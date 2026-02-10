Μπλε, πράσινα και ευέλικτα τιμολόγια: πού οδεύει η λιανική αγορά ρεύματος

Η εικόνα στη λιανική αγορά ρεύματος δείχνει πιο ήρεμη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όμως οι επιλογές των καταναλωτών παραμένουν πολύπλοκες. Τα μπλε τιμολόγια αυξάνουν το μερίδιό τους, τα πράσινα συνεχίζουν να λειτουργούν ως λύση χωρίς δεσμεύσεις και, παράλληλα, ετοιμάζεται μια νέα κατηγορία προϊόντων που υπόσχεται μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο μηνιαίο κόστος.

Μπλε και πράσινα τιμολόγια: οι βασικές διαφορές

Τα μπλε τιμολόγια είναι σταθερά. Η τιμή της κιλοβατώρας παραμένει ίδια σε όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, συνήθως 12 ή 24 μήνες. Αυτή την περίοδο είναι και τα φθηνότερα της αγοράς, με τιμές έως και 35% χαμηλότερες από τα πράσινα. Τον Φεβρουάριο, οι χαμηλότερες προσφορές στα μπλε ξεκινούσαν κοντά στα 0,0899 €/kWh, ενώ στα πράσινα η ελάχιστη τιμή ήταν 13,9 λεπτά και η μέση περίπου 18,7 λεπτά/kWh.

Το μειονέκτημα βρίσκεται στο πάγιο, που συχνά πλησιάζει τα 10 ευρώ τον μήνα, και στη δέσμευση. Όποιος αποχωρήσει πριν λήξει το συμβόλαιο, πληρώνει ρήτρα. Αυτό σημαίνει ότι για νοικοκυριά με χαμηλή κατανάλωση, το συνολικό κόστος μπορεί τελικά να μην είναι τόσο χαμηλό όσο δείχνει η τιμή της κιλοβατώρας.

Τα πράσινα τιμολόγια λειτουργούν αντίστροφα. Δεν έχουν ρήτρες και επιτρέπουν αλλαγή παρόχου οποιαδήποτε στιγμή. Η τιμή όμως μεταβάλλεται κάθε μήνα, ακολουθώντας την αγορά, κάτι που κάνει τον προγραμματισμό πιο δύσκολο.

Η αγοραστική δύναμη αλλάζει την εικόνα

Παρότι η Ελλάδα εμφανίζεται με από τις χαμηλότερες ονομαστικές τιμές μπλε τιμολογίων στην Ευρώπη, σε όρους αγοραστικής δύναμης το κόστος παραμένει υψηλό. Η τιμή του ρεύματος, υπολογισμένη σε μονάδες PPS, βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένα φαινομενικά φθηνό τιμολόγιο επιβαρύνει περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό σε σχέση με άλλες χώρες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το 65% των νοικοκυριών είδε αύξηση στους λογαριασμούς σπιτιού, ενώ περίπου το 25% δυσκολεύεται να πληρώσει το ρεύμα στην ώρα του.

Τα νέα ευέλικτα τιμολόγια

Η επόμενη αλλαγή αφορά τα ευέλικτα τιμολόγια, τα οποία αναμένεται να ενεργοποιηθούν θεσμικά από τη ΡΑΑΕΥ εντός του 2026. Ο καταναλωτής θα προπληρώνει ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα για ένα πακέτο συγκεκριμένων κιλοβατωρών. Αν ξεπεράσει το όριο, οι επιπλέον kWh θα χρεώνονται με προκαθορισμένη τιμή. Αν καταναλώσει λιγότερο, θα προβλέπεται επιστροφή χρημάτων μετά την εκκαθάριση.

Το μοντέλο αυτό στοχεύει σε όσους θέλουν να γνωρίζουν από την αρχή τι θα πληρώνουν κάθε μήνα, χωρίς μεγάλες αποκλίσεις. Δεν λύνει το πρόβλημα του συνολικού κόστους, αλλά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό κατανέμεται μέσα στο έτος.

Το συμπέρασμα δεν είναι ότι υπάρχει ένα «καλύτερο» τιμολόγιο για όλους:

Τα μπλε συμφέρουν όσους έχουν μεσαία ή υψηλή κατανάλωση και θέλουν σιγουριά.

Τα πράσινα ταιριάζουν σε όσους αλλάζουν εύκολα πάροχο και παρακολουθούν στενά την αγορά.

Τα ευέλικτα φιλοδοξούν να καλύψουν το κενό ανάμεσα στα δύο, με έμφαση στον έλεγχο του μηνιαίου λογαριασμού.

Σε κάθε περίπτωση, η χαμηλή τιμή της κιλοβατώρας δεν λέει όλη την αλήθεια. Το πάγιο, η κατανάλωση και, τελικά, η αγοραστική δύναμη είναι αυτά που καθορίζουν πόσο βεβαρυμένος θα είναι ο λογαριασμός στο τέλος του μήνα.

Καμία επιλογή δεν είναι ιδανική για όλους. Η κατανάλωση, το πάγιο και το εισόδημα είναι οι παράγοντες που τελικά καθορίζουν ποιο τιμολόγιο είναι πιο κοντά στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.