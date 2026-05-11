Motor Oil: Επενδυτικό πλάνο 4 δισ. ευρώ για τον μετασχηματισμό της σε πολυενεργειακό όμιλο

Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 4 δισ. ευρώ με ορίζοντα το 2030 υλοποιεί η Motor Oil, με στόχο τον στρατηγικό μετασχηματισμό της σε ολοκληρωμένο πολυενεργειακό όμιλο. Το σχέδιο εντάσσεται στη γενικότερη πορεία απανθρακοποίησης της ευρωπαϊκής οικονομίας και συνδέεται με την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Η διύλιση παραμένει βασικός πυλώνας της δραστηριότητας του Ομίλου, ωστόσο το νέο επενδυτικό πλάνο διευρύνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο της Motor Oil. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποθήκευση, πράσινο υδρογόνο, υποδομές ανεφοδιασμού, δέσμευση άνθρακα, κυκλική οικονομία και φυσικό αέριο συγκροτούν τους βασικούς άξονες της στρατηγικής.

Η εταιρεία επιδιώκει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της σε ένα περιβάλλον ταχείας ενεργειακής μετάβασης, αλλά και να ενισχύσει τον ρόλο της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις επηρεάζονται άμεσα από το ρυθμιστικό πλαίσιο, την ταχύτητα αδειοδότησης και τη διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών εργαλείων.

ΑΠΕ και αποθήκευση στο επίκεντρο της στρατηγικής

Κεντρική θέση στο επενδυτικό πλάνο της Motor Oil έχουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Μέσω της MORE, ο Όμιλος έχει ήδη αναπτύξει σημαντική παρουσία στην ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, με εγκατεστημένη ισχύ 847 MW, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα αφορά αιολικά έργα.

Ο στρατηγικός στόχος είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων συνολικής ισχύος 3,7 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Η ενίσχυση της παρουσίας στις ΑΠΕ δεν αφορά μόνο την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, αλλά και τη δημιουργία βάσης για νέες δραστηριότητες, όπως η παραγωγή πράσινου υδρογόνου και η τροφοδότηση ενεργοβόρων εφαρμογών με καθαρή ενέργεια.

Παράλληλα, η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί κρίσιμο συμπλήρωμα της ανάπτυξης των ΑΠΕ. Η Motor Oil έχει θέσει σε λειτουργία τους πρώτους σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες, συνολικής ισχύος 72 MW και χωρητικότητας 144 MWh, σε Φωκίδα, Φλώρινα και Βοιωτία.

Η επένδυση στην αποθήκευση αποκτά αυξανόμενη σημασία, καθώς το ηλεκτρικό σύστημα χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία για να ενσωματώσει υψηλότερα ποσοστά πράσινης ενέργειας. Οι μπαταρίες μπορούν να περιορίσουν τις περικοπές παραγωγής, να εξομαλύνουν τις διακυμάνσεις και να ενισχύσουν την ασφάλεια τροφοδοσίας.

Το πράσινο υδρογόνο ως στρατηγικός άξονας

Ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλάνο των 4 δισ. ευρώ έχει το υδρογόνο, το οποίο η Motor Oil αντιμετωπίζει ως κρίσιμο καύσιμο για τη βιομηχανία, τις μεταφορές και τη ναυτιλία. Η στρατηγική δεν περιορίζεται στην παραγωγή, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τις μονάδες ηλεκτρόλυσης έως τις υποδομές ανεφοδιασμού.

Κομβικό έργο αποτελεί το Project EPHYRA στους Αγίους Θεοδώρους. Πρόκειται για μονάδα παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου ισχύος 30 MW, με δυνατότητα επέκτασης στα 50 MW. Η μονάδα σχεδιάζεται να παράγει περίπου 7.500 τόνους υδρογόνου ετησίως, καλύπτοντας ανάγκες βιομηχανικής χρήσης και μεταφορών.

Παράλληλα, μέσω της Hellenic Hydrogen, κοινοπραξίας της Motor Oil με τη ΔΕΗ, προωθείται το έργο North-1 στο Αμύνταιο. Η μονάδα προβλέπεται να έχει αρχική ισχύ 50 MW, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 200 MW, στηρίζοντας τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική περίοδο.

Η ανάπτυξη του υδρογόνου συνδέεται και με τη δημιουργία των πρώτων σταθμών ανεφοδιασμού στην Ελλάδα. Μέσω της AVINOIL, ο Όμιλος σχεδιάζει υποδομές ανεφοδιασμού υδρογόνου για οδικές μεταφορές, μεταξύ των οποίων σταθμοί στους Αγίους Θεοδώρους και στο Θριάσιο.

Δέσμευση άνθρακα και νέα καύσιμα χαμηλού αποτυπώματος

Στο επενδυτικό πρόγραμμα εντάσσεται και το Project IRIS, που αφορά την εγκατάσταση μονάδας δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα στο διυλιστήριο. Η δυναμικότητα της μονάδας προβλέπεται να φτάνει τους 520.000 τόνους CO₂ ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 25% των συνολικών εκπομπών του διυλιστηρίου.

Το έργο αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος των υφιστάμενων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, μπορεί να στηρίξει την παραγωγή υδρογόνου χαμηλού άνθρακα και μπλε μεθανόλης, με εφαρμογές κυρίως στη ναυτιλία, έναν τομέα που αναζητά εναλλακτικά καύσιμα για την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση δείχνει ότι ο ενεργειακός μετασχηματισμός της Motor Oil δεν βασίζεται μόνο στην ανάπτυξη νέων μονάδων ΑΠΕ, αλλά και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων βιομηχανικών υποδομών, ώστε να παραμείνουν λειτουργικές και ανταγωνιστικές σε ένα αυστηρότερο περιβαλλοντικό πλαίσιο.

