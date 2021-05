ΤΕΡΝΑ- Περιστέρης : Σχέδια έργων και επενδύσεων 5δις

now playing

Στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφων συμμετείχε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κ. Γιώργος Περιστέρης και παραχώρησε συνέντευξη στον US Managing Editor των The Financial Times, κ. Peter Spiegel.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο τόσο για την αποθήκευση ενέργειας όσο και για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα βρίσκεται υπό επεξεργασία, ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει επιδείξει προσωπικό ενδιαφέρον ώστε να επισπευστούν οι σχετικές διαδικασίες.

Σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, ανέφερε:

Η δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα υπό τις κατευθυντήριες οδηγίες του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον αρμόδιο υπουργό κ. Σκυλακάκη και την ομάδα της οποίας προΐσταται υπήρξε γρήγορη, αποτελεσματική και εξαιρετική οδηγώντας σε πολύ καλές επιλογές έργων.

Η υλοποίηση είναι μια πολύ πιο απαιτητική διαδικασία που θέλει ταχύτητα και ευελιξία από πλευράς Ευρωπαϊκών Αρχών, ώστε να μην έχουμε προβλήματα καθυστερήσεων που προκύπτουν συνήθως από την Ευρωπαϊκή γραφειοκρατία και να ολοκληρωθούν τα έργα εγκαίρως.

Από ελληνικής πλευράς, επίσης απαιτούνται νομικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Ενδεχομένως καλό θα ήταν να τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να παρέχουν εγκαίρως τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα, ανέφερε:

Κατά τη δεκαετή οικονομική κρίση, οι ξένες τράπεζες ήταν απούσες.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπόρεσε ωστόσο να στηρίξει τις σοβαρές και οικονομικά υγιείς επιχειρήσεις, δίνοντας τους πρόσβαση σε χρηματοδότηση και καθιστώντας τις ικανές να φέρουν σε πέρας μεγάλα επενδυτικά σχέδια.

Σήμερα, που οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί τόσο για το τραπεζικό σύστημα όσο και για την Οικονομία γενικότερα, δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει πρόβλημα για τις εύρωστες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Πιστεύω, μάλιστα, ότι σύντομα και οι ξένες τράπεζες θα δείξουν πάλι ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά καθώς η Οικονομία θα βελτιώνεται.