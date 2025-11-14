  1. Home
  3. Παπασταύρου για GSI: Η είσοδος νέων επενδυτών διαλύει τις όποιες δεύτερες σκέψεις υπήρχαν στην Κύπρο
Παπασταύρου για GSI: Η είσοδος νέων επενδυτών διαλύει τις όποιες δεύτερες σκέψεις υπήρχαν στην Κύπρο
“Οι ενεργειακές διασυνδέσεις Ελλάδας-Κύπρου και Κύπρου-Ισραήλ όχι μόνο διευρύνονται λόγω του Ισραήλ, αλλά εντάσσονται σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο, που είναι οι προσπάθειες της Ευρώπης και των ΗΠΑ να στρέψουν την Ινδία προς έναν εμπορικό δρόμο που περνά από τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη”, ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σχετικά με την είσοδο νέων επενδυτών στο έργο του καλωδίου, ο υπουργός ανέφερε ότι διαλύει και τις όποιες δεύτερες σκέψεις υπήρχαν στην Κύπρο αρχικά.

