Σε λίγες ημέρες το 4ο Διεθνές Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών ΕΛΙΠΥΚΑ – Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα 

Λίγες ημέρες απομένουν για τη διεξαγωγή του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Πυροπροστασίας Κατασκευών του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 στο Ωδείο Αθηνών.

Το Συνέδριο, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά και τεχνικά γεγονότα στον τομέα της πυροπροστασίας των κατασκευών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, θα συγκεντρώσει κορυφαίους επιστήμονες, μηχανικούς, εκπροσώπους θεσμικών φορέων και στελέχη της βιομηχανίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι πλέον διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, παρουσιάζοντας ένα πολυδιάστατο σύνολο θεματικών ενοτήτων και ομιλιών που καλύπτουν τις σύγχρονες προκλήσεις της πυροπροστασίας και της πυρομηχανικής στο δομημένο περιβάλλον.

Δείτε περισσότερα εδώ (https://elipyka.org/conf-2026/programma/)

Οι Ομιλητές του Συνεδρίου

Με τίτλο: «Πυρομηχανική και Σύγχρονες Προκλήσεις στην Πυροπροστασία», το Συνέδριο θα φιλοξενήσει περισσότερους από 40 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα παρουσιάσουν πρακτικές εφαρμογές, ερευνητικά δεδομένα και σύγχρονες προσεγγίσεις στο σχεδιασμό και την ασφάλεια των κατασκευών.

Θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και ειδικοί της αγοράς με σημαντική εμπειρία στον τομέα της πυροπροστασίας των κατασκευών. Μεταξύ των keynote speakers συγκαταλέγονται η Αθηνά Σκάρλα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο ομιλίας “Θεσμικό πλαίσιο παρεκκλίσεων πυροπροστασίας” και ο Πυραγός Δημήτριος Χ. Πέτσας, στέλεχος του Τμήματος Προληπτικής Πυροπροστασίας της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, με τίτλο ομιλίας “Μέτρα και Μέσα Πυροπροστασίας Εγκαταστάσεων Ηλεκτροπαραγωγής από Αιολική, Ηλιακή Ενέργεια και Αποθήκευσής της σε Συστήματα Συσσωρευτών Ιόντων Λιθίου”.

Σημαντική συμβολή στο πρόγραμμα θα έχουν επίσης ο Πέτρος Καρατζάς, Executive Director της Skyline Facades και μέλος του Society of Façade Engineering, και η Άννα Ιωαννίδου-Κατή, Associate στην εταιρεία Eckersley O’Callaghan στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέλος του Society of Façade Engineering, οι οποίοι στην ομιλία τους θα παρουσιάσουν την Πυροπροστασία Όψεων και τις Σύγχρονες Προσεγγίσεις Facade Engineering στην Ελλάδα.

Στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου θα συμμετάσχουν ακόμη ο Γεώργιος Δ. Οκταπότης, Αρχιτέκτων Μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο οποίος θα μιλήσει για “Ανθεκτικότητα και Πολεοδομικό Σχεδιασμό στις Ζώνες Μίξης Δάσους–Πόλης (WUI): Προκλήσεις και Προοπτικές στη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης”, ο Γιάννης Θεογιάννης, Area Manager και Fire Technology Executive στην IFSAS S.A., και ο Massimo Ferretti, Business Development Manager for Water Mist Industry στη Siemens S.p.A., οι οποίοι θα παρουσιάσουν την τεχνολογία high pressure water mist στα σύγχρονα κέντρα δεδομένων.

Το διεθνές επιστημονικό σκέλος του συνεδρίου ενισχύεται από τη συμμετοχή του Dr Herodotos Phylaktou, Associate Professor στο University of Leeds στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τίτλο ομιλίας “Modern Materials, Overlooked Hazards: Toxic Gases and Particles from Polymer-Rich Buildings”, ενώ στην ενότητα για τα σύγχρονα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας θα συμμετάσχουν οι Γιώργος Δελαπόρτας, Co-Founder & CEO της PROBOTEK, και Γιώργος Ζαριφόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Zarifopoulos S.A., με κοινή ομιλία με θέμα “AI Πειραματική Πυρανίχνευση και Πυρόσβεση”.

Οι Θεματικές ενότητες Συνεδρίου

Το Συνέδριο περιλαμβάνει 8 θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των σύγχρονων ζητημάτων που αφορούν την πυροπροστασία των κατασκευών.

