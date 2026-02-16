“Φρένο” στην κατασκευή κατοικιών

Ενώ το στεγαστικό πρόβλημα οξύνεται, οι τιμές κατοικιών κινούνται στα ύψη και η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης γίνεται ανέφικτος στόχος για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, δυσαρεστημένοι από τις εξελίξεις στην αγορά κατοικιών εμφανίζονται τώρα και οι… κατασκευαστές: Παρά τη μεγάλη άνοδο των τιμών, τα περιθώρια κέρδους των εργολάβων και των εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων συρρικνώνονται.

“Φαίνεται οξύμωρο, είναι όμως η πραγματικότητα”, υποστηρίζουν παράγοντες του κλάδου, επισημαίνοντας ότι η αύξηση του κόστους κατασκευής που σημειώθηκε την τελευταία διετία, είναι μεγαλύτερη από την άνοδο των τιμών των κατοικιών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας

η ετήσια αύξηση των τιμών διαμερισμάτων ήταν 13,9% το 2023, επιβραδύνθηκε σε 8,5% το 2024 και έπεσε στο 6,6% το γ΄ τρίμηνο του 2025 (άνοδος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024).

Σ΄αυτή την τριετία οι αξίες γης (τιμές οικοπέδων), οι αμοιβές εργασίας στην οικοδομή και οι τιμές οικοδομικών υλικών αυξήθηκαν πάνω από 30%.

Εργολάβοι και developers

Αυτό αρχίζει να επηρεάζει πλέον και την οικοδομική δραστηριότητα, βάζοντας φρένο στην ανέγερση νέων πολυκατοικιών διαμερισμάτων. Μικροί κατασκευαστές-εργολάβοι και μεγάλοι developers αναγκάζονται να αναθεωρήσουν τα σχέδια τους, βλέποντας ότι με τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά (σχέση κατασκευαστικού κόστους – αγοραίας τιμής) τα περιθώρια κέρδους είναι περιορισμένα και η προοπτική είναι να στενέψουν περισσότερο.

Λύσεις δεν υπάρχουν: Το κόστος κατασκευής δεν πρόκειται να μειωθεί, ενώ ανεβάζοντας περαιτέρω τις τιμές πώλησης κινδυνεύουν να βρεθούν με απούλητο στοκ νέων διαμερισμάτων.

Σε καλύτερη θέση βρίσκονται οι μεγάλοι developers, που επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας και μπορούν να συμπιέσουν το κατασκευαστικό κόστος, διατηρώντας σχεδόν αλώβητο το περιθώριο κέρδους.

Κατά τις εκτιμήσεις στελεχών μεγάλων εταιρειών αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, το μέσο περιθώριο κέρδους στα καινούργια διαμερίσματα κινείται στα επίπεδα του 25%, ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν περίπου 32%.

Τα ποσοστά ποικίλουν ανάλογα με την αξία γής και με την ποιότητα της κατασκευής. Για τους μικρούς εργολάβους-κατασκευαστές το περιθώριο συμπιέζεται συχνά στο 20% – ιδιαίτερα αν η επιχειρηματική τους δραστηριότητα βασίζεται κατά μεγάλο μέρος σε τραπεζικό δανεισμό.

Τα νέα προγράμματα

Το φρενάρισμα της οικοδομικής δραστηριότητας – που αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τελευταίους μήνες, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει και τον βαθμό επιτυχίας των διαφόρων κυβερνητικών προγραμμάτων που αποβλέπουν στη αύξηση της προσφοράς κατοικιών και στην άμβλυνση του στεγαστικού.

Οπως δείχνουν τα στοιχεία, το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών επικεντρώνεται πλέον σε παλιά και μικρά διαμερίσματα, καθώς οι τιμές των καινούργιων είναι απλησίαστες.