Η Κομισιόν εγκρίνει 235 ενεργειακά έργα στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έγκριση 235 διασυνοριακών ενεργειακών έργων, στα οποία αποδίδει καθεστώς Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) ή Έργου Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (ΕΑΕ). Με τη νέα αυτή λίστα, τα έργα αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), ενώ θα επωφεληθούν και από επιταχυνόμενες ρυθμιστικές διαδικασίες, προκειμένου να προχωρήσουν γρήγορα στην υλοποίησή τους.

Στόχος της συγκεκριμένης δέσμης είναι η ενίσχυση της ενεργειακής διασυνδεσιμότητας τόσο εντός των κρατών-μελών όσο και με γειτονικές χώρες, η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, η προώθηση της απανθρακοποίησης, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και αυτονομίας της Ευρώπης. Με την απόφαση αυτή, η ΕΕ κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης.

Τα νέα έργα, τα πρώτα που εντάσσονται με βάση το αναθεωρημένο πλαίσιο για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, αφορούν κρίσιμους τομείς όπως η ηλεκτρική ενέργεια, το υδρογόνο, οι υποδομές μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και τα έξυπνα δίκτυα φυσικού αερίου. Με τις επενδυτικές ανάγκες για την περίοδο 2024–2040 να εκτιμώνται σε περίπου 1,5 τρισ. ευρώ, τα έργα αυτά αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην κάλυψη των μελλοντικών ενεργειακών απαιτήσεων της ΕΕ.

Παράλληλα, η Επιτροπή προετοιμάζει για το τέλος του έτους τη νέα «δέσμη μέτρων για τα ευρωπαϊκά δίκτυα», ενώ επεξεργάζεται τρόπους άρσης των υφιστάμενων εμποδίων, στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας «Ενεργειακές Λεωφόροι», που είχε ανακοινώσει η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης.

Την ίδια στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη οι Ημέρες Ενέργειας για τα ΕΚΕ, μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένων στην εφαρμογή των έργων αυτών. Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχει και ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιέρενσεν.