Alessandro Asperti: Οι ΑΠΕ είναι ένας ακμάζων κλάδος

Μιλήσαμε με τον Alessandro Asperti, επικεφαλής της Cubico Sustainable για Ελλάδα και Ιταλία για το παγκόσμιο έργο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και για το πώς αυτό αναπτύσσεται στην χώρα μας.

H Cubico Sustainable Investments αναπτύχθηκε το 2015 στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχοντας μια ισχυρή παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος της είναι να παίξει σημαντικό ρόλο στην ενέργεια, σεβόμενη το περιβάλλον και τους ανθρώπους του. Η Cubico Sustainable Investments διαθέτει μια επενδυτική φιλοσοφία που δημιουργεί σταθερές αποδόσεις για τους μετόχους της και υπόσχεται πολλά για το μέλλον.

Ο επικεφαλής της εταιρείας για την Ελλάδα και την Ιταλία, μιλώντας στην εφημερίδα «Ενέργεια & Οικονομία», τόνισε πως η Cubico αποφάσισε να επενδύσει στη χώρα μας λόγω της βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας και της ανάγκης πηγών ενέργειας για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων. Μοιράστηκε μαζί μας τα έργα που αναπτύσσονται στην Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και για το πώς θα αναπτυχθούν οι ΑΠΕ μελλοντικά.

– Πείτε μας λίγα λόγια για την Cubico Sustainable Investments και τη δραστηριότητά της.

Η Cubico Sustainable Investments είναι κορυφαίος επενδυτής, ιδιοκτήτης και διαχειριστής παγκόσμιων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξιοποιώντας την ισχυρή τοπική μας παρουσία με έναν μοναδικό συνδυασμό εσωτερικής επιχειρηματικής ανάπτυξης, λειτουργιών, οικονομικής, εμπορικής και τεχνικής εμπειρίας. Ιδρύθηκε το 2015 και η εταιρεία ανήκει από κοινού στοOntario Teachers ’Pension Plan και στο PSP Investments. Από το 2021, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό μας σε 12 χώρες έχει εγκατεστημένη ακαθάριστη ισχύ περίπου 3GW, με αγωγό ανάπτυξης σχεδόν 2GW. Οι χώρες στις οποίες έχουμε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η Βραζιλία, η Κολομβία, το Μεξικό, η Ουρουγουάη, οι Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ), η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και η Αυστραλία. Επιπροσθέτως, το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει χερσαίες αιολικές, ηλιακές φωτοβολταϊκές, συμπυκνωμένες τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας και γραμμών μεταφοράς, που καλύπτουν ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα από την ανάπτυξη ή/και την κατασκευή έως τη λειτουργία τους.

– Η εταιρεία αναπτύσσεται στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Πώς και γιατί αποφασίσατε να επενδύσετε στη χώρα μας;

Αποφασίσαμε να επενδύσουμε στην Ελλάδα πριν από δύο χρόνια μιας και παρατηρήσαμε τις βελτιώσεις στην ελληνική οικονομία, την αύξηση της πολιτικής σταθερότητας, καθώς και τη θεμελιώδη ανάγκη για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων. Με μια σαφή και σταθερή διαδικασία διαγωνισμού που ήδη ίσχυε, η αγορά κυριαρχήθηκε από τοπικούς επενδυτές και υπήρχε η δυνατότητα για την Cubico να εισέλθει και να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο σημαντικού μεγέθους σε ελκυστικές αποδόσεις, καθιστώντας την Ελλάδα ιδανικό έδαφος για τα έργα της Cubico που επιδιώκουν μια – προθεσμιακή σταθερή ταμειακή ροή.

– Τι έργα αναπτύσσετε στην Ελλάδα;

Καλύπτουμε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα από την ανάπτυξη έως την κατασκευή και τη λειτουργία, με φυσική προτίμηση σε ανάπτυξη ή λειτουργία δεύτερου σταδίου. Σε κάθε χώρα στην οποία αποφασίζουμε να επενδύσουμε, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο που θα διαχειρίζεται η δική μας τοπική ομάδα, για να αποκτήσουμε γνώσεις σχετικά με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου και το είδος της τεχνολογίας στην οποία επενδύουμε. Συνήθως, προτιμάμε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο με ένα μείγμα τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των ανεμογεννητριών, των φωτοβολταϊκών και των CSP. Επίσης, προσπαθούμε να συνεργαστούμε με έμπειρους τοπικούς συνεργάτες.

– Πώς αξιολογείτε το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί;

Η Ελλάδα ανακάμπτει γρήγορα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μαθαίνει από τις εμπειρίες της, καθώς διαμορφώνει τα ρυθμιστικά της συστήματα. Υποστηρίζει, επιπλέον, την εφαρμογή του μηχανισμού δημοπρασίας που είναι ένας ιδανικός τρόπος για την ενίσχυση και την υποστήριξη των ΑΠΕ, ο οποίος ταιριάζει με τη στρατηγική μας. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της τελευταίας δημοπρασίας δείχνει ότι όποτε υπάρχουν τεχνολογικά ουδέτερες προσφορές για πλειστηριασμό, υπάρχει κίνδυνος η μία τεχνολογία να κανιβαλίσει την άλλη. Η αρχή πρέπει να αναπτύξει όλες τις τεχνολογίες ταυτόχρονα, αποφεύγοντας καταστάσεις που μπορούν να συνθλίψουν συγκεκριμένες κατηγορίες και όλες τις δραστηριότητες γύρω από αυτές. Όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο, ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του έργου είναι θεμελιώδες για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών που έχουν τεθεί και, δυστυχώς, ο χρόνος ανάπτυξης είναι ακόμα πολύ μεγάλος, ειδικά για τον άνεμο. Είναι κάτι που συνηθίζεται σε πολλές χώρες, αλλά οι αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι αιτούντες νέες άδειες μπορούν να προχωρήσουν στην ανάπτυξη του έργου, προκειμένου να αποφευχθεί το κλείδωμα της ικανότητας χωρίς εφαρμογή.

