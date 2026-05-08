Fitch: Κίνδυνος από την επέκταση των ενεργειακών επιδοτήσεων στην ΕΕ – Εξαίρεση η Ελλάδα

O οίκος αξιολόγησης Fitch προειδοποιεί ότι η ενδεχόμενη διεύρυνση των κρατικών μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας ενδέχεται να επιβαρύνει σημαντικά τα δημόσια οικονομικά των ευρωπαϊκών χωρών.

Παρά το γεγονός ότι οι τρέχουσες δαπάνες είναι αισθητά χαμηλότερες σε σύγκριση με την κρίση που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η έλλειψη στόχευσης προκαλεί ανησυχία στους αναλυτές.

Η κριτική για τα οριζόντια μέτρα και η εξαίρεση της Ελλάδας

Σύμφωνα με τον Φεντερίκο Μπαρίκα-Σαλαζάρ, επικεφαλής αξιολογήσεων κρατικού χρέους της Fitch για τη Δυτική Ευρώπη, οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει οριζόντιες παρεμβάσεις, όπως η μείωση των φόρων στα καύσιμα, αντί για στοχευμένη βοήθεια σε ευάλωτα νοικοκυριά.

Στοχευμένες παρεμβάσεις: Ο αναλυτής υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική χώρα που έχει εφαρμόσει πραγματικά στοχευμένα μέτρα στήριξης μέχρι στιγμής.

Δημοσιονομικό μέγεθος: Τα μέτρα που έχουν ληφθεί χαρακτηρίζονται επί του παρόντος ως περιορισμένα, καθώς αντιστοιχούν στο 0,3% του ΑΕΠ για την Ισπανία και σε λιγότερο από 0,01% για τη Γαλλία και τη Βρετανία.

Προοπτικές και μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι

Λόγω της αβεβαιότητας στις ενεργειακές αγορές, δεν αποκλείεται ορισμένες χώρες να αναγκαστούν να αυξήσουν την παρεχόμενη στήριξη στο μέλλον. Ωστόσο, ο Fitch προειδοποιεί ότι εάν το εύρος αυτών των μη στοχευμένων μέτρων διευρυνθεί, οι επιπτώσεις στη δημοσιονομική σταθερότητα της Ευρώπης θα είναι σημαντικές σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.