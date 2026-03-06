Η νέα συσκευή Puricare Aeromini της LG προσφέρει ισχυρό καθαρισμό αέρα σε συμπαγή μορφή

Η LG Electronics (LG) παρουσιάζει το LG PuriCare™ AeroMini, έναν συμπαγή καθαριστή αέρα σχεδιασμένο να παρέχει ισχυρό και αξιόπιστο καθαρισμό αέρα σε ένα σχεδιασμό πολύ αποδοτικό για το χώρο. Με ροή αέρα 360 μοιρών, έξυπνη συνδεσιμότητα και ευέλικτη τοποθέτηση, το AeroMini διευρύνει το χαρτοφυλάκιο φροντίδας αέρα της LG για σύγχρονα οικιακά περιβάλλοντα, όπως υπνοδωμάτια, παιδικά δωμάτια και διαμερίσματα ενός δωματίου.

Λεπτός σχεδιασμός αποδοτικός στον χώρο

Το LG PuriCare AeroMini διαθέτει λεπτό, συμπαγή σχεδιασμό για να ενσωματώνεται εύκολα σε διάφορους εσωτερικούς χώρους. Το αποτύπωμά του είναι περίπου 37% μικρότερο και το ύψος του 30% χαμηλότερο σε σχέση με το LG PuriCare 360˚ Hit, βελτιώνοντας την ευελιξία τοποθέτησης.² Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί στο πάτωμα, σε τραπέζι ή σε ράφι χωρίς να καταλαμβάνει σημαντικό χώρο. Ένα κρυφό κάλυμμα φίλτρου στη βάση διατηρεί καθαρή την εξωτερική εμφάνιση, επιτρέποντας στο προϊόν να εναρμονίζεται σε διαφορετικά στυλ εσωτερικού χώρου.

Απόδοση Καθαρισμού Αέρα 360 Μοιρών

Παρά το συμπαγές του μέγεθος, το AeroMini προσφέρει ισχυρή και ολοκληρωμένη απόδοση που συνδέεται με το όνομα PuriCare. Κληρονομεί τη δομή ροής αέρα 360 μοιρών της μάρκας, τραβώντας αέρα από όλες τις κατευθύνσεις και διανέμοντας τον καθαρισμένο αέρα προς τα πάνω και προς τα έξω, βοηθώντας στον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου. Το σύστημα χρησιμοποιεί ένα τριπλό φίλτρο H Filter, συνδυάζοντας φίλτρα σκόνης και απομάκρυνσης οσμών. Το φίλτρο είναι ιστοποιημένο για την αφαίρεση του 99,999% των πολύ μικρών σωματιδίων σκόνης μεγέθους έως 0,01 μμ και αφαιρεί διάφορες επιβλαβείς ουσίες από το εσωτερικό περιβάλλον, όπως βακτήρια, ιούς και σωματίδια μούχλας. Ταυτόχρονα, το προϊόν λειτουργεί με επίπεδα θορύβου μόλις 26dB σε Λειτουργία Ύπνου, υποστηρίζοντας ήσυχη λειτουργία κατά τη διάρκεια της ξεκούρασης ή δραστηριοτήτων που απαιτούν συγκέντρωση.⁴

Έξυπνος Έλεγχος και Εξατομίκευση

Η εφαρμογή LG ThinQ™ επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν εξ αποστάσεως τις λειτουργίες και να παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Τα χειριστήρια στη συσκευή παρέχουν άμεση λειτουργία των βασικών λειτουργιών, ενώ ένας τετράχρωματικός δείκτης ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση της ποιότητας του αέρα. Ο σχεδιασμός φίλτρου all-in-one υποστηρίζει γρήγορη αντικατάσταση, απλοποιώντας τη συντήρηση.

Το AeroMini περιλαμβάνει επίσης μια δομή προσαρμογής εξαρτημάτων τύπου modular. Προαιρετικά αξεσουάρ – όπως μια δερμάτινη χειρολαβή ή μια θήκη για λουλούδια – επιτρέπουν στους χρήστες να εξατομικεύσουν τη συσκευή και να την προσαρμόσουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα χρήσης.⁵

«Το LG PuriCare™ AeroMini προσφέρει την ισχυρή απόδοση που οι πελάτες περιμένουν από τις αξιόπιστες λύσεις μας για φροντίδα του αέρα, σε συνδυασμό με έναν συμπαγή και ευέλικτο σχεδιασμό που ταιριάζει στον τρόπο ζωής των ανθρώπων σήμερα», δήλωσε ο James Lee, Πρόεδρος της LG ES Company. «Η LG θα συνεχίσει να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της για την φροντίδας αέρα, αξιοποιώντας την βαθιά κατανόηση των σύγχρονων οικιακών περιβαλλόντων για να προσφέρει ουσιαστική αξία στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών».

Το LG PuriCare AeroMini αναμένεται να κυκλοφορήσει στη Νοτιοανατολική Ασία το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ξεκινώντας από το Βιετνάμ.