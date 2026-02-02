  1. Home
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεκίνησε η 35ετής σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεκίνησε η 35ετής σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεκίνησε η 35ετής σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ

Ξεκίνησε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου η 35ετής σύμβαση παραχώρησης για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση του τμήματος Χανιά–Ηράκλειο-Κίσσαμος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Το συνολικό μήκος του τμήματος Ηράκλειο–Χανιά–Κίσσαμος ανέρχεται σε 187 χλμ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ, ενώ η περίοδος παραχώρησης είναι 35 έτη, εκ των οποίων τα πρώτα πέντε αντιστοιχούν στην περίοδο μελέτης και κατασκευής.

Η έναρξη υλοποίησης πρόδρομων εργασιών τους τελευταίους μήνες έχει ήδη συμβάλει στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων στον οδικό άξονα, σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) έχει συνολικό μήκος περίπου 300 χλμ., περιλαμβάνοντας επίσης τα υπό κατασκευή τμήματα “Χερσόνησος–Άγιος Νικόλαος” και “Άγιος Νικόλαος–Νεάπολη”, γεγονός που τον κατατάσσει ως τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο που βρίσκεται σήμερα υπό κατασκευή στην Ευρώπη.

 

