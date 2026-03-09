Ασλάνογλου (ΕΣΠΕΝ): Τι μας «έρχεται» στις τιμές ρεύματος λόγω Μέσης Ανατολής

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο Business Daily ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας, Μίλτος Ασλάνογλου, μιλά για τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και απαντά στο κατά πόσο οι καταναλωτές θα πρέπει να ανησυχούν για τις τιμές του ρεύματος, εν μέσω της έντασης στη Μέση Ανατολή και της ανόδου στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου.

Παράλληλα, εξηγεί γιατί οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν μπορούν ακόμη να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες του συστήματος και γιατί το φυσικό αέριο θα παραμείνει απαραίτητο καύσιμο για τα επόμενα χρόνια, ενώ περιγράφει τις προϋποθέσεις για να δουν οι καταναλωτές χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος.

Παράλληλα, αναδεικνύει τα βασικά προβλήματα της ελληνικής αγοράς ενέργειας, προτείνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της και εκτιμά ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί το κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων στον κλάδο και όχι μόνο.

Η έκρυθμη κατάσταση στη Μ. Ανατολή έχει προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις στη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου. Πώς το βλέπετε αυτό και τι σημαίνει για τη χονδρική ρεύματος;

Οι αυξήσεις που έχουμε δει μέχρι σήμερα και η μεταβλητότητα στις τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου είναι πολύ μικρότερες σε σχέση με το μέγεθος των γεωπολιτικών εξελίξεων. Σε γεωπολιτικό επίπεδο, αυτό που συμβαίνει είναι μια «πυρηνική έκρηξη», όμως η άνοδος των τιμών δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή μας τρομάζει.

Υπενθυμίζεται ότι με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία οι τιμές του φυσικού αερίου εκτοξεύθηκαν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στα 150-200 ευρώ, ενώ η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας έφτασε ακόμη και τα 600-700 ευρώ.

Σίγουρα μπαίνουμε σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας με μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές και, κατ’ επέκταση, αύξηση του κόστους. Είναι, λοιπόν, βέβαιο ότι θα δούμε αυξήσεις στις ώρες που λειτουργούν οι μονάδες φυσικού αερίου.

Πιθανό είναι να διαμορφωθεί ένα οξύμωρο σχήμα στην αγορά, δηλαδή πολλές ώρες της ημέρας οι τιμές μπορεί να είναι μηδενικές ή ακόμη και αρνητικές, ενώ τις βραδινές ώρες , όταν λειτουργούν οι μονάδες φυσικού αερίου, οι τιμές θα είναι υψηλές.

Η εκτίμηση είναι ότι, σε σχέση με τις σημερινές τιμές και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για τη διάρκεια της έντασης στη Μέση Ανατολή, οι τιμές θα είναι χαμηλότερεςαπό ό,τι είναι σήμερα, αλλά υψηλότερες από ό,τι αναμενόταν.

Οι αυξήσεις που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη χονδρική αγορά ρεύματος σχετίζονται κυρίως με τη χαμηλή παραγωγή από ΑΠΕ και όχι με τις τιμές του φυσικού αερίου.

Η υψηλή παραγωγή ΑΠΕ θα συγκρατήσει τη χονδρική του Απρίλη

Υπάρχουν ανησυχίες για τη χονδρική του επόμενου μήνα;

Αν υποθέσουμε, λοιπόν, ότι ο πόλεμος διαρκέσει γύρω στις 5 εβδομάδες τότε θα δούμε ένα φαινόμενο αύξησης των τιμών που θα προκύπτει από συνδυασμό παραγόντων, δηλαδή πραγματικές συνθήκες στην αγορά, όπως πιθανά ελλείμματα κυρίως στο πετρέλαιο (και λιγότερο στο φυσικό αέριο για την Ευρώπη), αύξηση των ναύλων και των ασφαλίστρων μεταφοράς, αλλά και μια τάση χειραγώγησης σε παγκόσμιο επίπεδο, που σχετίζεται κυρίως με την τιμή του φυσικού αερίου.

Το εμπόριο φυσικού αερίου στην Ευρώπη δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από το Κατάρ, καθώς οι ποσότητες που εισάγονται από εκεί είναι περιορισμένες.

Ωστόσο, χώρες που βασίζονται περισσότερο στο Κατάρ, όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, θα στραφούν στη spot αγορά για να καλύψουν τις ανάγκες τους, οδηγώντας σε άνοδο τόσο των τιμών των spot φορτίων όσο και των spot ναύλων.

