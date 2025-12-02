Τιμολόγια ρεύματος Δεκεμβρίου: σταθερότητα από τους μεγάλους παρόχους

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μπαίνει στον Δεκέμβριο με μια ιδιόμορφη ισορροπία. Παρότι η χονδρική τιμή υποχώρησε τον Νοέμβριο στα 109,35 ευρώ/MWh, σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με τον Οκτώβριο (από τα 112,36 ευρώ/MWh), οι καταναλωτές δεν είδαν ενιαία εικόνα στα κυμαινόμενα πράσινα τιμολόγια. Η αποκλιμάκωση της χονδρικής οφείλεται στις χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου, την υψηλή παραγωγή ΑΠΕ και την ομαλή λειτουργία των θερμικών μονάδων, γεγονός που θεωρητικά άνοιγε τον δρόμο για μειώσεις. Παρ’ όλα αυτά, η στρατηγική των παρόχων δεν κινήθηκε ομοιόμορφα.

Οι μεγάλοι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας κράτησαν σταθερές τις χρεώσεις τους για δεύτερο μήνα. Η ΔΕΗ διατήρησε την τιμή του πράσινου τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 ευρώ/kWh και στα 0,127 ευρώ/kWh για τη χαμηλή ζώνη. Η Protergia κράτησε το Value Special στα 0,159 ευρώ/kWh, ο ΗΡΩΝ το BASIC HOME στα 0,14760 ευρώ/kWh, η Enerwave τα επίπεδα των 0,15241 ευρώ/kWh για τις πρώτες 100 kWh και 0,23194 ευρώ/kWh για την υψηλότερη κλίμακα, ενώ η NRG διατήρησε το ειδικό της πρόγραμμα στα 0,197 ευρώ/kWh με τις γνωστές προϋποθέσεις.

Η σταθερότητα αυτή δεν είναι τυχαία. Οι μεγάλοι πάροχοι είχαν προχωρήσει σε μειώσεις τον Νοέμβριο για να αντισταθμίσουν τις αυξήσεις του Οκτωβρίου. Με αυτό ως δεδομένο, ο Δεκέμβριος λειτουργεί περισσότερο ως μήνας ανάκτησης μέρους της προηγούμενης έκπτωσης και λιγότερο ως περίοδος νέων παρεμβάσεων.

Στους μικρότερους παρόχους η εικόνα δεν ήταν ισορροπημένη. Η ελιν προχώρησε σε σημαντική μείωση 19,6%, διαμορφώνοντας την τιμή στα 0,15671 ευρώ/kWh. Η Volton κινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση με μικρή αύξηση στα 0,19961 ευρώ/kWh. Το Φυσικό Αέριο Ελλάδος ανέβασε τη χρέωση πάνω από 6% στα 0,209 ευρώ/kWh, ενώ η ZeniΘ κράτησε σχεδόν αμετάβλητη τη δική της στα 0,25252 ευρώ/kWh. Οι διακυμάνσεις αυτές δείχνουν ότι οι μικρότεροι παίκτες παραμένουν πιο εκτεθειμένοι στις αλλαγές της χονδρικής αγοράς και προσαρμόζουν τις τιμές τους πιο επιθετικά.

Τα σταθερά τιμολόγια κερδίζουν καταναλωτές

Η αβεβαιότητα στην αγορά ενέργειας έχει ήδη διαμορφώσει νέα καταναλωτική συμπεριφορά. Τα σταθερά μπλε τιμολόγια κερδίζουν συνεχώς νέους πελάτες, καθώς προσφέρουν πλήρη προβλεψιμότητα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 2 εκατομμύρια συνδρομές στα επόμενα χρόνια, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζεται νέα γενιά ευέλικτων προϊόντων που θα προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη σταθερότητα και τη μεταβλητότητα.

Συνολικά, ο Δεκέμβριος καταγράφει μια αγορά δύο ταχυτήτων. Οι μεγάλοι πάροχοι ποντάρουν στη σταθερότητα και στη διατήρηση εμπιστοσύνης, ενώ οι μικρότεροι κινούνται με έντονες αυξομειώσεις. Σε ένα περιβάλλον όπου η χονδρική τιμή δείχνει μεν τάσεις αποκλιμάκωσης, αλλά παραμένει απρόβλεπτη, οι καταναλωτές συνεχίζουν να αναζητούν σταθερές λύσεις και καθαρή εικόνα για το κόστος που θα συναντήσουν στους επόμενους λογαριασμούς.