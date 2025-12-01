Υποχρεωτική αποθήκευση για τα νέα φωτοβολταϊκά και νέο πλαίσιο για τα έργα μπαταριών

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλάζει ουσιαστικά το τοπίο στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών και έργων αποθήκευσης. Οι ρυθμίσεις στοχεύουν στη σταθεροποίηση του δικτύου, στη γρηγορότερη υλοποίηση έργων που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί και στη διασφάλιση ότι οι νέες μονάδες παραγωγής θα λειτουργούν με τρόπο συμβατό με τις ανάγκες του συστήματος.

Υποχρεωτική σύνδεση νέων φωτοβολταϊκών με αποθήκευση

Κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου είναι ότι όλες οι νέες αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στον ΔΕΔΔΗΕ ή σε άλλον Διαχειριστή θα πρέπει να συνοδεύονται από σύστημα αποθήκευσης. Με αυτόν τον τρόπο, η παραγωγή από τον σταθμό δεν θα εγχέεται στο δίκτυο χωρίς έλεγχο, αλλά θα μπορεί να αποθηκεύεται και να διοχετεύεται όταν το σύστημα το επιτρέπει.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο καταργεί το ανώτατο όριο ισχύος για την προσθήκη μπαταριών σε υφιστάμενα πάρκα. Όλοι οι παραγωγοί μπορούν πλέον να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους με αποθήκευση, χωρίς περιορισμό ισχύος.

Η υποχρεωτική προσθήκη αποθήκευσης συνοδεύεται από συγκεκριμένους περιορισμούς στην έγχυση ενέργειας. Οι σταθμοί που συνδυάζουν ΦΒ και μπαταρίες οφείλουν να τηρούν όρια τα οποία θα καθορίζονται από τον Διαχειριστή, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα συμφόρησης στο δίκτυο, ειδικά σε ώρες υψηλής παραγωγής από ΑΠΕ.

Ρυθμίσεις για την υλοποίηση έργων και την εξέταση αιτημάτων

Το νομοσχέδιο προβλέπει νέα σειρά εξέτασης των αιτήσεων για φωτοβολταϊκά που προσθέτουν μπαταρία, καθώς και των αιτήσεων μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης. Στόχος είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία και να υπάρξει σαφής προτεραιότητα.

Η ρύθμιση αυτή ενισχύεται από μέτρα που αφορούν τα έργα αποθήκευσης τα οποία έχουν επιλεγεί για ενίσχυση μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΑΕΥ. Πολλά από αυτά έχουν καθυστερήσει λόγω δικαστικών αποφάσεων, και το νομοσχέδιο προβλέπει λύσεις για να μην απενεργοποιηθούν.

Αναστολή και παράταση προθεσμιών για καθυστερημένα έργα

Για σταθμούς αποθήκευσης που έχουν λάβει ενίσχυση και έχουν καθυστερήσει λόγω δικαστικών αναστολών, προβλέπεται αναστολή και παράταση των προθεσμιών που τους διέπουν. Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά έργα που έχουν ήδη επιλεγεί μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών. Στόχος είναι να μην τιμωρηθούν για καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στους επενδυτές.

Επιπλέον, για έργα που συνδέονται σε Υποσταθμούς ή Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης που κατασκευάζουν τρίτοι, η προθεσμία θεωρείται ότι τηρείται με τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Εργασιών και όχι με αίτημα ενεργοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται χρονικές πιέσεις που δεν ελέγχονται από τον επενδυτή.

Μεταφορά θέσης εγκατάστασης χωρίς παράταση προθεσμιών

Οι επενδυτές έργων αποθήκευσης που έχουν επιλεγεί για ενίσχυση αποκτούν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τη θέση εγκατάστασης, εφόσον αυτό μειώνει το κόστος σύνδεσης ή τον χρόνο υλοποίησης. Η αλλαγή θέσης δεν συνεπάγεται παράταση προθεσμιών, γεγονός που αναγκάζει τους επενδυτές να κινηθούν γρήγορα, αλλά τους δίνει μεγαλύτερη ευελιξία.

Νέο πλαίσιο για τις εγγυητικές επιστολές

Το νομοσχέδιο καθορίζει το ύψος των εγγυητικών επιστολών που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης. Παράλληλα, καταργεί τη μερική κατάπτωση των εγγυητικών για έργα αποθήκευσης που έχουν επιλεγεί για ενίσχυση και δεν τηρούν προθεσμίες έως τις 30 Ιουνίου 2026. Η ρύθμιση δίνει χρόνο στους επενδυτές να ξεπεράσουν τα εμπόδια των τελευταίων ετών χωρίς τον κίνδυνο απώλειας εγγυήσεων.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές για το δίκτυο και την αγορά

Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί περνούν από τη λογική της άμεσης έγχυσης στη λογική της ελεγχόμενης συμμετοχής στο σύστημα. Η αποθήκευση γίνεται βασικό εργαλείο για τη σταθερότητα του δικτύου, ενώ το ρυθμιστικό πλαίσιο δίνει ώθηση στα έργα μπαταριών που έχουν καθυστερήσει ή απαιτούν αναπροσαρμογές.

Για τους επενδυτές η εικόνα είναι διπλή. Από τη μία η υποχρεωτική αποθήκευση αυξάνει το κόστος των νέων έργων. Από την άλλη δημιουργεί ξεκάθαρους κανόνες, δίνει περισσότερη ευελιξία στα έργα που ήδη έχουν επιλεγεί για ενίσχυση και επιχειρεί να μειώσει τις καθυστερήσεις που έχουν εγκλωβίσει σημαντικό αριθμό επενδύσεων.