Σ.Μοναστηριώτης: «Η Daikin οδηγεί τις εξελίξεις στη θέρμανση και τον κλιματισμό»

Συναντήσαμε τον διευθυντή Πωλήσεων της Daikin Hellas, Σάμι Μοναστηριώτη, ο οποίος μας μίλησε για την πορεία της εταιρείας και τους στόχους που έχουν θέσει για το 2021, για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που τους κάνει να ξεχωρίζουν, για τις καινοτομίες που προωθούν στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και για το κατά πόσο τα κρατικά προγράμματα, όπως το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», βοηθούν τον κλάδο.

Συνέντευξη στη Φαίδρα Μαυρογιώργη (faidra@energyin.gr)

Η βιομηχανία Daikin ιδρύθηκε το 1924 στην Ιαπωνία και με την παρουσία της συνέβαλε αποφασιστικά στην πρόοδο και στην εξέλιξη του κλάδου του κλιματισμού. Η Daikin διαθέτει περισσότερες από 80 μονάδες παραγωγής και 213 θυγατρικές σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στην δεκαετία του 1980, ενώ το 2004 ιδρύθηκε το Daikin Europe Γραφείο Ελλάδος. Το 2006 το Γραφείο Ελλάδος μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία, θυγατρική του ομίλου της Daikin με την επωνυμία: Daikin Συστήματα Κλιματισμού Ελλάς ΑΕ, πιστοποιώντας τη σημαντική της θέση στην αγορά της χώρας. Η Daikin, είναι διακεκριμένη για τις συνεχείς καινοτομίες της στα είδη θέρμανσης, στα συστήματα κλιματισμού, στην επαγγελματική ψύξη και στα συστήματα υψηλής ποιότητας για κατοικίες αλλά και για επαγγελματικούς χώρους.

– K. Μοναστηριώτη πείτε μας λίγα λόγια για την πορεία της εταιρείας καθώς και τους νέους στόχους που έχετε θέσει για το 2021.

Η Daikin δραστηριοποιείται με συνέπεια στην ελληνική αγορά από το 1980 μέσω αντιπροσώπων. Το 2004 εγκαινίασε το ελληνικό γραφείο της Daikin Europe στη χώρα μας το οποίο σύ-ντομα, το 2006, μετασχηματίστηκε σε θυγατρική, την Daikin Ελλάς, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη της ελληνικής αγοράς. Εκτοτε, είμαστε επικεντρωμένοι στην ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου συνεργατών της εταιρείας (Blue Dealers), επιδιώκοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Από το 2017 το δίκτυο αυτό αναβαθμίζεται με την εισαγωγή ενός νέου πρωτοποριακού concept καταστημάτων με την ονομασία Blue Dealer Plus, που αποτελεί μία καινοτόμα προσέγγιση στο λιανεμπόριο. Η θετική πορεία της Daikin Ελλάς επισφραγίστηκε με την ανάληψη της ευθύνης ανάπτυξης και της κυπριακής αγοράς από το 2013. Το 2017 προχωρήσαμε στην ανακαίνιση του εκπαιδευτικού μας κέντρου, Daikin Academy, στην Αθήνα και δημιουργούμε το αντίστοιχο κέντρο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο υποδέχεται τους συνεργάτες μας στην Βόρεια Ελλάδα, αποδεικνύο-ντας έμπρακτα πόσο σημαντική είναι για εμάς η εκπαίδευση και η παροχή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα επιλογής, εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού. Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί σήμερα η Daikin Hellas ανέρχεται στα 40 άτομα από διάφορους κλάδους με υψηλή κατάρτιση και επιστημονική γνώση που υποστηρίζουν τους συνεργάτες και τους τελικούς καταναλωτές σε επίπεδο B2B όσο και σε επίπεδο B2C σε ένα περιβάλλον αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών. Η φιλοσοφία της εταιρείας σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό μας συμπυκνώνεται στη φράση People Centered Management (PCM), που για εμάς σημαίνει στην πράξη ότι η ανάπτυξη και η ευημερία της εταιρείας μας περνάει μέσα από την ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων μας και δεν νοείται δίχως αυτήν.

Μέσα στην κρίση, είμαστε από τις εταιρείες που διατήρησαν και αύξησαν τα μερίδιά τους. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη σε μια σειρά στρατηγικών αποφάσεων της εταιρείας να επεκτείνει τη δραστηριότητα της σε νέες αγορές, όπως της θέρμανσης και της επαγγελματικής ψύξης (refrigeration) αλλά και την είσοδο σε νέα κανάλια διανομής που μας έφεραν σε επαφή και επικοινωνία με ακόμη περισσότερους τελικούς χρήστες. Πάγια επιδίωξή μας είναι να καταξιωθούμε ως η Νο1 εταιρεία στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων κλιματισμού, θέρμανσης, επαγγελματικής ψύξης και τη δημιουργία ιδανικών εσωτερικών συνθηκών.

Μετά από μια πολυετή ανάπτυξη το 2020 λόγω της οικονομικής ύφεσης μπορεί να υπάρχει μια κάμψη, αλλά υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων με μεγάλη ζήτηση, όπως οι αντλίες θερμότητας. Η εταιρεία μας θα προχωρήσει σε ενίσχυση της προσφερόμενης γκάμας κλιματιστικών και αντλιών θερμότητας για την ελληνική αγορά, αναβαθμίζοντας τις προδιαγραφές και βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τη σχέση αξίας και αρχικής επένδυσης, στηρίζοντας τον Ελληνα καταναλωτή σε δύσκολους καιρούς.

