Η Hisense αποκτά πιστοποίηση Eurovent για τα split κλιματιστικά της, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο HVAC

Η Hisense, ένας από τους κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές στον τομέα του κλιματισμού και των ενεργειακά αποδοτικών λύσεων, ανακοινώνει την απόκτηση της πιστοποίησης Eurovent για τα split κλιματιστικά της κατηγορίας AC1 (έως και 12 kW), διευρύνοντας περαιτέρω το εύρος των πιστοποιημένων λύσεων της για την ευρωπαϊκή αγορά.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί στην ήδη εδραιωμένη πιστοποίηση της εταιρείας για τα εμπορικά κλιματιστικά κατηγορίας AC2 (12 kW έως 50 kW), ενισχύοντας ουσιαστικά τη συνολική παρουσία της τόσο σε οικιακές όσο και σε επαγγελματικές εφαρμογές. Με τις κατηγορίες AC1 και AC2 πλέον πιστοποιημένες, η Hisense προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων με επαληθευμένες επιδόσεις και υψηλά πρότυπα λειτουργίας.

Η πιστοποίηση Eurovent αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διακρίσεις ποιότητας στον κλάδο HVAC διεθνώς, επιβεβαιώνοντας ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται σε αυστηρά κριτήρια αξιοπιστίας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Η διαδικασία πιστοποίησης βασίζεται σε ανεξάρτητες δοκιμές και ενδελεχή επαλήθευση των δηλωμένων χαρακτηριστικών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη της αγοράς.

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την απόκτηση της πιστοποίησης Eurovent για τα split κλιματιστικά μας κατηγορίας AC1», δήλωσε ο Bison Feng, Head of Hisense HVAC Europe. «Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη διαρκή μας δέσμευση να προσφέρουμε αξιόπιστες, ενεργειακά αποδοτικές και καινοτόμες λύσεις κλιματισμού, πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς.»

Η προσθήκη της κατηγορίας AC1, σε συνδυασμό με την ήδη πιστοποιημένη κατηγορία AC2, αναδεικνύει τη συνεχή επένδυση της Hisense στην ποιότητα, τη μηχανική αρτιότητα και την εξέλιξη των προϊόντων της, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη στρατηγική της για δημιουργία ουσιαστικής αξίας για επαγγελματίες και τελικούς καταναλωτές.

Η Hisense ευχαριστεί την ομάδα και τους συνεργάτες της για τη συνεχή υποστήριξη και παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται και ξεπερνούν τα διεθνή πρότυπα.

Μέσα από αυτή τη νέα αναγνώριση, η εταιρεία ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως αξιόπιστος και σύγχρονος κατασκευαστής HVAC, με επίκεντρο την καινοτομία, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη λειτουργική υπεροχή.