Αν η κατάσταση διαρκέσει τόσο, λοιπόν, εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στη χονδρική του Απρίλη. Ο βασικός λόγος είναι ότι φέτος αναμένεται να αυξηθούν οι ώρες μέσα στην ημέρα όπου, λόγω της υψηλής παραγωγής από ΑΠΕ, οι τιμές θα είναι μηδενικές.

Έτσι, ακόμη και αν οι τιμές του φυσικού αερίου κινηθούν ανοδικά, η επίδρασή τους δεν θα είναι αρκετή για να οδηγήσει σε αύξηση των συνολικών τιμών. Αντίθετα, εκτιμάται ότι οι τιμές τον Απρίλιο και τον Μάιο θα είναι χαμηλότερες από τις σημερινές.

Σημαντικότερες οι επιπτώσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα όμως;

Αυτό αφορά κυρίως τον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Σε μακροπρόθεσμη βάση, οι επιπτώσεις ενδέχεται να είναι πιο σημαντικές. Το καλοκαίρι ξεκινά η περίοδος κατά την οποία πρέπει να γεμίσουν οι αποθήκες φυσικού αερίου, μια φάση με έντονη εμπορική δραστηριότητα.

Σε τέτοιες συνθήκες, οι πωλητές βρίσκουν συνήθως ευκαιρίες να αυξήσουν τις τιμές. Παράλληλα, αναμένεται να υπάρξει έλλειψη φορτίων στην παγκόσμια αγορά λόγω της κατάστασης που σχετίζεται με το Κατάρ.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο θα παίξει και το πόσο θερμό θα είναι το καλοκαίρι. Σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών, η ζήτηση ενέργειας θα αυξηθεί λόγω της χρήσης κλιματιστικών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες.

Η αγορά φυσικού αερίου λειτουργεί ως συγκοινωνούντα δοχεία, επομένως οι εξελίξεις σε άλλες οικονομίες επηρεάζουν και την Ευρώπη.

Αν χώρες με μεγαλύτερη οικονομική ισχύ, όπως η Κίνα ή η Ιαπωνία, μπορούν να αγοράζουν σε υψηλότερες τιμές, αυτό θα συμπαρασύρει και τις ευρωπαϊκές τιμές. Συνεπώς, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι πιθανό να εμφανιστούν αυξητικές τάσεις, όχι όμως σε επίπεδα που να ξεφεύγουν από τον έλεγχο.

Απαιτείται χρόνος για περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ

Ενώ οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχουν διεισδύσει στο ενεργειακό μίγμα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% συνεχίζουμε να έχουμε μεγάλη εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Που οφείλεται αυτό;

Η συζήτηση δεν πρέπει να επικεντρώνεται στο δίλημμα ανάμεσα σε ΑΠΕ και φυσικό αέριο. Καλώς ή κακώς, το φυσικό αέριο είναι κάτι που μπορεί άμεσα να διαμορφώσει ορισμένες συνθήκες. Αντίθετα, το ζήτημα της περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ είναι ένα μακροχρόνιο πλάνο και δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τη μία στιγμή στην άλλη.

Οι πολιτικές και οι επιλογές που έχουν γίνει έχουν δημιουργήσει και στην αγορά των ΑΠΕ μια κυματοειδή τάση στις επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια χαμηλή φάση, γιατί πολλές από τις βεβαιότητες που υπήρχαν στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα ότι θα εξασφαλίσεις όρους σύνδεσης, δεν υπάρχουν πια.

Για να αλλάξει ξανά αυτή η κατάσταση χρειάζεται χρόνος. Ακόμη και αν ξεκινήσουν νέες υποδομές, απαιτείται σημαντικό διάστημα για να ολοκληρωθούν, ενώ η διαδικασίααδειοδότησης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη.

Επιπλέον, υπάρχει και μια μεγάλη εχθρότητα, για κάποιον ακατανόητο λόγο. Επομένως, το δίλημμα δεν είναι φυσικό αέριο ή ΑΠΕ. Η κατεύθυνση είναι σαφώς οι ΑΠΕ και αυτό το γνωρίζουμε όλοι.

Ωστόσο, οι αλλαγές που απαιτούνται για να αυξηθεί ουσιαστικά η συμμετοχή τους στο ενεργειακό μείγμα είναι μεγάλες και χρειάζονται χρόνο για να υλοποιηθούν.