Νομοθεσία, Εκπαίδευση, Έλεγχος Εφαρμογής Μελετών

Συντονιστής: Δρ. Γεώργιος Ηλιάδης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πυροπροστασία

Βιωσιμότητα και πυροπροστασία, Aνανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ενεργειακά συστήματα & Φωτοβολταϊκά, Αποθήκευση ενέργειας, Ψηλές ξύλινες κατασκευές, Πυκνοποίηση

Συντονιστής: Διονύσιος Κολαΐτης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο Ρόλος των Προσόψεων στην Εξάπλωση της Φωτιάς

Αναδυόμενες τεχνολογίες, Συμπεριφορά στη φωτιά τυπικών υλικών πρόσοψης, Στοιχεία συστημάτων πρόσοψης και μηχανισμοί εξάπλωσης της φωτιάς, Πρότυπα δοκιμών και κανονισμοί.

Συντονιστής: Ιωάννης Αγγελής, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Δασικές Πυρκαγιές και Αστικό Περιβάλλον

Αστικός σχεδιασμός, Όρια αστικού δάσους, Κλιματική αλλαγή και πρόληψη πυρκαγιών, Διαχείριση κρίσεων, Οικονομικές επιπτώσεις, Κοινωνική συνείδηση, Εκπαίδευση, Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, Ανασυγκρότηση μετά από πυρκαγιές.

Συντονιστής: Μιχαήλ Χάλαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημείας – Αντιστράτηγος Π.Σ. (ε.α) Διευθυντής ΠΜΣ “Χημική Βιομηχανία: Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας”, Θεσμοθετημένο Εργαστήριο «Ήφαιστος» Σχολή Θετικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η επιστήμη της Πυρομηχανικής και εφαρμογές της – Ψηλά κτίρια

Μελέτες σχεδιαστικής απόδοσης Vs Μελέτες περιγραφικού τύπου, Στοιχεία πυροδυναμικής, Αποκαπνισμός υπόγειων χώρων στάθμευσης, CFD analysis, Πραγματογνωμοσύνες πυρκαγιών, Ο ρόλος της πυρομηχανικής σε σύνθετα κτίρια, Μελέτες εκτίμησης κινδύνου φωτιάς σε πολύπλοκα κτίρια, Αποκαπνισμός ψηλών κτιρίων με διαφορική πίεση.

Συντονιστής: Κώστας Η. Μπαζίγος, AIFireE Μηχ/γος Μηχ/κος MSc (1981,Uni. of BATH, UK) Πυρομηχανικός MSc (2008,Uni of LEEDS, UK)

Προκλήσεις και έρευνα στην Πυροπροστασία – Καινοτόμα υλικά

Σκυρόδεμα υψηλής αντοχής και σκυρόδεμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, Ξύλινες προσόψεις, Προσόψεις με διπλά τοιχώματα, Χρήση νέων οργανικών και βιολογικών υλικών.

Συντονιστής: Γεώργιος Μυλωνάκης, Φυσικός Μ.Sc.

Συστήματα Ενεργητικής Πυροπροστασίας

Αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και ελέγχου καπνού, Τεχνολογικές εξελίξεις ΑΙ, Σωστή μελέτη και εγκατάσταση των συστημάτων

Συντονιστής: Παναγιώτης Κωτσοβίνος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Δομικών Υλικών – SML | Εργαστήριο Δοκιμών Πυρός – FireUP

Στρογγυλή Τράπεζα: Συζήτηση & Συμπεράσματα

Συντονιστής: Δρ. Γιάννης Κοντούλης, Πρόεδρος ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.

Χορηγοί & Συντελεστές του Συνεδρίου

Platinum Sponsors είναι οι εταιρείες IFSAS και ZARIFOPOULOS.

Gold Sponsors είναι οι εταιρείες ΑLUMIL, ASPROKAT, ELEMKO, ELS, ELVAL COLOUR, FIBRAN, ILICON, KNAUF INSULATION, MAKRIS, MOT, PATSIS GLASS SA.

Συνολικά, 28 εταιρείες στηρίζουν το Συνέδριο ως χορηγοί, συμβάλλοντας ενεργά στη διάδοση της γνώσης και στην ανάπτυξη του τομέα της πυροπροστασίας.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το Διεθνές Συνέδριο ΕΛΙΠΥΚΑ έχει καθιερωθεί ως μια σημαντική πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, των μηχανικών, της βιομηχανίας και των δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πυροπροστασίας των κατασκευών.

Μέσα από παρουσιάσεις, επιστημονικές εισηγήσεις και συζητήσεις, το 4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΛΙΠΥΚΑ φιλοδοξεί να συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και στην περαιτέρω ανάπτυξη της πυρομηχανικής στην Ελλάδα και διεθνώς.