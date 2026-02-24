Η LG επεκτείνει το οικοσύστημα έξυπνης διαχείρισης κατοικιών για B2B πελάτες

Η LG επεκτείνει το οικοσύστημα LG ThinQ και παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική έξυπνης διαχείρισης κατοικιών για B2B πελάτες στο Kitchen and Bath Industry Show (KBIS) 2026. Συνδυάζοντας Premium εντοιχιζόμενες συσκευές και προηγμένες τεχνολογίες smart home, η εταιρεία προσφέρει μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση οικιστικών ακινήτων, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά κατασκευαστών της Βόρειας Αμερικής.

Η στρατηγική της LG παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για κατασκευαστές, συνεργάτες εγκατάστασης και διαχειριστές ακινήτων, προσφέροντας έναν ενιαίο τρόπο εποπτείας συνδεδεμένων χώρων διαβίωσης. Εστιάζει στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα πολυκατοικιών και ενοικιαζόμενων ακινήτων, καλύπτοντας διαδικασίες από την αρχική εγκατάσταση έως την καθημερινή λειτουργία.

Απλοποιημένη διαχείριση από την εγκατάσταση έως τη συντήρηση

Η LG παρέχει εργαλεία για την απλοποίηση των βασικών σταδίων διαχείρισης ακινήτων. Μέσω ενός ψηφιακού περιβάλλοντος, οι συνεργάτες εγκατάστασης μπορούν να καταχωρούν πολλαπλές συσκευές εύκολα, επιταχύνοντας τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης. Οι κατασκευαστές και οι διαχειριστές ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδο των εγκαταστάσεων σε πραγματικό χρόνο μέσω ενός ενιαίου ψηφιακού συστήματος.

Μετά την εγκατάσταση, οι ψηφιακές λύσεις της LG παρέχουν κεντρική εικόνα της κατάστασης των συνδεδεμένων συσκευών σε όλο το ακίνητο. Υποστηρίζεται η παρακολούθηση εξοπλισμού ανά μονάδα, με πληροφορίες μοντέλου και σειριακού αριθμού, καθώς και real-time monitoring, ειδοποιήσεις προληπτικής συντήρησης και οργανωμένη διαχείριση υπηρεσιών, διασφαλίζοντας σταθερή λειτουργία και αδιάλειπτη εξυπηρέτηση.

Έξυπνη λειτουργία για έλεγχο κόστους και ασφάλειας

Δημιουργώντας ένα πλήρως ενοποιημένο οικοσύστημα συνδεδεμένων συσκευών και συστημάτων HVAC, η LG προσφέρει νέα επίπεδα λειτουργικής αποδοτικότητας¹ και ασφάλειας.

Η λύση μπορεί να ανιχνεύει πιθανούς κινδύνους – όπως διαρροές νερού ή μπλοκαρισμένους αεραγωγούς – και να ενημερώνει τη διαχείριση, μειώνοντας την πιθανότητα ατυχημάτων και ενισχύοντας την ασφαλή λειτουργία των κτιρίων.

Αναβαθμισμένη εμπειρία διαβίωσης για μεγιστοποίηση της αξίας ακινήτου

Η LG δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές ακινήτων να προσφέρουν διαφοροποιημένη και εύχρηστη εμπειρία διαβίωσης μέσω έξυπνων ρουτινών, όπως αυτοματοποιημένες λειτουργίες όταν οι ένοικοι λείπουν ή επιστρέφουν στο σπίτι.

Αναγνωρίζοντας ότι πολλές ιδιοκτησίες χρησιμοποιούν ήδη υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης, η LG σχεδίασε τις λύσεις της με ευελιξία, επιτρέποντας την ενσωμάτωση απαραίτητων δεδομένων χωρίς την ανάγκη πλήρους αντικατάστασης συστημάτων.²

Η στρατηγική αυτή υποστηρίζει μια πιο άνετη και συνδεδεμένη εμπειρία για τους ενοίκους, ενώ προσφέρει στους διαχειριστές εργαλεία για πιο αποδοτική λειτουργία των ακινήτων.

«Η LG επενδύει σε λύσεις έξυπνης διαχείρισης κατοικιών αποκλειστικά για B2B, συνδυάζοντας τα Premium εντοιχιζόμενα πακέτα της με διαφοροποιημένες λειτουργικές λύσεις, απλοποιώντας τη διαχείριση χώρων διαβίωσης σε ποικίλα οικιστικά περιβάλλοντα στη Βόρεια Αμερική», δήλωσε ο Steve Baek, πρόεδρος της LG Home Appliance Solution Company. «Συνεχίζουμε να επεκτείνουμε τις δυνατότητες του οικοσυστήματος LG για να υποστηρίξουμε ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών σε οικιστικά ακίνητα».

¹ Η πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας και απόδοση μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, τις συνήθειες χρήσης των ενοίκων και τις κλιματικές συνθήκες.

² Η μέθοδος και το εύρος της ενσωμάτωσης δεδομένων θα καθοριστούν μέσω ξεχωριστής διαδικασίας διαβούλευσης.