Σε ανοδική τροχιά το αργό

Σε ανοδικό έδαφος κινείται το πετρέλαιο στις συναλλαγές της Πέμπτης μετά την κατρακύλα της προηγούμενης συνεδρίασης σε ποσοστό σχεδόν 8% εν μέσω της νέας διπλωματικής προσπάθειας που έχουν δρομολογήσει ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Brent κινείται πάνω από τα 101 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό WTI στα 95 δολ. το βαρέλι. Η Ουάσινγκτον έχει παρουσίασε ένα μνημόνιο κατανόησης μιας σελίδας που θα μπορούσε σταδιακά να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Το Ιράν αναμένεται να απαντήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι ΗΠΑ θα τερματίσουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις και θα άρουν τον αποκλεισμό όταν “το Ιράν συμφωνήσει να δώσει τα συμφωνηθέντα”, αναφέρει σε δήλωση του στο Truth ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι “αν δεν συμφωνήσουν θα αρχίσουν οι βομβαρδισμοί”.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να αναστείλει την επιχείρηση για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά, επικαλούμενος την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, το Ιράν συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα Στενά είναι κλειστά, ενώ την ίδια στιγμή το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό έχει αποκλείσει τα ιρανικά λιμάνια, ασκώντας πίεση στην πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας.