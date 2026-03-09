Ισχυρή άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου – Έφτασε και στο +30%

Ράλι καταγράφει σήμερα η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίουμετά την κατακόρυφη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό μπροστά στη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ.

Αυτή την ώρα, το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημειώνει άνοδο άνω του 17,43% στα 62.69 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αφού άνοιξε με άλμα περίπου 30%.