήμερο διεθνές συνέδριο και εισιτήρια

Στο διήμερο διεθνές συνέδριο θα παρουσιαστούν όλες οι τεχνολογίες, οι τρόποι που η χρήση φορτιστών και η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να γίνει ένα προσοδοφόρο προϊόν, οι θέσεις της πολιτείας για την περεταίρω διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και οι επιστημονικές απόψεις ειδημόνων για θέματα αποθήκευσης ενέργειας.

Το κόστος του εισιτηρίου για τις δύο ημέρες του συνεδρίου είναι 124 ευρώ (100 ευρώ πλέον ΦΠΑ), ενώ για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν μόνο τη μία ημέρα του συνεδρίου, υπάρχουν τα ανάλογα εισιτήρια στα 80,60 ευρώ (65 ευρώ πλέον ΦΠΑ). Τα εισιτήρια του συνεδρίου είναι διαθέσιμα εδώ.

Επίσκεψη στην έκθεση

Η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο της Charging & Battery Summit & Expo είναι δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται για την επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο, είναι μία δωρεάν εγγραφή στη φόρμα επισκεπτών που υπάρχει εδώ.

Το δωρεάν εισιτήριο για την επίσκεψη στην έκθεση ΔΕΝ εξασφαλίζει είσοδο στο συνέδριο.

Ποιους αφορά η διοργάνωση

Μεταξύ άλλων, η διοργάνωση απευθύνεται σε:

• Κυβερνητικές Αρχές, Δήμους και Πολεοδόμους

• Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας και Προμήθειας Ενέργειας

• Εταιρείες διαχείρισης ΑΠΕ

• Startups και καινοτόμες εταιρείες τεχνολογίας

• Κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων και σχετικού εξοπλισμού

• Διαχειριστές στόλων οχημάτων και εταιρείες logistics

• Εγκαταστάτες και συντηρητές

• Ιδιοκτήτες Εμπορικών Ακινήτων

• Venue Managers

• Διαχειριστές ξενοδοχείων και τουριστικών χώρων

• Αρχές δημοσίων συγκοινωνιών

• Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

• Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς

Η Charging & Battery Summit & Expo 2025 διοργανώνεται με την υποστήριξη των εταιρειών:

Main Sponsors

– BYD‍

– ΔΕΗ

Sponsors

– EVziiin

– Ak Solar Technologies

– XCharge

Supporters

– e-Kinesis

– INFYPOWER

Charging & Battery Summit & Expo 2025

Χώρος διεξαγωγής: Ζάππειο Μέγαρο.

Χρόνος διεξαγωγής: 28 – 29 Νοεμβρίου 2025.

Περισσότερες πληροφορίες: https://charging-batteryexpo.gr

Διοργάνωση: Verticom