Οι ΑΠΕ η φθηνότερη μορφή ενέργειας, αναγκαίο τη δεδομένη στιγμή το φυσικό αέριο

Οπότε μέχρι να ωριμάσουν οι τεχνολογίες ΑΠΕ το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο;

Δεν είναι θέμα επιλογής. Όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα ανοιχτό οικονομικό πλαίσιο, όπου η ανταγωνιστικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο. Αν το φυσικό αέριο προσφέρει χαμηλότερες τιμές, τότε αυτό είναι που κοιτάζει κυρίως ο επαγγελματικός καταναλωτής.

Αυτός ο καταναλωτής λαμβάνει υπόψη και τα διάφορα externalities, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, που ναι μεν τον ενδιαφέρουν, αλλά μέχρι ένα σημείο. Αν αυτά επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητά του και τελικά κλείσει επειδή, για παράδειγμα, ο Κινέζος παραγωγός είναι πιο ανταγωνιστικός, τότε το πρόβλημα παραμένει.

Επομένως, η συζήτηση αφορά κυρίως τις ισορροπίες και το πόσο γρήγορα ή αργά κινούμαστε προς αυτό που ονομάζουμε ενεργειακή μετάβαση. Δεν πρόκειται για επιλογή ανάμεσα στο ένα ή το άλλο. Η κατεύθυνση είναι δεδομένη, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Οι ΑΠΕ είναι η φθηνότερη μορφή ενέργειας που υπάρχει.

Το ζήτημα είναι πώς θα προσαρμόσουμε τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε ενέργεια, ώστε να αξιοποιούμε τις ΑΠΕ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό είναι μια διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο.

Φέτος μπαίνουν στο σύστημα οι πρώτες μπαταρίες. Κατά πόσο θα ωφεληθούμε από αυτές;

Οι παραγωγοί ΑΠΕ θεωρούν ότι οι μπαταρίες είναι το «σωσίβιο» επιβίωσης, αλλά αυτό είναι λάθος. Η μπαταρία είναι απαραίτητη για την κατανάλωση, όχι για την παραγωγή, γιατί ο παραγωγός πρέπει να δώσει την ενέργεια με πολύ χαμηλή ή μηδενική τιμή.

Παλαιότερα, οι θερμικοί σταθμοί μπορούσαν να προσαρμόσουν την παραγωγή τους στην κατανάλωση, προσφέροντας εξισορρόπηση στο σύστημα. Τώρα, με τις ΑΠΕ, παράγουν όταν έχει ήλιο ή αέρα, και η κατανάλωση πρέπει να προσαρμοστεί στους κύκλους της φύσης.

Αυτό γίνεται είτε με μπαταρίες είτε με παθητική αποθήκευση, όπως θέρμανση νερού ή φόρτιση αυτοκινήτου, ώστε η ζήτηση να προσαρμοστεί στο προφίλ των ΑΠΕ.

Η διαφορά μεταξύ φωτοβολταϊκών και αιολικών είναι ότι τα φωτοβολταϊκά έχουν καλή πρόβλεψη παραγωγής, ενώ ο αέρας μπορεί να μην φυσήσει καθόλου, άρα χρειάζονται εφεδρείες.

Η μετάβαση αυτή θα γίνει σταδιακά, σε βάθος χρόνου, γιατί οι κύκλοι παραγωγής και κατανάλωσης είναι μεγάλοι και δημιουργούν καθυστερήσεις και αυξημένα κόστη υποδομής.

Έχουμε δημιουργήσει λανθασμένη αντίληψη για το ενεργειακό κόστος, γιατί πληρώνουμε και για το παλιό και για το νέο σύστημα ταυτόχρονα. Αυτό είναι το κόστος της ενεργειακής μετάβασης (energy transition) και του CO2, το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε ποιος θα το πληρώσει, όπως συζητάμε από τη δεκαετία του 2000.

«Κλειδί» η προθεσμιακή αγορά και οι ΑΠΕ

Τι κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική αγορά ενέργειας;

Αυτό που δεν λειτουργεί σωστά στην Ελλάδα και μας δυσκολεύει είναι η συζήτηση γύρω από την οριακή τιμή. Σε όλες τις αγορές του κόσμου, αυτά τα προβλήματα έχουν ήδη αντιμετωπιστεί ή προσπαθούν να τα λύσουν μέσω προθεσμιακών αγορών.

Προθεσμιακή αγορά σημαίνει ότι αγοράζω σήμερα αυτό που θα χρειαστώ σε έξι μήνες και θα το πουλήσω τότε στον καταναλωτή. Από τη στιγμή που γνωρίζω σήμερα την τιμή, μπορώ να προσφέρω και σταθερό τιμολόγιο στον πελάτη.

