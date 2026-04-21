Ημέρα της Γης: Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια

Παραμένοντας πιστή στις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις για μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος, η ΔΕΗ συμμετέχει και φέτος στην Παγκόσμια Ημέρα της Γης. Στο πλαίσιο του στρατηγικού του πλάνου, ο Όμιλος ΔΕΗ επιταχύνει την ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας, επενδύοντας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και σύγχρονες υποδομές που υποστηρίζουν τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο.

Η στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως πρωτοπόρου της ενεργειακή μετάβαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ενισχύοντας τη δέσμευσή του για βιώσιμη ανάπτυξη και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Με σύνθημα και για το 2026 «Η Δύναμή μας, ο Πλανήτης μας», η Παγκόσμια Ημέρα της Γης συνεχίζει να απευθύνει κάλεσμα για συλλογική δράση, αναδεικνύοντας την ανάγκη επιτάχυνσης της δράσης για το περιβάλλον και ενίσχυσης των βιώσιμων πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί πολίτες, φορείς και εκπαιδευτικές κοινότητες να συμβάλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή σε δράσεις που προάγουν την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων και τη στήριξη της καθαρής ενέργειας.

Πράσινες επενδύσεις με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής

Στο επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2026–2028, η ΔΕΗ προχωρά στην περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ να φτάσει τα 12,7 GW έως το 2028, ενισχύοντας το πράσινο αποτύπωμά της και τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά με σταθερά βήματα στην πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το τέλος του 2026, έχοντας ήδη πετύχει το 2025 μείωση κατά 58% των εκπομπών CO₂ από ηλεκτροπαραγωγή σε σχέση με το 2019 και στοχεύοντας σε μακροπρόθεσμη επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για έναν πιο βιώσιμο και ανθεκτικό ενεργειακό μετασχηματισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος βρίσκεται σε σταθερή πορεία για μείωση κατά 85% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου την περίοδο 2019–2028, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση για μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Στόχος της ΔΕΗ είναι η δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμβάλλοντας παράλληλα ουσιαστικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Στρατηγικό όραμα για κλιματική ουδετερότητα

Ο Όμιλος ΔΕΗ έχει δεσμευτεί να μειώσει δραστικά τις άμεσες εκπομπές CO 2 από ηλεκτροπαραγωγή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου.

Ο Όμιλος έχει θέσει πολύ υψηλά τον πήχη στα θέματα βιωσιμότητας και βρίσκεται σταθερά σε τροχιά επίτευξης των στόχων του. Η διεθνής πρωτοβουλία Science Based Targets initiative (SBTi), μετά από ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης, επικύρωσε την εγκυρότητα των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του Ομίλου ΔΕΗ για τη μείωση εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου. Σύμφωνα με το SBTi, οι στόχοι που υπέβαλε ο Όμιλος ευθυγραμμίζονται πλήρως με τον στόχο περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5°C, σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων, καθώς και με την επίτευξη πλήρους κλιματικής ουδετερότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Συγκεκριμένα, οι εγκεκριμένοι στόχοι, οι οποίοι έχουν ως έτος βάσης το 2021, περιλαμβάνουν:

Μείωση 73,7% και 98,6% των Scope 1 & Scope 2 εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου ανά παραγόμενη MWh έως το 2030 και το 2040, αντίστοιχα.

έως το 2030 και το 2040, αντίστοιχα. Μείωση 73,7% και 98,4% των Scope 1 & Scope 3/Κατ. 3 εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου ανά πωληθείσα MWh έως το 2030 και 2040, αντίστοιχα.

Μείωση 42% και 90% των απόλυτων εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες του Scope 3 έως το 2030 και 2040 αντίστοιχα.

Η επικύρωση των στόχων του από το SBTi, καθιστά τον Όμιλο ΔΕΗ τον πρώτο ελληνικό ενεργειακό Όμιλο με επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους μείωσης των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην πράσινη μετάβαση.