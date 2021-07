Πυρετός συνεργασιών και επενδύσεων στις ΑΠΕ

now playing

Η ενεργειακή μετάβαση και οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν τεθεί για την πράσινη ενέργεια προσελκύουν νέους παίκτες στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ. Έτσι, εκτός από τις μεγάλες δυνάμεις του κλάδου, όπως η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η Mytilineos, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, φιλόδοξα επενδυτικά πλάνα για την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ καταρτίζουν και άλλες εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες επιδιώκουν να πρωταγωνιστήσουν στην πράσινη επανάσταση των επόμενων ετών.

Enel

Η Enel, αν και από τους παλαιότερους διεθνείς επενδυτές στην ελληνική αγορά, έχοντας επενδύσει πάνω από 1 δισ. ευρώ στη χώρα, τα τελευταία χρόνια είχε παγώσει τα πλάνα ανάπτυξης νέων έργων και είχε επικεντρωθεί στο μεγάλο έργο του Καφηρέα. Πλέον η ιταλική εταιρεία σχεδιάζει νέες επενδύσεις για έργα συνολικής ισχύος 1,5GW από τα οποία 630MW αφορούν στην ανάπτυξη Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΑΜΠΗΕ) στη Δυτική Μακεδονία και στην Κρήτη. Σημειώνεται ότι η Enel την τελευταία εικοσαετία έχει μεταμορφωθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στην αγορά της πράσινης ενέργειας με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ σε ΑΠΕ καθώς και με το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

EDP Renewables

Επενδύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ σχεδιάζει να υλοποιήσει στην Ελλάδα η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των ΑΠΕ παγκοσμίως. Η εταιρεία είναι ενεργή στην Ελλάδα από το 2018 καταγράφοντας μια σταθερά ανοδική τροχιά στην εγχώρια αγορά, υλοποιώντας συνεργασίες με εταιρείες όπως οι ΤΕΡΝΑ και Ελλάκτωρ, η EDPR. Η εταιρεία αναμένει να πετύχει διπλασιασμό των δραστηριοτήτων της έως το 2025, φτάνοντας σε εγκατεστημένη ισχύ της τάξης των 500 MW.

Η EDPR ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα μέσα από την εξαγορά ενός υπό ανάπτυξη αιολικού πάρκου ισχύος 45 MW και συμμετέχοντας στις ανταγωνιστικές διαδικασίες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Ήδη μέσω των διαγωνισμών της ΡΑΕ η εταιρεία έχει εξασφαλίσει πέντε αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 155 MW με σταθερή τιμή πώλησης για 20 χρόνια.

Juwi

Δεκαπέντε χρόνια παρουσίας μετρά στην ελληνική αγορά η πολυεθνική εταιρεία Juwi Hellas, που δραστηριοποιείται στον χώρο των φωτοβολταϊκών. Μετά την πολυετή παρουσία της ως μια από τις κυριότερες εταιρείες EPC, η εταιρεία συμμετείχε με επιτυχία στον πρώτο πιλοτικό διαγωνισμό της ΡΑΕ το 2016, ενώ το 2019 εξασφάλισε σύμβαση αγοραπωλησίας για το mega φωτοβολταϊκό πάρκο 204 MW στην Κοζάνη. Το έργο, ως γνωστόν, πωλήθηκε στα Ελληνικά Πετρέλαια, με τη Juwi να συνεχίζει τη δραστηριότητά της και να προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της στην αγορά. Η εταιρεία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της επιλεγμένα έργα συνολικής ισχύος περί τα 650 MW σε προχωρημένη αδειοδότηση για τα οποία βρίσκεται σε επαφή με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους εντός και εκτός Ελλάδος.

