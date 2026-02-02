Ρεκόρ ΑΠΕ στην ΕΕ: Η Ελλάδα στην κορυφή

Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια συνεχίζουν να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Το 2025, η παραγωγή από φωτοβολταϊκά έφτασε στις 369 TWh, αυξημένη κατά πάνω από 20% για τέταρτη συνεχή χρονιά. Οι χώρες που ξεχώρισαν με μερίδιο ηλιακής ενέργειας άνω του 20% ήταν η Ουγγαρία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ισπανία και οι Κάτω Χώρες.

Στον αντίποδα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα έπεσε σε ιστορικό χαμηλό. Στην ΕΕ κάλυψε μόλις το 9,2% της συνολικής παραγωγής, ενώ στην Ελλάδα περιορίστηκε στο 5%. Μόλις 10 χρόνια πριν, ο άνθρακας αντιστοιχούσε περίπου στο ένα τέταρτο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Ιρλανδία και Φινλανδία ολοκλήρωσαν πρόωρα την απανθρακοποίηση, δίνοντας το παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη.

Παράλληλα, η ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 8%, κυρίως λόγω μείωσης της παραγωγής από υδροηλεκτρικά. Αυτό οδήγησε τη δαπάνη για εισαγωγή φυσικού αερίου στα 32 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 16% σε σχέση με το 2024, και προκάλεσε αύξηση των χονδρικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας σε 21 χώρες της ΕΕ.

Τα «κλειδιά» για την ενεργειακή μετάβαση

Η Ελλάδα, με τις πολιτικές ενίσχυσης των ΑΠΕ και την ενεργό επένδυση σε φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, δείχνει ότι μπορεί να βρίσκεται στην κορυφή της Ευρωπαϊκής ενεργειακής μετάβασης,

Ωστόσο, η σταθερή και συνεχιζόμενη αποανθρακοποίηση δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία ή τις επενδύσεις, αλλά απαιτεί πολιτική βούληση, στρατηγικό σχεδιασμό και συνεχή υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών.

Σημαντικά στοιχεία 2025:

Συνολικό μερίδιο ΑΠΕ στην ΕΕ: 48%

Αιολικά: 16,9%, Φωτοβολταϊκά: 13,2%

Παραγωγή φωτοβολταϊκών: 369 TWh, αύξηση >20%

Παραγωγή από άνθρακα στην ΕΕ: 9,2%, στην Ελλάδα: 5%

Αύξηση ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου: 8%

Κόστος εισαγωγής φυσικού αερίου: 32 δισ. ευρώ, +16%

Η εμπειρία της Ελλάδας δείχνει ότι η συνέπεια στην εφαρμογή πολιτικών ΑΠΕ, η στρατηγική επένδυση και η ενίσχυση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές μπορούν να αλλάξουν ριζικά το ενεργειακό προφίλ μιας χώρας.

Η πολιτική βούληση, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας για τη μετάβαση σε ένα πλήρως αποανθρακοποιημένο ενεργειακό μέλλον.