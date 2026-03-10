Η ενεργειακή αποδοτικότητα δεν είναι απλώς μια πρόθεση –η εφαρμογή της πλέον καθορίζει το βιομηχανικό πλεονέκτημα

Το 63% των βιομηχανικών ηγετών έχουν ήδη επενδύσει στην ενεργειακή αποδοτικότητα και ένα επιπλέον 29% σχεδιάζει να επενδύσει μέσα στους επόμενους 12 μήνες – ωστόσο τα αποτελέσματα παραμένουν ασταθή και με μεγάλες αποκλίσεις.

Η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί το ένα τέταρτο του συνολικού λειτουργικού κόστους της βιομηχανίας, και σχεδόν έξι στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν ότι η αύξηση του κόστους ενέργειας απειλεί την κερδοφορία τους.

Σε σχέση με το 2022, τα εμπόδια αναβάθμισης της ενεργειακής αποδοτικότητας έχουν μετατοπιστεί από το κόστος, στα δεδομένα, στις δεξιότητες και στην έλλειψη διατμηματικής συνεργασίας.

Η ψηφιακή ετοιμότητα φτάνει το 67% παγκοσμίως, και οκτώ στους δέκα συμφωνούν πως το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας θα πρέπει να καθοδηγεί τις επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα, ωστόσο, μόνο το 37% εφαρμόζει αυτή την προσέγγιση συστηματικά.

Η ενεργειακή αποδοτικότητα θεωρείται πλέον κρίσιμη για την κερδοφορία και τη διαχείριση κινδύνου από τα υψηλόβαθμα στελέχη, όμως πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να μετατρέψουν τις προθέσεις τους σε διαρκή αποτελέσματα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της ABB.

Τα αποτελέσματα της νέας έρευνας της ABB σε συνεργασία με την Sapio Research, στην οποία συμμετείχαν 2.700 ανώτερα στελέχη απο 15 χώρες και 15 κλάδους, ανέδειξαν ότι το 63% των συμμετεχόντων έχει ήδη επενδύσει στην ενεργειακή αποδοτικότητα και ένα επιπλέον 29% σχεδιάζει να το κάνει μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, η πρόοδος δυσχεραίνεται ολοένα και περισσότερο λόγω κενών στην υλοποίηση.

Η ενέργεια συνεχίζει να αντιπροσωπεύει κατα μέσο όρο περίπου το ένα τέταρτο του λειτουργικού κόστους και σχεδόν το 60% των εταιριών δηλώνει ότι η άνοδος του κόστους ενέργειας εξακολουθεί να απειλεί την κερδοφορία παρά την ηρεμία στις αγορές χονδρικής. Το πρόβλημα δεν έγκειται στην έλλειψη φιλοδοξίας ή χρηματοδότησης. Για τα στελέχη, η πρόκληση έχει μετατοπιστεί από την αντίδραση στις αιφνίδιες αυξήσεις τιμών, στη διαχείριση της διαρκούς μεταβλητότητας τιμών και της δομικής έκθεσης.

“Η ενεργειακή αποδοτικότητα έχει γίνει θεμέλιο για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη συμμόρφωση και τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας. Είναι προϋπόθεση για την πρόσβαση στην αγορά,” εξήγησε ο Erich Labuda, Πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του Τομέα Συστημάτων Κίνησης, ABB. “Σήμερα, οι ηγέτες δίνουν προτεραιότητα στη βέλτιστη χρήση της ενέργειας. Αυτό που τους δυσκολεύει είναι η εφαρμογή των μέτρων σε μεγάλη κλίμακα και σε βάθος χρόνου.”

Η εφαρμογή, όχι η πρόθεση, είναι αυτή που κάνει τη διαφορά

Η μελέτη δείχνει ότι η ψηφιακή ετοιμότητα έχει γίνει κυρίαρχη τάση, με τα δύο τρίτα (67%) των ερωτηθέντων να χρησιμοποιούν ήδη ή να είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης ενέργειας. Ωστόσο, η ετοιμότητα από μόνη της δεν εξασφαλίζει αποτελέσματα. Μόνο το 37% λαμβάνει συστηματικά υπόψιν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων παρά το γεγονός ότι οκτώ στους δέκα (81%) συμφωνούν ότι θα έπρεπε να καθοδηγεί τις αγορές.

Την ίδια στιγμή, η ευθύνη για την ενεργειακή αποδοτικότητα παραμένει διασπασμένη μεταξύ της διοίκησης, των λειτουργικών τμημάτων, της βιωσιμότητας, της συντήρησης και των οικονομικών, χωρίς καμία ενιαία λειτουργία να φέρει σαφώς την ευθύνη.

“Τα εμπόδια στην ενεργειακή αποδοτικότητα έχουν αλλάξει ριζικά,” πρόσθεσε ο Labuda. “Το κόστος δεν είναι πλέον ο κύριος φραγμός, έχει μειωθεί από 50% σε 43% από το 2022. Αυτό που τώρα κρατάει πίσω τις εταιρίες είναι η έλλειψη διατμηματικής συνεργασίας, τα κενά δεξιοτήτων και η έλλειψη αξιοποιήσιμων δεδομένων. Πρόκειται για ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Δείχνει ότι η πρόκληση είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μετατρέψουν τις προθέσεις τους σε επαναλαμβανόμενη εκτέλεση.”

Οι ανανεώσιμες πηγές από μόνες τους δεν είναι αρκετές

Η έρευνα επισημαίνει επίσης τον αυξανόμενο κίνδυνο του ‘υπέρμετρου εφησυχασμού μετά τις ανανεώσιμες πηγές’. Μεταξύ των οργανισμών που έχουν στραφεί σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (39% των ερωτηθέντων), περισσότερο από το ένα τρίτο αναφέρει μείωση της προσοχής στην ενεργειακή αποδοτικότητα.

Παρόλο που οι ανανεώσιμες πηγές μειώνουν την ένταση του άνθρακα στην ενέργεια, δεν ελαττώνουν τον όγκο κατανάλωσης, το οποίο σημαίνει ότι σημαντικά περιθώρια αποδοτικότητας παραμένουν ανεκμετάλλευτα, ακόμα και για εταιρίες που έχουν ήδη εξασφαλίσει πράσινη ενέργεια. Ως αποτέλεσμα, οι ευκαιρίες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας, έλεγχο του κόστους μακροπρόθεσμα και μείωση της έκθεσης σε μεταβλητότητα παραμένουν ανεκμετάλλευτες.

Η επόμενη φάση της βιομηχανικής ενεργειακής μετάβασης θα καθοριστεί από την ικανότητα υλοποίησης. Καθώς τα επίπεδα δραστηριότητας των επιχειρήσεων είναι υψηλά, οι προσπάθειες παραμένουν ρηχές, χωρίς συντονισμό και μακροπρόθεσμη δομή.

“Για να καλύψει το κενό στην εκτέλεση, η ABB συνδυάζει διαγνωστικά εργαλεία με στοχευμένο εκσυγχρονισμό των συστημάτων με κινητήρες, λογισμικό βελτιστοποίησης, χρηματοδότηση βάσει αποτελεσμάτων και παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια ζωής τους,” κατέληξε ο Labuda. “Η ολοκληρωμένη ενεργειακή ευφυΐα είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο βοηθάμε τις βιομηχανίες να λειτουργούν με υψηλές επιδόσεις, ενώ γίνονται πιο αποδοτικές, παραγωγικές και βιώσιμες μετατρέποντας μεμονωμένες πρωτοβουλίες σε διαρκή κέρδη απόδοσης.”