Kiefer

Την κατασκευή νέων σταθμών ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1 GW καθώς και την ανάπτυξη σταθμών αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 500 MW μέσα στην επόμενη τριετία, έως το 2024, προωθεί η εταιρεία kIEFER ΤΕΚ. Από τα υπό ανάπτυξη έργα συνολικής ισχύος 1 GW, η εταιρεία θα επιδιώξει το 30% περίπου να προστεθεί στο δικό της χαρτοφυλάκιό, ενώ το υπόλοιπο 70% των έργων αναμένεται να αναπτυχθεί μέσω κοινοπρακτικών σχημάτων, τα οποία θα δημιουργηθούν με άλλες επιχειρήσεις. Η εταιρεία που ιδρύθηκε το 2014, έχει κατασκευάσει 150MW έργων ΑΠΕ δραστηριοποιούμενη σε όλο το φάσμα της πράσινης ενέργειας. Το έτος 2020 κατασκεύασε συνολικά 135 MW σταθμών ΑΠΕ όλων των κατηγοριών, καθιστώντας την εταιρεία μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες του κλάδου. Σημειώνεται ότι η kIEFER TEK έχει στο ενεργητικό της μέχρι σήμερα σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες για την ανάπτυξη έργων πράσινης ενέργειας, μεταξύ άλλων, με τις εταιρείες Motor Oil, Enel,Lightsource BP, ΔΕΠΑ και ARCHIRODON.

New Energy Capital

Τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά ξεκίνησε πρόσφατα η New Energy Capital (NEC), το πρώτο ελληνικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών σε υποδομές ενεργειακής μετάβασης. Η New Energy Capital φιλοδοξεί να δώσει διέξοδο σε μικρούς και μεσαίους επενδυτές ΑΠΕ ως προς το κομμάτι της χρηματοδότησης των ίδιων κεφαλαίων. Ειδικότερα η NEC εστιάζει σε ένα μεγάλο αριθμό έργων που είναι ώριμα ως προς το αδειοδοτικό σκέλος και αναζητούν τρόπους προκειμένου να προχωρήσουν στο στάδιο της υλοποίησης. Για τα έργα αυτά, το σύνηθες σχήμα χρηματοδότησης περιλαμβάνει 20% έως 30% ίδια κεφάλαια και 70% έως 80% τραπεζική χρηματοδότηση. Ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται κενό ως προς τα ίδια κεφάλαια με αποτέλεσμα τα έργα να παραμένουν μετέωρα. Σε αυτό το σκηνικό, η NEC έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, μετέχοντας ως θεσμικός επενδυτής σε ένα έργο, γεγονός που επιφέρει αυξημένη αξιοπιστία και για την άντληση τραπεζικού δανεισμού. Ειδικότερα, η NEC επενδύει σε ώριμα προς υλοποίηση έργα (ready to build) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, έργα βιοαερίου, γεωθερμίας, αποθήκευσης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας. Το αρχικό κεφάλαιο του fund ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ, ωστόσο αξιοποιώντας την ισχυρή ζήτηση για επενδύσεις στον κλάδο, υπάρχει βάσιμη προσδοκία ότι το υπό διαχείριση κεφάλαιο θα διπλασιαστεί τους επόμενους μήνες και συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού δανεισμού το συνολικό ύψος των έργων που θα χρηματοδοτηθούν, μπορεί να φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ.

Cero – Wattcrop

Η Cero, εταιρεία που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του Green Investment Group της Macquarie, ανακοίνωσε πρόσφατα συμφωνία συνεργασίας με την ελληνική εταιρεία ανάπτυξης έργων ΑΠΕ Wattcrop. Σκοπός της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη ενός φιλόδοξου χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση θα αναπτυχθεί το υπάρχον χαρτοφυλάκιο της Wattcrop, το οποίο ξεπερνάει τα 480 MW έργων παραγωγής τα οποία βρίσκονται σε προκατασκευαστικό στάδιο. Η κοινοπραξία στοχεύει στην ανάπτυξη έργων τουλάχιστον 750 MW μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, με κύριο στόχο την αξιοποίηση της ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς PPAs στην Ελλάδα.

Του Χαρή Φλουδόπουλου capital.gr