Το πρόβλημα στην ελληνική περίπτωση είναι ότι η αγορά των προθεσμιακών προϊόντωνείναι πολύ περιορισμένη, με ελάχιστη συμμετοχή και διαθέσιμα προϊόντα. Άρα χρειάζεται να δημιουργηθεί συμμετοχή με κάποιον τρόπο.

Στην αρχή, αυτό απαιτεί ένα «σκούντημα» από το κράτος. Παλaιότερα, αυτό είχε γίνει με το μοντέλο των ΝΟΜΕ το 2016-2017. Εκείνη την εποχή, το ETS ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και η παραγωγή από λιγνιτικές μονάδες ανήκε μόνο στη ΔΕΗ.

Για να υπάρχει ανταγωνισμός, η ΔΕΗ υποχρεώθηκε να πουλήσει μέρος της παραγωγής μέσω χονδρικής αγοράς, με forward products, ώστε και οι υπόλοιποι προμηθευτές να μπορούν να ανταγωνιστούν.

Το μοντέλο λειτούργησε. Οι μικρότεροι τότε προμηθευτές αγόρασαν όλη την ενέργεια μέσω αυτών των συμβολαίων, που λειτουργούσαν ουσιαστικά ως CFDs. Ανεξάρτητα από την τιμή στην αγορά, είχαν ήδη εξασφαλισμένες ποσότητες σε συμφωνημένη τιμή.

Σήμερα, χωρίς λιγνιτικές μονάδες, τον ρόλο αυτό μπορούν να παίξουν οι ΑΠΕ, κυρίως αυτές που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), ο οποίος είναι υποχρεωμένος εκ του νόμου να πουλά την ενέργεια που προέρχεται από παραγωγούς ΑΠΕ που έχει κυβερνητικές συμβάσεις με σταθερές τιμές.

Η ενέργεια αυτή εγχέεται στην Αγορά Επόμενης Ημέρας (Day-Ahead Market – DAM), οπότε η πληρωμή γίνεται με την τρέχουσα τιμή της αγοράς.

Αν ανέβει η τιμή, π.χ. η τιμή φυσικού αερίου είναι 200 ευρώ, η ενέργεια πληρώνεται με 200 ενώ το μέσο κόστος του ΔΑΠΕΕΠ είναι 120. Τη διαφορά την έχει επιστρέψει στο παρελθόν η κυβέρνηση στους καταναλωτές μέσω επιδότησης.

Ο μηχανισμός που χτίστηκε γύρω από τις ΑΠΕ βασίζεται στο υψηλότερο κόστος τους. Το 2010, η οριακή τιμή του συστήματος ήταν 60-80 ευρώ, ενώ οι ΑΠΕ κόστιζαν κατά μέσο όρο 120 ευρώ.

Η διαφορά καλύπτονταν από το τέλος ΑΠΕ. Σήμερα, ο ΔΑΠΕΕΠ θα μπορούσε να πουλάει την ενέργεια μέσω διμερών συμβολαίων (PPAs), ώστε οι προμηθευτές να έχουν μέρος της ενέργειας σε σταθερή τιμή. Έτσι, ακόμα και αν η χονδρεμπορική τιμή εκτοξευτεί, το μέσο κόστος για τους προμηθευτές θα παραμείνει χαμηλότερο και η αγορά θα αντιμετωπίσει λιγότερη μεταβλητότητα.

Το βασικό πρόβλημα παραμένει ότι η προθεσμιακή αγορά δεν έχει αναπτυχθεί. Οι τιμές των τεχνολογιών διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, και για να λειτουργήσει μια αγορά πρέπει να υπάρχει κάποια γραμμικότητα.

Αν ένας πουλάει 20 και ο άλλος 5, δεν μπορεί να υπάρξει συγκλίνουσα τιμή, ανεξάρτητα από τη βούλησή τους. Οι αγορές spot δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, αν δεν υπάρχει ενδιάμεσος που να μπορεί να πουλήσει ποσότητες και να δημιουργήσει ισορροπία.

Με άλλα λόγια, ο ΔΑΠΕΕΠ θα μπορούσε να πουλά ενέργεια σε διμερή συμβόλαια αντί για spot αγορά, ώστε οι τιμές των ΑΠΕ να περνούν σταθερά στην αγορά. Αυτή τη στιγμή οι τιμές διαμορφώνονται με βάση τη ζήτηση, δηλαδή όταν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, οι αμοιβές είναι στο επίπεδο του κόστους, ενώ όταν η ζήτηση αυξάνεται, ενεργοποιούνται πιο ακριβές μονάδες.

