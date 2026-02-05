  1. Home
  ΕΛΕΤΑΕΝ: Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ – Στατιστική Αιολικής Ενέργειας 2025
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ – Στατιστική Αιολικής Ενέργειας 2025
Αιολική ενέργεια
Νέα
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ – Στατιστική Αιολικής Ενέργειας 2025

ΕΛΕΤΑΕΝ: Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ – Στατιστική Αιολικής Ενέργειας 2025

Ενημερώθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή με τον γεωπληροφοριακό χάρτη της ΕΛΕΤΑΕΝ. Ο χάρτης περιλαμβάνει όλα τα αιολικά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες σε λειτουργία στην Ελλάδα στο τέλος του 2025.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στον χάρτη της Ελλάδας και να επιλέγει πολύγωνα αιολικών πάρκων ή ανεμογεννήτριες που επιθυμεί. Επιλέγοντας κάποιο πολύγωνο θα του εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο με πληροφορίες του αιολικού πάρκου. Ομοίως και αν επιλέξει κάποια ανεμογεννήτρια.

Η βάση δεδομένων του χάρτη αποτελεί συνδυασμό στοιχείων από τα ανοιχτά δεδομένα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας & Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και από τη βάση δεδομένων της Στατιστικής Αιολικής Ενέργειας που δημοσιεύει η ΕΛΕΤΑΕΝ.

