  1. Home
  2. Νέα
  3. Ισχυρή άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου – Έφτασε και στο +30%
Ισχυρή άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου – Έφτασε και στο +30%
Νέα
Φυσικό αέριο
0

Ισχυρή άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου – Έφτασε και στο +30%

0
φυσικό αέριο
now viewing

Ισχυρή άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου – Έφτασε και στο +30%

φυσικό αέριο
now playing

Φυσικό αέριο: Εκτίναξη τιμών άνω του 30%

φυσικό αέριο
now playing

Eκρηξη 25% στο φυσικό αέριο: Φόβοι για μπλόκο στο Στενό του Ορμούζ

φυσικό αέριο
now playing

Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό πέντε εβδομάδων οι τιμές στην Ευρώπη

Ράλι καταγράφει σήμερα η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίουμετά την κατακόρυφη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό μπροστά στη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ.

Αυτή την ώρα, το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημειώνει άνοδο άνω του 17,43% στα 62.69 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αφού άνοιξε με άλμα περίπου 30%.

Παραμένει ωστόσο ακόμη πολύ κάτω από τα επίπεδα που καταγράφηκαν το 2022, στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, όταν είχε ξεπεράσει τα 300 ευρώ.
tags:
Σχετικά θέματα
Bokeh,Photo,Of,Wind,Turbines,Birds

IRIDA AI TECHNOLOGIES & ZEPHIROS ενώνουν δυνάμεις για παγκόσμια υποστήριξη αιολικών έργων

press-room 0
Saudi-Aramco

Aramco: Ρεκόρ κερδών στα 104,7 δισ. το 2025

press-room 0
1600_800_lg

Κέρδισε χώρο και άνεση στο σπίτι σου με την LG

press-room 0
Close

Share this video