– Ανησυχείτε καθόλου για τις πιθανές αντιδράσεις των πολιτών στις τοπικές κοινότητες και αν ναι, πώς θα τις αντιμετωπίζατε;

Δεσμευόμαστε να παίξουμε σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση του κόσμου προς την καθαρή ενέργεια, σεβόμενοι το περιβάλλον και την κοινωνική ανάπτυξη των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Και τα περισσότερα από τα επιχειρησιακά μας περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα έχουν ήδη λειτουργήσει για πολλά χρόνια, και η κοινότητα είναι ήδη εξοικειωμένη με αυτά, ενώ άλλα υπό κατασκευή βρίσκονται, επίσης, κοντά σε υπάρχοντα αιολικά πάρκα. Η συνεργασία με τους πολίτες και τις κοινότητες είναι πάντα ένας σημαντικός παράγοντας για εμάς και η παρουσία μίας μονάδας έχει επίσης οικονομικό όφελος για τον δήμο που φιλοξενεί τη μονάδα.

– Τι ρόλο παίζει η νεοσύστατη Cubico Atlas Holdings;

Η Cubico Atlas Holdings είναι μια εταιρεία που χρησιμοποιούμε για συγκεκριμένες επενδύσεις, προκειμένου να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή και να διατηρηθούν τα περιουσιακά στοιχεία χωριστά το ένα από το άλλο.

– Το θεσμικό πλαίσιο για τα υπεράκτια θαλάσσια πάρκα αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο. Θα σας ενδιέφερε να αναπτυχθείτε και σε αυτόν τον τομέα;

Όπως και σε πολλές άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, υπάρχουν πολλές προσδοκίες για την ανάπτυξη στην ξηρά. Φυσικά χαιρετίζουμε ένα σαφές νομικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο ολοκλήρωσης της έγκρισης αυτών των μεγάλων έργων, αλλά προς το παρόν, δεν αποτελεί μέρος της βασικής μας τεχνολογίας και προτιμούμε να επικεντρωθούμε σε φωτοβολταϊκά, χερσαία αιολικά και ηλιακά εργοστάσια συγκέντρωσης (CSP).

– Ποια είναι τα σχέδιά σας για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων;

Θεωρούμε τα φωτοβολταϊκά πάρκα μια σημαντική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου μας, που συμβάλλουν στη διατήρηση της παραγωγής του χαρτοφυλακίου μας καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους. Ψάχνουμε για νέες επενδύσεις στην τεχνολογία και είμαστε πάντα ανοιχτοί στο να εξετάσουμε νέες ευκαιρίες σε αυτόν τον τομέα, είτε αυτές βρίσκονται σε λειτουργία είτε είναι σε στάδιο κατασκευής.

– Εκτός από το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αναφέραμε νωρίτερα, τι άλλο θα βοηθούσε, κατά τη γνώμη σας, στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του τομέα;

Η Πράσινη Συμφωνία της Ε.Ε. έχει καθορίσει σαφείς στόχους για τις μειώσεις των εκπομπών για τις χώρες, και ενώ αποτελεί πρόκληση, κάθε χώρα θα πρέπει να είναι να θέσει ένα σταθερό πλαίσιο για να διατηρήσει υψηλή εμπιστοσύνη στους επενδυτές, να αποφύγει την αλλαγή του νόμου και την αναδρομική αλλαγή (όπως συνέβη το 2014) που επηρεάζουν αρνητικά την εμπιστοσύνη στην αγορά. Στην Ελλάδα, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται προληπτική διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, για να εξασφαλίζεται ότι τα έργα πληρώνονται εγκαίρως.

– Λόγω της δραστηριότητάς σας σε πολλές χώρες, τι ρόλο πιστεύετε ότι θα παίξουν οι ΑΠΕ στο μέλλον;

Είναι δύσκολο να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά πριν από λίγα χρόνια ο τομέας των ΑΠΕ ήταν ειδικός και τώρα είναι ένας ακμάζων κλάδος που προσελκύει επενδύσεις από διάφορα είδη φορέων της αγοράς, όπως χρηματοοικονομικούς επενδυτές, βιομηχανικούς επενδυτές, ακόμη και επενδυτές λιανικής. Ο όγκος των επενδύσεων είναι τεράστιος σήμερα για αυτόν τον τομέα σε όλο τον κόσμο, είτε από δημόσιες είτε από ιδιωτικές επενδύσεις. Καθώς γίνεται ακόμα πιο συνηθισμένο να μιλάμε για την τεχνολογία στα σχολεία και στην οικογένεια και τους φίλους, γίνεται ολοφάνερο ότι αυτή η τεχνολογία θα γίνεται όλο και περισσότερο μέρος της κανονικής μας ζωής. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην το έχουν καταλάβει ακόμα, αλλά βρισκόμαστε ήδη στη μέση μιας ενεργειακής μετάβασης.

Who is who

O Alessandro Asperti αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Bocconi και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Market Management. Έχει εργαστεί ξανά ως επικεφαλής στη Santander’s Asset & Capital Structuring στην Ιταλία και ήταν υπεύθυνος για τις επενδύσεις της τράπεζας σε ενέργεια και υποδομές. Ως επικεφαλής χρηματοδότησης είχε εργαστεί στο παρελθόν και στην εταιρεία Enfinity, ενώ είχε ασχοληθεί στο τμήμα χρηματοδότησης έργων της GE Capital και της Intesa San Paolo με έμφαση στον τομέα της ενέργειας.