Κυκλική οικονομία και περιβαλλοντικές υπηρεσίες

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής αφορά την κυκλική οικονομία. Η Motor Oil ενισχύει τη δραστηριότητά της στη διαχείριση αποβλήτων, την ανακύκλωση και την αναγέννηση λιπαντικών, επιδιώκοντας να δημιουργήσει έναν αυτόνομο και κερδοφόρο επιχειρηματικό πυλώνα.

Μέσω εταιρειών όπως η LPC, η Verd, η Ηλέκτωρ και η Thalis, ο Όμιλος διαθέτει δυνατότητα αναγέννησης 43.000 μετρικών τόνων λιπαντικών ετησίως και στοχεύει στη διαχείριση άνω του 1 εκατ. τόνων αποβλήτων τον χρόνο.

Η κυκλική οικονομία συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή μετάβαση, καθώς περιορίζει την ανάγκη για νέους πόρους, μειώνει τα απόβλητα και δημιουργεί νέες πρώτες ύλες για βιομηχανική και ενεργειακή χρήση. Παράλληλα, ενισχύει τη διαφοροποίηση του Ομίλου πέρα από τη διύλιση και τα συμβατικά καύσιμα.

Φυσικό αέριο και ενεργειακή ασφάλεια

Στο πλάνο περιλαμβάνεται και το έργο Dioriga Gas FSRU, ο πλωτός τερματικός σταθμός εισαγωγής LNG. Η υποδομή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, καθώς μπορεί να προσφέρει πρόσθετη ευελιξία στον εφοδιασμό της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο έχει σχεδιαστεί με προοπτική προσαρμογής στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς, ώστε να μπορεί να υποδεχθεί και ανανεώσιμα αέρια καύσιμα, όπως το υδρογόνο. Με τον τρόπο αυτόν, το φυσικό αέριο λειτουργεί ως μεταβατικό καύσιμο, αλλά οι υποδομές του σχεδιάζονται με δυνατότητα αξιοποίησης και στη μετα-ορυκτή περίοδο.

Το ζήτημα της αδειοδότησης και του ρυθμιστικού πλαισίου

Η υλοποίηση ενός τόσο εκτεταμένου επενδυτικού σχεδίου προϋποθέτει σταθερό, σαφές και λειτουργικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι, μεταξύ των οποίων η Motor Oil και η ΔΕΠΑ, επισημαίνουν ότι η υπερβολική γραφειοκρατία και η αυστηρή αδειοδότηση μπορούν να επιβραδύνουν κρίσιμες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια.

Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε νέες αγορές, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο, όπου οι τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα βρίσκονται ακόμη σε στάδιο διαμόρφωσης. Ένα υπερβολικά βαρύ πλαίσιο μπορεί να περιορίσει την ταχύτητα ανάπτυξης, να αυξήσει το κόστος και να αποθαρρύνει την είσοδο κεφαλαίων.

Η αγορά ζητά κανόνες που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την περιβαλλοντική συμμόρφωση, χωρίς να δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια. Η ισορροπία αυτή θεωρείται καθοριστική για να μπορέσει η Ελλάδα να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές απανθρακοποίησης.

Χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια, ευρωπαϊκά εργαλεία και συνεργασίες

Το επενδυτικό πλάνο των 4 δισ. ευρώ στηρίζεται σε συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων, ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, τραπεζικής χρηματοδότησης και στρατηγικών συνεργασιών.

Έργα όπως το EPHYRA και οι υποδομές υδρογόνου αντλούν στήριξη από ευρωπαϊκά προγράμματα για την πράσινη μετάβαση, την καινοτομία και τις μεταφορές. Παράλληλα, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, το Horizon Europe, το Clean Hydrogen Partnership και το Connecting Europe Facility ενισχύουν τη χρηματοδοτική βάση για έργα υψηλής τεχνολογικής και περιβαλλοντικής σημασίας.

Σημαντικό ρόλο έχουν και οι κοινοπραξίες, όπως η Hellenic Hydrogen με τη ΔΕΗ, οι οποίες επιτρέπουν τον επιμερισμό επενδυτικού κόστους, τεχνογνωσίας και επιχειρηματικού κινδύνου.

Ένα επενδυτικό σχέδιο με ευρύτερη σημασία για την αγορά

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Motor Oil δεν αφορά μόνο τη μετεξέλιξη ενός ενεργειακού ομίλου. Συνδέεται με την ευρύτερη αναδιάρθρωση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς και με την προσπάθεια της χώρας να ευθυγραμμιστεί με τους ευρωπαϊκούς στόχους για χαμηλότερες εκπομπές, υψηλότερη συμμετοχή καθαρών τεχνολογιών και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Η επιτυχία του σχεδίου θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα υλοποίησης των έργων, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τη διαθεσιμότητα τεχνολογιών και τη διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την ανάπτυξη νέων αγορών χωρίς υπερβολικές καθυστερήσεις.

Για τη Motor Oil, το πλάνο των 4 δισ. ευρώ αποτελεί τη βάση για τη μετάβαση από ένα μοντέλο που στηρίζεται κυρίως στη διύλιση σε ένα ευρύτερο ενεργειακό σχήμα, με παρουσία στην ηλεκτρική ενέργεια, το υδρογόνο, την αποθήκευση, τα καύσιμα χαμηλού άνθρακα, το LNG και την κυκλική οικονομία. Για την ελληνική αγορά, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο οι παραδοσιακοί ενεργειακοί όμιλοι επιχειρούν να προσαρμοστούν στη νέα περίοδο της ενεργειακής μετάβασης.