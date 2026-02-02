  1. Home
Ρεκόρ ΑΠΕ στην ΕΕ: Η Ελλάδα στην κορυφή
ΑΠΕ
Νέα
Ρεκόρ ΑΠΕ στην ΕΕ: Η Ελλάδα στην κορυφή

ΑΠΕ
Ρεκόρ ΑΠΕ στην ΕΕ: Η Ελλάδα στην κορυφή

Μείωση του ενεργειακού κόστους για ευάλωτα νοικοκυριά μέσω της αξιοποίησης των ΑΠΕ - Υπεγράφη η ΚΥΑ για το πρόγραμμα «Απόλλων»

Οι ΑΠΕ κάλυψαν σχεδόν το 26% της ηλεκτροπαραγωγής στις ΗΠΑ το 2025, με την ηλιακή ενέργεια σε ιστορικά υψηλά

ΕΛΕΤΑΕΝ: 41,2 εκατ. ευρώ σε Δήμους και νοικοκυριά από τις ΑΠΕ

Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια συνεχίζουν να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Το 2025, η παραγωγή από φωτοβολταϊκά έφτασε στις 369 TWh, αυξημένη κατά πάνω από 20% για τέταρτη συνεχή χρονιά. Οι χώρες που ξεχώρισαν με μερίδιο ηλιακής ενέργειας άνω του 20% ήταν η Ουγγαρία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ισπανία και οι Κάτω Χώρες.

Στον αντίποδα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα έπεσε σε ιστορικό χαμηλό. Στην ΕΕ κάλυψε μόλις το 9,2% της συνολικής παραγωγής, ενώ στην Ελλάδα περιορίστηκε στο 5%. Μόλις 10 χρόνια πριν, ο άνθρακας αντιστοιχούσε περίπου στο ένα τέταρτο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Ιρλανδία και Φινλανδία ολοκλήρωσαν πρόωρα την απανθρακοποίηση, δίνοντας το παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη.

 Τα «κλειδιά» για την ενεργειακή μετάβαση

Η Ελλάδα, με τις πολιτικές ενίσχυσης των ΑΠΕ και την ενεργό επένδυση σε φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, δείχνει ότι μπορεί να βρίσκεται στην κορυφή της Ευρωπαϊκής ενεργειακής μετάβασης,

Ωστόσο, η σταθερή και συνεχιζόμενη αποανθρακοποίηση δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία ή τις επενδύσεις, αλλά απαιτεί πολιτική βούληση, στρατηγικό σχεδιασμό και συνεχή υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών.

Σημαντικά στοιχεία 2025:

  • Συνολικό μερίδιο ΑΠΕ στην ΕΕ: 48%

  • Αιολικά: 16,9%, Φωτοβολταϊκά: 13,2%

  • Παραγωγή φωτοβολταϊκών: 369 TWh, αύξηση >20%

  • Παραγωγή από άνθρακα στην ΕΕ: 9,2%, στην Ελλάδα: 5%

  • Αύξηση ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου: 8%

  • Κόστος εισαγωγής φυσικού αερίου: 32 δισ. ευρώ, +16%

Η εμπειρία της Ελλάδας δείχνει ότι η συνέπεια στην εφαρμογή πολιτικών ΑΠΕ, η στρατηγική επένδυση και η ενίσχυση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές μπορούν να αλλάξουν ριζικά το ενεργειακό προφίλ μιας χώρας.

Η πολιτική βούληση, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας για τη μετάβαση σε ένα πλήρως αποανθρακοποιημένο ενεργειακό μέλλον.

