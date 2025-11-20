Motor Oil: Νέο προσωρινό μέρισμα για τους μετόχους

Iσχυρή δυναμική και εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας κατέγραψε ο Όμιλος Motor Oil στο εννεάμηνο του 2025, παρά τη συγκρατημένη πορεία του κύκλου εργασιών.

Τα οικονομικά αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σταθερή ανθεκτικότητα του Ομίλου, ο οποίος προχωρά και σε νέο προσωρινό μέρισμα προς τους μετόχους.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 8,48 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας πτώση έναντι των 9,37 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Ωστόσο, η υποχώρηση των πωλήσεων δεν επηρέασε την απόδοση του Ομίλου σε επίπεδο κερδών.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους εκτοξεύθηκαν στα 453,2 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από τα 224 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα κέρδη εκμεταλλεύσεως παρέμειναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, στα 552,9 εκατ. ευρώ, συγκρίσιμα με τα 575,9 εκατ. ευρώ του 2024.

Τα έσοδα της εταιρείας το Q3 ανήλθαν στα 3,21 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο από τα 3,13 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σημαντικό ρόλο στην κερδοφορία διαδραμάτισε και η αποζημίωση ύψους 218,2 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε λόγω έκτακτου γεγονότος στο διυλιστήριο. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα κινήθηκαν επίσης ισχυρά, στα 110,6 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος κατέβαλε φόρους ύψους 130,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 584 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα από τα 539,4 εκατ. ευρώ που είχε καταγράψει την προηγούμενη χρονιά.

Σημαντική απόφαση της διοίκησης αποτέλεσε η έγκριση διανομής προσωρινού μερίσματος 0,35 ευρώ ανά μετοχή, κατόπιν συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Ισχυρά κεφάλαια και υγιής ρευστότητα

Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σημαντικά, αγγίζοντας τα 3,15 δισ. ευρώ, έναντι 2,72 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024, εξέλιξη που αποδίδεται στην υψηλή κερδοφορία και στην ενίσχυση του ταμείου.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέβηκαν στα 1,11 δισ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός κατέγραψε πτώση, αντανακλώντας βελτίωση στη σχέση δανεισμού και χρηματοοικονομικών διαθεσίμων.

Η Motor Oil συνεχίζει να βασίζει την ανάπτυξή της σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, με ενέργεια, φυσικό αέριο και προϊόντα διύλισης να αποτελούν τον κύριο όγκο των πωλήσεων. Η διοίκηση τονίζει ότι οι δραστηριότητες του Ομίλου δεν παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα, ενώ η παρουσία σε πάνω από 75 χώρες διατηρεί ισχυρό το εξαγωγικό αποτύπωμα.

Με τα νέα οικονομικά δεδομένα, η Motor Oil επιβεβαιώνει τη σταθερή της θέση στον ενεργειακό κλάδο και ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη επενδυτών και μετόχων.