Η ενέργεια συναντά τον πολιτισμό: Tο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνοδοιπόρος του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου

Aπό την αρχή της λειτουργίας στη σύγχρονη μορφή της, ως Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας αλλά και παλαιότερα ως Φωταέριο Αθηνών, η εταιρεία βρίσκεται στον πυρήνα της ενεργειακής ιστορίας της Αθήνας, τροφοδοτώντας την πόλη με ενέργεια και τις γενιές της με προοπτική. Με αυτή τη βαθιά ιστορική σύνδεση ως αφετηρία, το Φυσικό Αέριο στηρίζει έμπρακτα τις δράσεις του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων για το 2026, επιστρέφοντας συμβολικά εκεί όπου όλα ξεκίνησαν.

Λειτουργώντας σαν ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το αύριο το Φυσικό Αέριο ενισχύει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων που σχεδιάζει η ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου και απευθύνονται σε παιδιά, νέους, οικογένειες και σχολικές ομάδες, προσφέροντας εμπειρίες που εμπνέουν, αφυπνίζουν και συνδέουν.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι σχολικές ξεναγήσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο, μέσα από τα οποία τα παιδιά ανακαλύπτουν την ιστορία και τη λειτουργία του εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας. Στα εικαστικά εργαστήρια για οικογένειες τα σαββατοκύριακα, οι συμμετέχοντες γνωρίζουν βιωματικά τη βιομηχανική ιστορία της πόλης και έρχονται σε επαφή με τις πρώτες ύλες και τις μηχανές του παλιού εργοστασίου. Παράλληλα, οι ξεναγήσεις ενηλίκων και μια ευρεία γκάμα μουσικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων διαμορφώνουν ένα πολυεπίπεδο πολιτιστικό πρόγραμμα, για τους επισκέπτες όλων των ηλικιών.

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, με περισσότερα από δέκα χρόνια λειτουργίας και πάνω από 150.000 μαθητές να έχουν περάσει τις πύλες του, αποτελεί σήμερα έναν ζωντανό φορέα πολιτισμού και εκπαίδευσης, αλλά και έναν τόπο όπου η βιομηχανική κληρονομιά της Αθήνας παραμένει παρούσα και ενεργή.

Για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αυτή η συνέργεια έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Είναι μια επιστροφή στο πρώτο του «σπίτι», μια πράξη τιμής στις ρίζες του και μια υπενθύμιση ότι η ενέργεια δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά κυρίως τους ανθρώπους. Από το 1857 έως σήμερα, η εταιρεία συνεχίζει να δίνει την ενέργειά της για να προχωρά μπροστά κάθε γενιά — επενδύοντας σε βιώσιμες λύσεις, αλλά και σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό αποτύπωμα.