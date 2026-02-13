NIS: Νέα αίτηση απαλλαγής από τις κυρώσεις των ΗΠΑ εν αναμονή της πώλησης στη MOL

Υπενθυμίζεται ότι το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην NIS τον Οκτώβριο στο πλαίσιο ευρύτερων μέτρων που στοχεύουν στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας λόγω του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία. Τον περασμένο Δεκέμβριο, ωστόσο, η αμερικανική υπηρεσία έδωσε στην NIS προθεσμία μέχρι τα τέλη Μαρτίου για να διαπραγματευτεί την εκποίηση των πλειοψηφικών μετοχών που κατέχουν οι ρωσικές Gazprom Neft και Gazprom.

Σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή, η εταιρεία ανέφερε ότι η αίτηση προς το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ κατατέθηκε στις 12 Φεβρουαρίου. Δεν διευκρίνισε τη διάρκεια της αιτούμενης απαλλαγής.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη απαλλαγή από τις αμερικανικές κυρώσεις που έχει λάβε η σερβική εαιρεία λήγει στις 20 Φεβρουαρίου. «Η NIS τονίζει τη σημασία της τακτικής εργασίας της εταιρείας για την οικονομία της… Σερβίας», αναφέρει η σημερινή ανακοίνωση και προσθέτει ότι «η επέκταση της άδειας λειτουργίας θα παρείχε το απαραίτητο χρονικό πλαίσιο για τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να ολοκληρώσουν αυτές τις συζητήσεις».

Στις 19 Ιανουαρίου, η MOL της Ουγγαρίας δήλωσε ότι υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με ρωσικές εταιρείες για την αγορά του μεριδίου τους στην NIS. Η Gazprom και η Gazprom Neft κατέχουν μερίδια 11,3% και 44,9% στην NIS, αντίστοιχα. Η σερβική κυβέρνηση κατέχει μερίδιο 29,9%, ενώ το υπόλοιπο ανήκει σε μικρούς μετόχους και εργαζομένους.