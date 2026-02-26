  1. Home
  2. Νέα
  3. Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: «Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη. Μετατρέψαμε τη διεθνή μας αξιοπιστία και σταθερότητα σε πόλο έλξης επενδύσεων και συνεργασιών»
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: «Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη. Μετατρέψαμε τη διεθνή μας αξιοπιστία και σταθερότητα σε πόλο έλξης επενδύσεων και συνεργασιών»
Νέα
0

Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: «Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη. Μετατρέψαμε τη διεθνή μας αξιοπιστία και σταθερότητα σε πόλο έλξης επενδύσεων και συνεργασιών»

0
21022026
now viewing

Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: «Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη. Μετατρέψαμε τη διεθνή μας αξιοπιστία και σταθερότητα σε πόλο έλξης επενδύσεων και συνεργασιών»

16022026
now playing

Στ. Παπασταύρου: «Σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας»

9220262
now playing

Στ. Παπασταύρου από Πάτρα: «Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα έγιναν σε χρόνο ρεκόρ, προκειμένου να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και τις τοπικές κοινωνίες»

2026-01-27
now playing

Παπασταύρου: «Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο»

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου συμμετέχει σήμερα στην Υπουργική Σύνοδο που διοργανώνουν στο Donald J. Trump Institute of Peace στην Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ (NEDC)  με θέμα «Transatlantic Gas Security Summit». Η σύνοδος τελεί υπό την προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, κ. Doug Burgum και του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright.

Κατά την άφιξή του στο Donald J. Trump Institute of Peace, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η Ελλάδα έβαλε τα θεμέλια για τον Κάθετο Διάδρομο. Με σχέδιο, με αποφασιστικότητα, με επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές, οι Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε πράξη αυτό που έμενε για χρόνια ως προοπτική. Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη. Μετατρέψαμε τη διεθνή μας αξιοπιστία και σταθερότητα σε πόλο έλξης επενδύσεων και συνεργασιών. Ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι απλώς ένα έργο. Είναι μια στρατηγική συνεργασία, που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, διευρύνει τις επιλογές της Ευρώπης και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας. Η Ελλάδα βγαίνει μπροστά. Με τη Chevron, με την ExxonMobil, με τον Κάθετο Διάδρομο, η Ελλάδα δυναμώνει. Και αυτό για τον Έλληνα πολίτη σημαίνει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερα χρήματα για την ελληνική οικονομία. Σημαίνει όμως και κάτι ακόμα. Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μεγαλύτερη περηφάνεια για την Πατρίδα μας, που δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει»..

tags:
Σχετικά θέματα
Hisense

Η Hisense στην Climatherm Energy 2026, σε συνεργασία με τη Delphis

press-room 0
Η METLEN πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας

Η METLEN πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας

press-room 0
dei

ΔΕΗ myBusineDynamic: Δυναμική τιμολόγηση ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους

press-room 0
Close

Share this video