Ένα άλλο ζήτημα είναι η περιορισμένη αντίληψη της αγοράς. Η ηλεκτρική αγορά είναι πολύπλοκη και δύσκολο να την κατανοήσει ο μέσος καταναλωτής.

Τι πρέπει να γίνει για να δούμε μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος;

Η απάντηση είναι ένας συνδυασμός μέτρων. Από τη μία, να διαμορφώσουμε καλύτερους μηχανισμούς στη χονδρεμπορική αγορά, εύκολες λύσεις, όπως αυτή που ανέφερα πριν με τον ΔΑΠΕΕΠ, είναι μια άμεση λύση. Από την άλλη, πιο δύσκολη αλλά εξίσου σημαντική είναι η βελτίωση της πληροφόρησης των καταναλωτών, ώστε να μην καταναλώνουν ενέργεια τις ώρες που είναι πιο ακριβή.

Η βιομηχανία αντιδρά εντονότερα, γιατί η ελαστικότητά της είναι μικρή και δε μπορεί να κλείσει τις μηχανές την ώρα που η ενέργεια είναι ακριβή. Αντίθετα, οι καταναλωτές μπορούν να μεταθέτουν την ώρα χρήσης ενός πλυντηρίου ή της φόρτισης του αυτοκινήτου στις φθηνότερες ώρες.

Για να δούμε χαμηλότερες τιμές, χρειάζεται όλοι να προσαρμόζονται. Αν εγώ μειώνω την κατανάλωση τις ώρες υψηλής τιμής αλλά οι υπόλοιποι όχι, η καλή μου συμπεριφορά δεν ανταμείβεται, ενώ ο άλλος επωφελείται. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα.

Με τα νέα εργαλεία, όπως τα δυναμικά τιμολόγια, αρχίζει να ξεχωρίζει η καλή συμπεριφορά. Όποιος προσαρμόζεται στο προφίλ φθηνής παραγωγής βλέπει ανταμοιβή, μειώνοντας σταδιακά το πρόβλημα.

Δεν υπάρχουν μυστικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται επειδή θέλουμε να κρατήσουμε υψηλές τις τιμές. Πρόκειται για ένα συνδυασμό μέτρων, που λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις και προσαρμόζει λύσεις για ζητήματα που προέκυψαν στο παρελθόν.

Συγχωνεύσεις στον ορίζοντα και άλλες… με «οδηγό» το σπίτι

Είδαμε το καλοκαίρι εξαγορές (π.χ. Elpedison από HelleniQ Energy) αλλά και συγχωνεύσεις (Nrg -Ήρων) στον κλάδο των προμηθευτών ενέργειας. Θα δούμε το προσεχές διάστημα αντίστοιχες κινήσεις;

Κοιτάξτε, αυτή είναι η φυσική ροή της αγοράς. Λόγω της ενεργειακής μετάβασης θα χρειαστούν μεγάλες επενδύσεις και αυτοματοποίηση, δηλαδή κεφάλαια.

Η αγορά της προμήθειας, που σήμερα μοιάζει κυρίως με μια αγορά υπηρεσιών, δείχνει καθαρά ότι τέτοια στοιχεία οδηγούν σε συγχωνεύσεις και μεγαλύτερα σχήματα.

Η τάση της αγοράς πηγαίνει προς εκεί και πιστεύω ότι θα υπάρξει περαιτέρω συγκέντρωση, αν και όχι άμεσα. Θα έχουμε εξελίξεις, όχι μόνο από αυτούς τους παίκτες που υπάρχουν. Θα μπουν και άλλου είδους παίκτες στην αγορά που θα προκαλέσουν περαιτέρω συγχωνεύσεις.

Ένα μεγάλο μέρος της αγοράς θα καθοδηγηθεί από επενδύσεις σε επίπεδο σπιτιού, όπως αντλίες θερμότητας ή μπαταρίες. Αυτό το επενδυτικό κύμα είναι τόσο σημαντικό που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε.

Ως αποτέλεσμα, οι οντότητες που σχετίζονται με την προμήθεια εξοπλισμού θα συνεργάζονται και σταδιακά θα συγχωνεύονται. Άλλωστε, όταν η συνεργασία γίνεται τόσο αλληλένδετη, η συγχώνευση είναι αναπόφευκτη.

Το νέο «Εξοικονομώ», όπου οι προμηθευτές ενέργειας θα εμπλέκονται ενεργά, θα είναι καθοριστικό. Με την κατάλληλη υποστήριξη, θα δούμε ανάπτυξη νέων εταιρειών και πιθανές συγχωνεύσεις στον κλάδο.

Πηγή: www.businessdaily.gr