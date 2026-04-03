Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΥΑΘ και ΕΟΑ Λάρνακας

Σάρκα και οστά παίρνει πλέον η συνεργασία μεταξύ ΕΥΑΘ και Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ) σε θέματα GIS και γενικότερα βελτιστοποίησης διαδικασιών στην ύδρευση και την αποχέτευση, μετά τη σημερινή υπογραφή σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Εγνατία.

Η σύμβαση, που υπογράφηκε από τον πρόεδρο του ΕΟΑΛ Άγγελο Χατζηχαραλάμπους και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΑΘ Άνθιμο Αμανατίδη, προβλέπει την παροχή τεχνογνωσίας από την ΕΥΑΘ προς τον ΕΟΑΛ στον τομέα της γεωπληροφορικής (GIS) και συγκεκριμένα στους επιχειρησιακούς τομείς της διαχείρισης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης (asset management), της εξυπηρέτησης πελατών (customer care) και της βελτιστοποίησης διαδικασιών (business process optimization) κατά τη διαχείριση του νερού και των λυμάτων.

Το έργο έχει διάρκεια 30 μηνών, προϋπολογισμό 150 χιλιάδων ευρώ περίπου (χωρίς ΦΠΑ) και αναμένεται να διασφαλίσει τη μείωση του κόστους διαχείρισης νερού και λυμάτων για την κυπριακή πλευρά, τη βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, την ορθολογικότερη διαχείριση του νερού και των λυμάτων, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις σχετικές δραστηριότητες και, τέλος, την αποτελεσματικότερη ενεργειακή διαχείριση του κύκλου του νερού.

«Από το μνημόνιο συνεργασίας του Σεπτεμβρίου περνάμε πλέον στο στάδιο της δεσμευτικής, εκτελέσιμης συμφωνίας, έχοντας καλλιεργήσει ήδη ένα δυναμικό πλαίσιο για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας. Στην ΕΥΑΘ διαθέτουμε μακρόχρονη εμπειρία και υψηλή τεχνική κατάρτιση και είναι ευθύνη και χαρά μας να συμβάλλουμε στη διάχυση της γνώσης και την υποστήριξη οργανισμών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, ιδιαίτερα εν μέσω κλιματικής κρίσης», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, επισήμανε ότι «η σύμβαση αυτή αποτελεί ορόσημο για τον οργανισμό, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της ψηφιακής μετάβασης και της τεχνολογικής του αναβάθμισης. Παράλληλα, ενισχύει την ενοποίηση των υφιστάμενων πλατφορμών διαχείρισης και τη δημιουργία μιας ενιαίας, αξιόπιστης βάσης δεδομένων, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τέλος, θέτει τις βάσεις για την καθιέρωση του ΕΟΑΛ ως ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και δυναμικού οργανισμού».

Είχε προηγηθεί επικαιροποιημένο μνημόνιο συνεργασίας με τον ΕΟΑΛ Κύπρου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, παρουσία του γενικού γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, Π. Βαρελίδη. Η ΕΥΑΘ διαθέτει μακρά εμπειρία και τεχνογνωσία στην ολοκληρωμένη διαχείριση υποδομών ύδρευσης – αποχέτευσης μέσω γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων, με in-house εμπειρία άνω των δύο δεκαετιών στην οργάνωση, αποθήκευση και διαχείριση τεχνικών πληροφοριών.

Το GIS της ΕΥΑΘ έχει βραβευτεί στο Παγκόσμιο Συνέδριο Χρηστών ESRI με το Special Achievement in GIS Award το 2015, ενώ βραβεύεται και φέτος στο Παγκόσμιο Συνέδριο Χρηστών ESRI με το Special Achievement in GIS Award 2026 ανάμεσα σε εκατοντάδες χιλιάδες εταιρείες, αναδεικνύοντας τη σταθερή και συνεχή πρωτοποριακή υποδομή, υλοποίηση και τεχνογνωσία της εταιρίας στην τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).