Πράσινα τιμολόγια ρεύματος: οι χρεώσεις Φεβρουαρίου

Σταθερό τοπίο καταγράφεται στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Φεβρουάριο του 2026, με το εύρος των χρεώσεων να κινείται από 13,9 έως 25,25 λεπτά ανά κιλοβατώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στην ΡΑΑΕΥ. Παρά τις αναταράξεις στην αγορά φυσικού αερίου, η λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σε καθεστώς σχετικής ισορροπίας, γεγονός που αποτυπώνεται και στις τελικές τιμές για τα νοικοκυριά.

Στην κορυφή της κατάταξης των φθηνότερων παρόχων για τον Φεβρουάριο βρίσκεται η ΔΕΗ, η οποία προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς στα 13,9 λεπτά ανά kWh για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες μηνιαίας κατανάλωσης. Η τιμή αυτή προϋποθέτει την έκπτωση συνέπειας, δηλαδή την εμπρόθεσμη εξόφληση, καθώς και την εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες της εταιρείας. Για κατανάλωση άνω των 200 kWh, η χρέωση διαμορφώνεται στα 15,4 λεπτά ανά kWh. Ακολουθεί ο ΗΡΩΝ, ο οποίος διατηρεί σταθερή τη χρέωσή του στα 14,76 λεπτά ανά kWh, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης συνέπειας, ενώ η Protergia συνεχίζει για τέταρτο συνεχόμενο μήνα με τιμή 15,9 λεπτά ανά kWh.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα στους υπόλοιπους παρόχους. Η ΕΛΙΝ ήταν η μοναδική εταιρεία που προχώρησε σε μείωση τιμής για τον Φεβρουάριο, διαμορφώνοντας τη χρέωσή της στα 16,49 λεπτά ανά kWh. Αντίθετα, η Enerwave εφαρμόζει τιμολόγιο δύο χρεώσεων, με χαμηλή τιμή για τις πρώτες 100 kWh και σημαντική αύξηση για την επιπλέον κατανάλωση, η οποία φτάνει τα 24,169 λεπτά ανά kWh. Στην άλλη άκρη της κλίμακας, η υψηλότερη τιμή της αγοράς για τον μήνα καταγράφεται στη Ζενίθ, με 25,25 λεπτά ανά kWh.

Σε επίπεδο αγοράς, οι τρεις μεγάλοι πάροχοι –ΔΕΗ, ΗΡΩΝ και Protergia– καλύπτουν πάνω από το 80% των καταναλωτών, με μέση τιμή γύρω στα 14,86 λεπτά ανά kWh. Αντίθετα, η πλειονότητα των μικρότερων προμηθευτών τοποθετείται αισθητά υψηλότερα, συχνά πάνω από τα 20 λεπτά, γεγονός που ενισχύει τη διαφοροποίηση μεταξύ βασικών και εναλλακτικών επιλογών.

Η σταθερότητα των πράσινων τιμολογίων για τον Φεβρουάριο συνδέεται άμεσα με την εικόνα της χονδρεμπορικής αγοράς τον Ιανουάριο. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 108,67 ευρώ ανά MWh, παρουσιάζοντας οριακή υποχώρηση σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, η αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα, με ενισχυμένη παραγωγή από αιολικά, υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά, περιόρισε τη χρήση μονάδων φυσικού αερίου και λειτούργησε εξισορροπητικά για το κόστος παραγωγής. Το αποτέλεσμα ήταν η Ελλάδα να εμφανίσει από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρώπη, έως και 30-40 ευρώ ανά MWh χαμηλότερα από γειτονικές αγορές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου κατά περίπου 40%, η εξέλιξη αυτή δεν επηρέασε τα τιμολόγια του Φεβρουαρίου, καθώς οι παραγωγοί προμηθεύονται καύσιμο με συμβόλαια προηγούμενου μήνα. Η συγκεκριμένη αύξηση εκτιμάται ότι ενδέχεται να αποτυπωθεί στις χρεώσεις του Μαρτίου, εφόσον διατηρηθεί η τάση.

Για τους καταναλωτές που επιθυμούν να δουν πώς διαμορφώνεται το πραγματικό κόστος με βάση τη δική τους κατανάλωση και να συγκρίνουν όλα τα διαθέσιμα πράσινα τιμολόγια, η αναλυτική εικόνα είναι διαθέσιμη μέσω του επίσημου υπολογιστικού εργαλείου της ΡΑΑΕΥ στο energycost.gr.