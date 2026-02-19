LG HVAC λύσεις υψηλής απόδοσης στην έκθεση AHR Expo 2026

Η LG Electronics (LG) παρουσίασε τις τελευταίες λύσεις θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) στην έκθεση AHR Expo 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 4 Φεβρουαρίου στο Λας Βέγκας της Νεβάδα. Η διευρυμένη γκάμα προϊόντων HVAC καλύπτει τις απαιτήσεις οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών εφαρμογών, αντανακλώντας τις μεταβολές του κλάδου προς την απεξάρτηση από τον άνθρακα και την αυξημένη υιοθέτηση της ψύξης με κρύο νερό σε μεγάλες εγκαταστάσεις της Βόρειας Αμερικής. Η LG παρουσιάζει επίσης το χαρτοφυλάκιο βασικών εξαρτημάτων της, επισημαίνοντας τις εξελίξεις σε θέματα αποδοτικότητας, αξιοπιστίας και ενσωμάτωσης συστημάτων.

Ολοκληρωμένες λύσεις HVAC για κατοικίες

Στον τομέα των οικιακών εφαρμογών, η LG παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη σειρά ενιαίων συστημάτων HVAC, προσαρμοσμένων στις διαφορετικές δομές κατοικιών και κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Η σειρά περιλαμβάνει εξωτερικές μονάδες αντλίας θερμότητας με inverter, με σχεδιασμό υψηλής ποιότητας με έναν μόνο ανεμιστήρα, διαστάσεων κάτω των 39,3 ιντσών (999 mm), με μαύρη μπροστινή γρίλια και εύκολα προσβάσιμα πάνελ συντήρησης. Οι μονάδες επεξεργασίας αέρα πολλαπλών θέσεων υποστηρίζουν κάθετες, κατευθυνόμενες προς τα κάτω και οριζόντιες εγκαταστάσεις, για να προσαρμόζονται σε διαφορετικές διαρρυθμίσεις κατοικιών.

Τα πηνία A της LG ενσωματώνουν αισθητήρες ανίχνευσης διαρροών ψυκτικού μέσου R32, ενώ οι καυστήρες αερίου υποστηρίζουν λειτουργία διπλού καυσίμου για βελτιστοποιημένη απόδοση θέρμανσης σε περιοχές με κρύο κλίμα. Ένας ειδικός θερμοστάτης παρέχει άμεσο έλεγχο του Inverter και ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω ενσωματωμένου Wi-Fi και της εφαρμογής LG ThinQ™, μειώνοντας τις απαιτήσεις καλωδίωσης και υποστηρίζοντας τη διαχείριση φορτίου.

Η LG επεκτείνει επίσης την γκάμα των προϊόντων της για τη θέρμανση νερού. Εκτός από τη σειρά θερμοσιφώνων με αντλία θερμότητας inverter, η LG παρουσιάζει θερμοσίφωνες αερίου συμπύκνωσης χωρίς δεξαμενή που παρέχουν ζεστό νερό κατά παραγγελία χωρίς αποθήκευση, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου αναμονής για ζεστό νερό. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν διπλούς εναλλακτές θερμότητας από ανοξείδωτο χάλυβα, σχεδιασμένους για ανθεκτικότητα και σταθερή απόδοση. Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της LG διαθέτουν βελτιωμένη μόνωση και κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για καλύτερη διατήρηση της θερμότητας και μακροχρόνια χρήση.

Μονάδες οροφής με Inverter και επεκτάσιμες εμπορικές λύσεις HVAC

Για μεγάλες εμπορικές εγκαταστάσεις, η LG προβάλλει τις μονάδες Rooftop Inverter (RTU), που έχουν αναπτυχθεί για την αγορά των ΗΠΑ και έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν τα τοπικά πρότυπα. Αυτές οι μονάδες RTU παρέχουν σταθερή απόδοση θέρμανσης σε εξωτερικές θερμοκρασίες έως και -5 °C (23 °F) χωρίς βοηθητικούς εφεδρικούς θερμαντήρες. Είναι συμβατές με συστήματα αυτοματισμού κτιρίων και προσφέρουν βελτιωμένη προσβασιμότητα σέρβις για απλοποίηση της λειτουργίας και της συντήρησης.

Η LG παρουσιάζει επίσης τις επεκτάσιμες εμπορικές λύσεις HVAC, με επίκεντρο το σύστημα μεταβλητής ροής ψυκτικού Multi V™ με τεχνητή νοημοσύνη. Η ανανεωμένη σειρά εσωτερικών μονάδων με αεραγωγούς περιλαμβάνει μια μονάδα μεσαίας στατικής πίεσης που παρέχει ισχυρή αλλά αθόρυβη ροή αέρα για ευέλικτες εμπορικές εφαρμογές, καθώς και μια εξαιρετικά λεπτή μονάδα με αεραγωγούς για εφαρμογές με περιορισμένο χώρο στην οροφή.

