Στην αυστραλιανή Macquarie με τιμή ρεκόρ το 49% του ΔΕΔΔΗΕ

Έπειτα από σκληρή μάχη τεσσάρων funds (CVC Capital Partners Group, KKR Group, Macquarie Group και First Sentier Investors Group) για την απόκτηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, ανακοινώθηκε πως ο προτιμητέος επενδυτής είναι τελικά η αυστραλιανή πολυεθνική επενδύσεων, Macquarie Group.

Ο πήχης είχε ήδη τεθεί αρκετά υψηλά, τόσο από την ευρεία συμμετοχή στο διαγωνισμό, όσο και από την ίδια τη διοίκηση της ΔΕΗ. Η Macquarie Group, όμως, ξεπέρασε κάθε προσδοκία καθώς «έκλεισε» τη συμφωνία για την ιδιωτικοποίηση στα 2,1 δις. ευρώ. Πρόκειται για μια προσφορά ρεκόρ, αφού το ύψος της διαμορφώνει την υψηλότερη αποτίμηση ιστορικά για ευρωπαϊκό διαχειριστή δικτύου. Αυτό που κυρίως διαμορφώνεται όμως είναι ένα πολύ θετικό κλίμα για την Ελλάδα, καθώς το περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ απασχόλησε τέσσερα πολύ μεγάλα θεσμικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια με υπό διαχείριση κοντά στο ένα τρισεκατομμύριο δολάρια το καθένα. Αρωγός σε αυτό στάθηκε η ελληνική κυβέρνηση, η οποία εκτιμάται ότι βοήθησε τη ΔΕΗ στη διαμόρφωση του θετικού επενδυτικού κλίματος στο εξωτερικό τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα και με ξένους διαχειριστές κεφαλαίων. Ας δούμε, όμως, και την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ.

Επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ

«Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνέχεια της από 3.9.2021 ανακοίνωσης, ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Πλειοψηφών προσφέρων αναδείχθηκε η Spear WTE Investments Sarl, μέλος του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA), με προσφορά που αποτιμά το 49% της αξίας του ΔΕΔΔΗΕ (Enterprise Value) σε €2.116 εκατ. συμπεριλαμβάνοντας το αντίστοιχο (pro-rata) καθαρό χρέος ύψους €804 εκατ. Η προσφορά παραπέμπει σε μία αποτίμηση η οποία ανέρχεται στο 151% της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της ΔΕΗ Α.Ε.». Ενώ, σύμφωνα και με το ενημερωτικό σημείωμα της ΔΕΗ, «Με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνεται με επιτυχία η διαδικασία υποβολής προσφορών.Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση που έχει γίνει στην Ελλάδα, καθώς, η προσφορά είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε 8 μήνες, χωρίς κανένα πρόβλημα ή καθυστερήσεις. Στο διαγωνισμό υπήρξε από την αρχή πολύ μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον από 9 επενδυτές και οδήγησε στην κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από 4 επενδυτικούς κολοσσούς με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους €1 τρισ. Η προσφορά ανήλθε σε € 2,1 δισ για το 49% της αξίας του ΔΕΔΔΗΕ (Enterprise Value), συμπεριλαμβάνοντας το αντίστοιχο (pro-rata) καθαρό χρέος ύψους €0,8 δισ και παραπέμπει σε μία αποτίμηση η οποία ανέρχεται στο 151% της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης.Με το ποσό αυτό η ΔΕΗ θα μειώσει σημαντικά το δανεισμό της (Net Debt/EBITDA) κάτω του 3x, ενώ με το υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει το σημαντικό επενδυτικό της πλάνο σε ΑΠΕ, που θα οδηγήσουν ακόμη γρηγορότερα σε απεξάρτηση από εισαγόμενες και ρυπογόνες μορφές ενέργειας. Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ, με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία ενός διεθνούς εταίρου -και υπό τη διοίκηση της ΔΕΗ- θα αναπτύξει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του δικτύου του και θα προσφέρει καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες.

Αξίζουν να αναφερθούν και οι σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, ο οποίος έκανε λόγο για «προσφορά ρεκόρ» αλλά και για «επιβράβευση της στρατηγικής της κυβέρνησης» . Ο Κώστας Σκρέκας δήλωσε: «Η οικονομική προσφορά της Spear WTE Investments Sarl για την απόκτηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, συνολικού ύψους 2,116 δισ. ευρώ, αποτελεί το υψηλότερο τίμημα που έχει προσφερθεί για ιδιωτικοποίηση κρατικής εταιρείας. Το προσφερόμενο τίμημα καταδεικνύει δίχως αμφιβολία τις εξαιρετικά θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας μας και αντανακλά την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στους χειρισμούς της κυβέρνησης. Ενδεικτικό του μεγάλου ενδιαφέροντος είναι το γεγονός ότι η διαγωνιστική διαδικασία προσέλκυσε σε όλα τα στάδιά της επενδυτές παγκοσμίου βεληνεκούς. Με τα κεφάλαια που θα εξασφαλίσει η ΔΕΗ θα προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων για την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τεχνολογιών αποθήκευσης ηλεκτρισμού. Οι επενδύσεις που έχει δρομολογήσει η ΔΕΗ θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στον πράσινο μετασχηματισμό του εγχώριου ενεργειακού κλάδου και στην επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων της χώρας για αύξηση της καθαρής ενέργειας και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».