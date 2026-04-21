Υποχωρεί το πετρέλαιο

Πτωτικά κινούνται την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι προσδοκίες ότι η διπλωματία θα επικρατήσει πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δύο εβδομάδων για την κατάπαυση του πυρός βελτιώνουν το κλίμα στις αγορές.

Το Brent υποχωρεί κατά 1,56% στα 93,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate χάνει 1,83% στα 85,82 δολάρια το βαρέλι.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στο αν οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορέσουν να ξαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν για να κατευνάσουν τις εντάσεις και να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, ο οποίος έληξε χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία.

Το δολάριο έχει υποχωρήσει τις τελευταίες τρεις εβδομάδες και διάφοροι δείκτες στις χρηματιστηριακές αγορές έχουν ανακτήσει τις απώλειες του πολέμου, καθώς οι αγορές προεξοφλούν την αποκλιμάκωση των εντάσεων, τη μείωση της τιμής του πετρελαίου και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

Ωστόσο, συνεχίζει να περιβάλλει αβεβαιότητα την ενδεχόμενη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην πρωτεύουσα Πακιστάν.

Πηγή ενήμερη σχετικά στην Ουάσιγκτον διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ότι αμερικανική αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει “σύντομα” για να διεξαγάγει συνομιλίες με αντιπροσώπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία. Το CNN αναφέρει, επικαλούμενο πηγές με γνώση των σχεδίων της κυβέρνησης Τραμπ, ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βας αναμένεται να αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον σήμερα, Τρίτη, για να μεταβεί στο Πακιστάν για τον νέο γύρο συνομιλιών με τους Ιρανούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη στο Ισλαμαμπάντ, αλλά επισημάνθηκε ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή λόγω των συνεχιζόμενων έντονων δηλώσεων τόσο από την πλευρά των ΗΠΑ όσο και από την πλευρά του Ιράν.

Στην Ουάσιγκτον δεν κυκλοφορούσε καμιά επίσημη πληροφορία για τις πιθανές συνομιλίες αργά χθες το βράδυ, ενώ πλέον πλησιάζει στον ορίζοντα ο τερματισμός της κατάπαυσης του πυρός από την 8η Απριλίου ανάμεσα στα δυο κράτη, ορκισμένους εχθρούς, έπειτα από έναν και πλέον πολέμου που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή και κλόνισε την παγκόσμια οικονομία.

Το τελεσίγραφο εκπνέει “το βράδυ της Τετάρτης ώρα Ουάσιγκτον”, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, χαρακτηρίζοντας “πολύ απίθανη” την παράταση της ανακωχής. Θα τερματιστεί, στη θεωρία, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη ώρα Τεχεράνης.

“Δεν δεχόμαστε να διαπραγματευτούμε απειλούμενοι και, κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων εβδομάδων, προετοιμαστήκαμε να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης”, αντέταξε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, μέσω X.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί διατύπωσε χθες Δευτέρα νέες επικρίσεις και κατηγορίες εναντίον των ΗΠΑ, χωρίς να αποκλείσει ρητώς τη συμμετοχή της Τεχεράνης σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων. “Οι προκλήσεις, η απειλητική ρητορική και οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα οι επιθέσεις εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων, εγείρουν μεγάλο εμπόδιο στη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας”, τόνισε ο Αραγτσί τηλεφωνικά στον Πακιστανό υπουργό Εξωτερικών, τον Μουχάμαντ Ισάκ Νταρ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. “Το Ιράν θα ζυγίσει προσεκτικά τις συνθήκες και κατόπιν θα αποφασίσει ποιος είναι ο δρόμος που θα πάρει”, πρόσθεσε.