Η πλατφόρμα ZAP δημιουργήθηκε από τη SirecEnergy, με αποστολή την είσοδο του κλάδου μεταφορών στην Ελλάδα σε μία νέα εποχή, εστιάζοντας σε καινοτόμες και βιώσιμες τεχνολογίες.

Πρώτο βήμα είναι η δημιουργία του ZAP Taxi Club, το οποίο σε συνεργασία με την Εθνική Leasing και τη Freenow, προσφέρει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα απόκτησης ενός νέου ηλεκτρικού οχήματος με leasing. Στόχος είναι η μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση με οικονομικό και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.

Το Zap Taxi Club αναπτύσσει ένα προηγμένο δίκτυο ταχυφορτιστών εντός της Αττικής, με 60 φορτιστές σε 10 κεντρικά σημεία, το οποίο προορίζεται για αποκλειστική χρήση από νέα ηλεκτρικά ταξί. Σήμερα λειτουργούν 4 σταθμοί και 30 σημεία ταχυφόρτισης στο Αεροδρόμιο Αθηνών, το ΟΑΚΑ, την Πύλη Ε11 του ΟΛΠ και τα Village στον Ρέντη.

Οι σταθμοί φόρτισης είναι εξοπλισμένοι με προηγμένους ταχυφορτιστές με ενσωματωμένη μπαταρία, γεγονός που διασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και επιχειρησιακή συνέχεια. Ενδεικτικά, ένα ηλεκτρικό ταξί για να καλύψει την ημερήσια ενεργειακή του ανάγκη, ικανή να καλύψει διαδρομές 250 έως 300 χιλιομέτρων, χρειάζεται μόλις 25 λεπτά φόρτισης.

H Εθνική Leasing προσφέρει 4ετές ή 5ετές leasing σε ιδιοκτήτες ταξί, με πλήρη κάλυψη συντήρησης οχήματος, ασφάλιση και την ενέργεια που χρειάζεται για 250Km/ημέρα.

Η Freenow εντάσσει στην πλατφόρμα της όλα τα μέλη του ZAP Taxi Club, προωθώντας τον συγκεκριμένο στόλο και διευκολύνοντας την πρόσβαση του επιβατικού κοινού της Αθήνας στα ηλεκτρικά ταξί.