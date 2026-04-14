Σενάρια παγκόσμιας έλλειψης πετρελαίου: Οι αγορές σε συναγερμό και ο κίνδυνος ιστορικής ενεργειακής κρίσης

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή εισέρχεται η παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή απειλούν πλέον όχι μόνο τις τιμές, αλλά και την ίδια την επάρκεια της προσφοράς. Ο κίνδυνος μιας πραγματικής έλλειψης δεν αποτελεί πλέον θεωρητικό σενάριο, αλλά ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται σοβαρά από αναλυτές και κυβερνήσεις.

Ανάλυση της Goldman Sachs επιχειρεί να αποτυπώσει το μέγεθος της απειλής, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς άξονες: την πορεία της προσφοράς, τη συμπεριφορά των τιμών και τα πρώτα σημάδια επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία.

Το πρώτο ανησυχητικό στοιχείο προέρχεται από την Ασία, όπου οι εισαγωγές πετρελαίου μειώθηκαν δραστικά έως τα τέλη Μαρτίου, αντανακλώντας το σοκ που προκάλεσαν οι αναταράξεις στον Περσικό Κόλπο. Λόγω των καθυστερήσεων στις θαλάσσιες μεταφορές, οι συνέπειες της μείωσης της προσφοράς έγιναν αισθητές με χρονική υστέρηση, εντείνοντας σταδιακά τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές.

Η δεύτερη ένδειξη αφορά τις τιμές, οι οποίες καταγράφουν εκρηκτική άνοδο. Προϊόντα διύλισης, όπως το ντίζελ, σημειώνουν αυξήσεις που φτάνουν έως και 150%, όχι μόνο εξαιτίας της περιορισμένης διαθεσιμότητας, αλλά και λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού μεταξύ μεγάλων οικονομιών για την εξασφάλιση ενεργειακών πόρων. Η αυξημένη ζήτηση για καύσιμα, από τις μεταφορές έως την αεροπορία, επιδεινώνει περαιτέρω τις ανισορροπίες.

Οι επιπτώσεις έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ορατές στην καθημερινότητα των χωρών. Στις Φιλιππίνες έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα των καυσίμων, ενώ στη Νότια Κορέα επιβάλλονται περιορισμοί στη χρήση οχημάτων στον δημόσιο τομέα. Την ίδια ώρα, στην Αυστραλία καταγράφονται ελλείψεις βενζίνης σε πρατήρια, επιβεβαιώνοντας ότι η κρίση έχει ήδη περάσει από τις αγορές στην πραγματική οικονομία.

Στην Ευρώπη, η κατάσταση οδηγεί σε ενεργοποίηση μηχανισμών έκτακτης ανάγκης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπήκαι τα κράτη-μέλη εξετάζουν ακόμη και ακραία σενάρια, όπως την επιβολή δελτίου καυσίμων σε περίπτωση «Ενωσιακού Συναγερμού» λόγω ανεπαρκών αποθεμάτων. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, προτεραιότητα θα δοθεί σε κρίσιμες υπηρεσίες, όπως τα νοσοκομεία και οι εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ ιδιώτες και επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν περιορισμούς κατανάλωσης.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, που περιλαμβάνουν περιορισμούς στις μετακινήσεις, ανώτατα όρια κατανάλωσης και πιθανές περικοπές στην ενεργοβόρα βιομηχανία, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια για τα νοικοκυριά. Εξετάζεται επίσης η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων και η φορολόγηση υπερκερδών ενεργειακών εταιρειών για τη στήριξη των καταναλωτών.

Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι η κατάσταση ενδέχεται να εξελιχθεί στη «χειρότερη κρίση πετρελαίου στην ιστορία», κυρίως λόγω της σχεδόν πλήρους διακοπής εξαγωγών από χώρες του Κόλπου. Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε πιο δραματικό τόνο σε σχέση με προηγούμενες αναλύσεις του Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, που είχαν χαρακτηρίσει την κατάσταση ως τη μεγαλύτερη διαταραχή στην ενεργειακή προσφορά.

Από την πλευρά της, η JPMorgan Chase κάνει λόγο για «ωρολογιακή βόμβα», εκτιμώντας ότι μια φυσική έλλειψη πετρελαίου θα γίνει αισθητή μέσα στον Απρίλιο, αρχικά στην Ασία και στη συνέχεια στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επιβραδύνονται οι παραδόσεις δεξαμενόπλοιων.

Τα διαθέσιμα αποθέματα αποτυπώνουν και τα περιορισμένα περιθώρια αντίδρασης. Οι μεγάλες οικονομίες διαθέτουν κατά μέσο όρο επάρκεια περίπου 40 ημερών, με σημαντικές διαφοροποιήσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειοεμφανίζεται ιδιαίτερα ευάλωτο με μόλις 14 ημέρες αποθεμάτων, ενώ η Ινδία διαθέτει περίπου 20 ημέρες. Στα προϊόντα διύλισης, η Ιαπωνία καταγράφει υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, την ώρα που η Ινδία συγκαταλέγεται ξανά στις πιο εκτεθειμένες οικονομίες.

Πέρα από τον ενεργειακό τομέα, οι επιπτώσεις ενδέχεται να επεκταθούν και στην αγροτική παραγωγή. Σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται ο The Guardian, η περιορισμένη διαθεσιμότητα λιπασμάτων μπορεί να επηρεάσει τις καλλιέργειες το φθινόπωρο, αυξάνοντας τον κίνδυνο επισιτιστικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το βασικό συμπέρασμα των αναλυτών είναι σαφές: η κρίση δεν έχει ακόμη κορυφωθεί. Η αβεβαιότητα γύρω από τις ροές πετρελαίου και η άγνωστη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης, με τις διεθνείς αγορές να παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.