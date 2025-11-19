Ισχυρή πορεία της ΔΕΗ στο εννεάμηνο 2025 με επίκεντρο την ενεργειακή μετάβαση

Η ΔΕΗ έκλεισε το εννεάμηνο του 2025 με οικονομικά αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεται σταθερά σε πορεία επίτευξης του στόχου για προσαρμοσμένο EBITDA 2 δισ. ευρώ στο τέλος της χρονιάς. Το προσαρμοσμένο EBITDA έφτασε τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 400 εκατ. ευρώ. Η άνοδος προέρχεται από τη βελτίωση της καθετοποιημένης δραστηριότητας και από υψηλότερα έσοδα διανομής μετά την εφαρμογή των νέων χρεώσεων χρήσης δικτύου από την 1η Ιουνίου 2025.

Παρά το αυξημένο επενδυτικό πρόγραμμα, ο Όμιλος διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική εικόνα. Ο δείκτης Καθαρό Χρέος προς EBITDA βρίσκεται στο 3,1x, κάτω από το όριο 3,5x που έχει θέσει η εταιρεία. Τον Οκτώβριο του 2025, η επιτυχημένη έκδοση Πράσινων Ομολογιών 775 εκατ. ευρώ ενίσχυσε περαιτέρω τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων που εντάσσονται στην ενεργειακή μετάβαση.

Επενδύσεις 1,9 δισ. ευρώ με επίκεντρο ΑΠΕ και δίκτυα

Οι συνολικές επενδύσεις του εννεαμήνου ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ. Σχεδόν το 88 τοις εκατό κατευθύνθηκε σε έργα ΑΠΕ, ευέλικτης παραγωγής και αναβάθμισης των δικτύων διανομής. Η στρατηγική κατανομή ενισχύει τον μετασχηματισμό της εταιρείας και στηρίζει τη μετάβασή της σε κατά κύριο λόγο πράσινη παραγωγή.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ έφτασε τα 6,4 GW, ενώ επιπλέον 3,9 GW βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής, προετοιμασίας ή διαγωνισμού. Η παραγωγή από ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 5,1 TWh, που αντιστοιχεί στο 33 τοις εκατό της συνολικής παραγωγής και σημείωσε αύξηση 5 τοις εκατό σε σχέση με το 2024.

Η εταιρεία προχωρά σε επενδύσεις που ενισχύουν την ευελιξία του συστήματος. Ενδεικτικό είναι το έργο αποθήκευσης στον Αμύνταο, ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh, που στηρίζει την καλύτερη αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής και την ευστάθεια του δικτύου.

Η δέσμευση για πλήρη έξοδο από τον λιγνίτη το 2026 παραμένει σταθερή. Η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 18 τοις εκατό σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2024.

Αναβάθμιση ESG και ενίσχυση εταιρικής αξιοπιστίας

Η μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας αντανακλάται και στις εξωτερικές αξιολογήσεις. Ο διεθνής οίκος MSCI αναβάθμισε τη ΔΕΗ από BBB σε A για τα κριτήρια ESG, αναγνωρίζοντας πρόοδο στη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων, στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Προοπτικές

Η ΔΕΗ αξιοποιεί την οικονομική της ενίσχυση για να χρηματοδοτήσει τον συνεχή μετασχηματισμό της. Η διοίκηση επιβεβαιώνει ότι στόχος είναι η διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας, η αύξηση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης και η δημιουργία αξίας για μετόχους και πελάτες. Με δεδομένο τον συνδυασμό ισχυρών οικονομικών επιδόσεων και υψηλής επενδυτικής δυναμικής, η εταιρεία συνεχίζει να παίζει κεντρικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.