Η ACP i, η προηγμένη πλατφόρμα ελέγχου κτιρίων της LG, που κάνει το ντεμπούτο της στην έκθεση, παρέχει κεντρική παρακολούθηση, έγκαιρη αναγνώριση λειτουργικών ανωμαλιών και συστάσεις βασισμένες σε βάσεις δεδομένων για την υποστήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της σταθερότητας του συστήματος. Αυτές οι εξελίξεις ενισχύουν τον ρόλο της LG ως συνολικού παρόχου λύσεων HVAC, που περιλαμβάνει ολοκληρωμένες δυνατότητες από το σχεδιασμό του συστήματος έως τη λειτουργία μέσω αρχιτεκτονικών δομημένου ελέγχου.

Ψυκτική μονάδα αντλίας θερμότητας υψηλής απόδοσης Inverter, CDU, ψυκτική πλάκα ως λύσεις ψύξης

Η LG παρουσιάζει τον αρθρωτό ψύκτη / αντλίας θερμότητας με συμπιεστή scroll για βαριές εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Η ενεργειακά αποδοτική, αθόρυβη λύση ψύξης διευκολύνει την απλή ψύξη μεγάλης απόδοσης με κάθε μονάδα να απαιτεί μόνο μία σύνδεση τροφοδοσίας και σωληνώσεων για εύκολη εγκατάσταση. Μια οθόνη αφής διεπαφής ανθρώπου-μηχανής επιτρέπει τον διαισθητικό έλεγχο έως και έξι συνδεδεμένων μονάδων, υποστηρίζοντας τη συντονισμένη λειτουργία και παρακολούθηση.

Με βάση την εκτεταμένη εμπειρία της στον τομέα των ψυκτικών μηχανημάτων, η LG παρουσιάζει επίσης λύσεις ψύξης για περιβάλλοντα υψηλής πυκνότητας, όπως τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές περιλαμβάνουν φυγοκεντρικά ψυκτικά μηχανήματα χωρίς λάδι, καθώς και λύσεις υγρής ψύξης, όπως η μονάδα διανομής ψυκτικού (CDU) και η ψυκτική πλάκα. Η CDU διαχειρίζεται τη θερμοκρασία και τη ροή του ψυκτικού υγρού και έχει σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά που εστιάζουν στη συντήρηση, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην αντλία με ολισθαίνουσα ράγα και των φίλτρων ταχείας αποδέσμευσης. Η λύση ψυκτικής πλάκας έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει υψηλά φορτία θερμικής ισχύος μέσω βελτιστοποιημένου σχεδιασμού ανταλλαγής θερμότητας.

Ολοκληρωμένος πάροχος λύσεων για εμπορικά συστήματα HVAC και τεχνολογίες επόμενης γενιάς για εξαρτήματα

Εκτός από τις λύσεις HVAC, η LG παρουσιάζει τις λύσεις εξαρτημάτων για οικιακά και εμπορικά συστήματα HVAC στο περίπτερο LG Component Solution κοντά στην ES Company Zone. Η σειρά περιλαμβάνει βελτιωμένους συμπιεστές scroll, ανεμιστήρες ηλεκτρονικής μεταγωγής (EC), κινητήρες EC και μονάδες κίνησης σχεδιασμένες για να υποστηρίζουν την αποδοτικότητα, την ευελιξία και τη λειτουργικότητα του συστήματος.

Παράλληλα με αυτές τις προσφορές, η LG παρουσιάζει εξαρτήματα νέας γενιάς που έχουν αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τις ιδιόκτητες βασικές τεχνολογίες της. Αξιοποιώντας σχεδόν 70 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη κινητήρων και συμπιεστών, τα επανασχεδιασμένα εξαρτήματα ενσωματώνουν δομικές και μηχανικές αναβαθμίσεις. Αυτά περιλαμβάνουν τη σειρά LG BHA – τεχνολογία DualJet™ για παλινδρομικούς συμπιεστές, τεχνολογία TriVane™ για scroll συμπιεστές και τεχνολογία LG CurvedSpoke™ για κινητήρες BLDC.

«Οι λύσεις HVAC που παρουσιάζουμε στην AHR Expo 2026 αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας να παρέχουμε πρακτικές, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και στις ανάγκες των πελατών», δήλωσε ο James Lee, πρόεδρος της LG ES Company. «Συνεχίζουμε να επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιο HVAC σε οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές, ενσωματώνοντας παράλληλα την τεχνητή νοημοσύνη στη λειτουργία και τον έλεγχο του συστήματος, προκειμένου να υποστηρίξουμε την αποδοτικότητα, την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας».

Η LG καλωσόρισε τους επισκέπτες της AHR Expo 2026 να γνωρίσουν τις τελευταίες καινοτομίες της στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων HVAC και εξαρτημάτων, επισκεπτόμενοι τα περίπτερα #SU223 και #SU234 στο Συνεδριακό Κέντρο του Λας Βέγκας.