Αυτό που μας εμπνέει είναι το όραμά μας να κατακτήσουμε την καρδιά του Ελληνα καταναλωτή, δημιουργώντας ένα ιδανικό κλίμα για τους πελάτες μας! Για εμάς λοιπόν το μεγάλο στοίχημα αυτήν την εποχή είναι να ενισχύσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με τους Ελληνες καταναλωτές και η οποία πηγάζει από την ποιότητα, την αξιοπιστία και την εξυπηρέτηση που παρέχουμε.

Ο μόνος τρόπος βέβαια για να προβλέψουμε το μέλλον είναι να το δημιουργήσουμε. Εμείς σήμερα λοιπόν οραματιζόμαστε και εργαζόμαστε για τη μετάβαση από την πώληση μεμονωμένων συσκευών στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και από τον απλό έλεγχο της θερμοκρασίας στην δημιουργία ιδανικών εσωτερικών συνθηκών για κάθε ανάγκη.

Η Daikin ως «Παγκόσμιος ηγέτης στο ιδανικό κλίμα» δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες στο σπίτι, στο γραφείο, στο κατάστημα κ.ο.κ., ώστε ο τελικός χρήστης να αισθάνεται καλύτερα και να νιώθει πιο ασφαλής.

– Στον χώρο που δραστηριοποιείστε υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, παρ’ όλα αυτά η Daikin έχει καταφέρει να καταλάβει ένα σημαντικό τμήμα της αγοραστικής πίτας. Ποιο είναι το δικό σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Στον κλάδο μας υπάρχει πράγματι έντονος ανταγωνισμός και με ιδιαίτερες προκλήσεις αυτήν την περίοδο: Ο καταναλωτής είναι πιο ενημερωμένος και απαιτητικός από ποτέ, αναζητά την ποιότητα και την αξία, έχοντας κατά νου τόσο την αρχική επένδυση όσο και το λειτουργικό κόστος, με την ενεργειακή απόδοση, τη στάθμη θορύβου, τη συνδεσιμότητα, την ποιότητα του αέρα και την αισθητική να αποτελούν τα βασικά κριτήρια επιλογής και με την αγορά ενός συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού να αντιμετωπίζεται σαν επένδυση. Η τάση αυτή φυσικά και ευνοεί τη Daikin λόγω της απαράμιλλης ποιότητας, των υψηλών επιδόσεων και του καινοτόμου σχεδιασμού των προϊόντων που διαθέτει. Αυτά, άλλωστε, είναι και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, καθώς γνωρίζουμε τη θέρμανση, τον κλιματισμό και την επαγγελματική ψύξη καλύτερα από οποιοδήποτε άλλη εταιρεία και οδηγούμε τις εξελίξεις.

– Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» φαίνεται πολλά υποσχόμενο, αν λάβει κανείς υπόψη τους πόρους που θα διατεθούν αλλά και το έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών. Κατά τη γνώμη σας πόσο ωφελούν τον κλάδο σας τέτοια προγράμματα;

Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών αποτελεί το διάδοχο σχήμα των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», με διευρυμένη γκάμα επιλέξιμων παρεμβάσεων και με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του οφέλους ως προς την ενεργειακή εξοικονόμηση. Ο σχεδιασμός του προγράμματος λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και έχει ως κύριο στόχο:

• τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων

• των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου

• την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Με δεδομένο πως ο κτιριακός τομέας έχει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, λόγω του ότι η πλειοψηφία των κτιρίων έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980, αποτελεί μονίμως τον κύριο στόχο των επιδοτούμενων προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης.

Το πρόγραμμα θα έχει άμεσο όφελος τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που συνδέονται άμεσα με την οικοδομή και θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό αιμοδότη στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία.

– Πέρα από την οικονομία χρημάτων ένας παράγοντας που γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Τι βήματα έχουν ακολουθηθεί, για να γίνουν τα προϊόντα σας πιο περιβαλλοντικά βιώσιμα;

H Daikin ως Παγκόσμιος Ηγέτης στο Ιδανικό Κλίμα οδηγεί τις εξελίξεις διεθνώς σε θέματα αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ημασταν η πρώτη εταιρεία που προχώρησε στην ενσωμάτωση του R-32 ως ψυκτικού υγρού, προσφέροντας μία καλύτερη λύση για ένα βιώσιμο αύριο. Επί της παρούσης, πειραματιζόμαστε με άλλες λύσεις ψύξης και κλιματισμού ακόμη πιο φιλικές προς το περιβάλλον, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή για την ανθρωπότητα. Τέλος, να επισημάνω ότι η υιοθέτηση λύσεων που σέβονται το περιβάλλον αντιμετωπίζεται εντός της Daikin ολιστικά, σε όλους τους τομείς της δραστηριοποίησής μας είτε ως κατασκευαστής προϊόντων κλιματισμού, θέρμανσης και επαγγελματική ψύξη είτε ως πάροχος λύσεων στο ιδανικό κλίμα.

Who is Who

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978 και μεγάλωσε στην Κυψέλη. Είναι απόφοιτος του Syracuse University των Η.Π.Α. και είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά με ειδικότητα στη Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού. Στο δυναμικό της Daikin Hellas ανήκει από το 2008. Η καριέρα του στην εταιρεία ξεκίνησε από το Τμήμα Supply and Logistics, ενώ το 2014 αποδέχτηκε την πρόταση να βοηθήσει την Daikin να επεκταθεί στη Σ. Αραβία και μετακινήθηκε στη Daikin Σαουδικής Αραβίας ως Sales Planning & Operations Manager. Από το 2019 κατέχει τη θέση του διευθυντή Πωλήσεων της εταιρείας.