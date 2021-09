CHEP: Kαταγράφει σημαντική πρόοδο σε θέματα ESG τον πρώτο χρόνο επίτευξης των στόχων βιωσιμότητας για το 2025

Η Brambles, εταιρεία παροχής λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας, πέτυχε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα όσον αφορά τις λειτουργίες που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της και διαθέτει στην αγορά την πρώτη παλέτα που είναι κατασκευασμένη από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό, στην πορεία της προς ένα μέλλον με ανανεώσιμους πόρους.

Η εταιρεία δημοσίευσε την ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας, η οποία παρουσιάζει τα ουσιώδη ζητήματα και επιτεύγματα τής που αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνική Ευθύνη και τη Διακυβέρνηση (ESG) για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της στρατηγικής βιωσιμότητας για το 2020 και την εκπλήρωση των βασικών στόχων, η Brambles ανακοίνωσε, την ίδια εποχή πριν από έναν χρόνο, τους νέους Στόχους βιωσιμότητας και το φιλόδοξο όραμά της σε σχέση με την «Καινοτόμο εφαρμογή ανανεώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων» για το 2025, που βασίζονται σε μια στρατηγική «Θετική για τον Πλανήτη, Θετική για την Επιχείρηση και Θετική για τις Κοινότητες». Μόλις 12 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος, η Έκθεση Βιωσιμότητας της Brambles υπογραμμίζει χειροπιαστά επιτεύγματα που δείχνουν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί προς ένα καθαρά θετικό μέλλον:

H Brambles αποτελεί πλέον επιχείρηση της οποίας οι λειτουργίες έχουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα : οι καθαρές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της εταιρείας έχουν αντισταθμιστεί στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής 1 1 και του πεδίου εφαρμογής 2 2 , με επενδύσεις σε έργα αναδάσωσης και στην προμήθεια ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το ορόσημο υποστηρίζει τη δέσμευση της Brambles για τη μελλοντική σταθεροποίηση της ανόδου της θερμοκρασίας στον 1,5°C, εναρμονίζεται με τον υψηλότερο βαθμό επιδίωξης των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή του 2015 και αποδεικνύει την έγκαιρη δραστηριοποίησή της με γνώμονα την απαλλαγή της εταιρείας από ανθρακούχες πηγές3. Στο πλαίσιο των στόχων της Θετικής για τον Πλανήτη στρατηγικής, η Brambles διατήρησε επίσης την 100% βιώσιμη προμήθεια ξυλείας και κατέστησε δυνατό τον μετασχηματισμό περισσότερων αγορών δασοκοµικών προϊόντων με βάση την πιστοποίηση Chain of Custody (CoC – Πιστοποίηση της αειφορικής προέλευσης των προϊόντων ξύλου).

. Προάγοντας τη δέσμευσή της για με τη χρήση πλαστικών αποβλήτων στις παλέτες της, φέτος κυκλοφόρησε στην Ευρώπη το πρώτο προϊόν της Brambles που είναι κατασκευασμένο από 100% απόβλητα ανακυκλωμένων πλαστικών, η τροχήλατη παλέτα Q+. Η Brambles κατέγραψε ποσοστό 32% στη συμμετοχή γυναικών σε διοικητικούς ρόλους : Οι στόχοι για έναν Θετικό χώρο εργασίας περιλαμβάνουν τη διάδοση των πρωτοβουλιών για την ένταξη, την ευημερία στον χώρο εργασίας και την προσβασιμότητα, καθώς και τη δέσμευση για τουλάχιστον 40% συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικούς ρόλους και για διπλασιασμό του αριθμού των γυναικών που απασχολούνται στις μονάδες της έως το 2025.

Η πρόοδος σε σχέση με τους στόχους για έναν σημειώθηκε επίσης με την αναγνώριση της Brambles ως Top Employer® σε 17 χώρες και σε τέσσερις περιοχές, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας απέναντι στο προσωπικό της και στη δημιουργία ενός ανταποδοτικού περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Φιλοδοξία της Brambles είναι να επεκτείνει αυτήν την πιστοποίηση σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες και να αναγνωρίζεται ως Παγκοσμίως Κορυφαίος Εργοδότης. Η Brambles συνεχίζει να προσφέρει στις κοινότητες όταν έχουν περισσότερο ανάγκη : Η Θετική για τις Κοινότητες στρατηγική είναι ο τρίτος πυλώνας της στρατηγικής βιωσιμότητας για το 2025 και παίζει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη θετική συνεισφορά της Brambles στο κοινωνικό σύνολο. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2021, οι δωρεές εξοπλισμού της Brambles συνέβαλαν στην παροχή γευμάτων σε περισσότερα από 17.400.000 άτομα, μέσω των οργανισμών εξοικονόμησης τροφίμων με τους οποίους συνεργάζεται ανά την υφήλιο. Τέλος, η ενημέρωση και η εκπαίδευση για την κυκλική οικονομία, καθώς και οι προσπάθειες που κατέβαλε η εταιρεία για την προώθησης της κυκλικής οικονομίας, είχαν θετικό αντίκτυπο για περίπου 100.000 άτομα.

Σύμφωνα με τον Graham Chipchase, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Brambles, «Με τη νέα πενταετή στρατηγική βιωσιμότητας, η Brambles χαρτογραφεί μια ξεκάθαρη πορεία που οδηγεί σε μια πραγματικά ανανεώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα, όπου η επαναχρησιμοποίηση, η ανθεκτικότητα και η αναγέννηση θα συνιστούν θεμελιώδεις αξίες μας. Αυτό το πρωτοποριακό όραμα έδωσε στην επιχείρησή μας τη δυνατότητα να δημιουργήσει αξία, σε ένα περιβάλλον όπου η αλλαγή αποτελεί πλέον βεβαιότητα. Τα πρώιμα αυτά αποτελέσματα δείχνουν ότι η στρατηγική μας δεν είναι μόνο λόγια, αλλά και πράξεις. Κάθε επίτευγμα συνιστά ένα σταθερό βήμα προόδου προς ένα καθαρά θετικό μέλλον».

Το μοντέλο «κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης» της Brambles προσφέρει ήδη μεγάλη εξοικονόμηση φυσικών πόρων στις εφοδιαστικές αλυσίδες των πελατών, σε σύγκριση με τις εναλλακτικές μίας χρήσης. Το τελευταίο έτος, οι λύσεις της Brambles βοήθησαν τους πελάτες της να εξοικονομήσουν4:

2,4 εκατ. μετρικούς τόνους CO 2 – ποσότητα που ισοδυναμεί με τον ετήσιο όγκο εκπομπών CO 2 500 νοικοκυριών[1] σε ένα έτος

– ποσότητα που ισοδυναμεί με τον ετήσιο όγκο εκπομπών CO 500 νοικοκυριών[1] σε ένα έτος 160 μεγάλιτρα νερού – ή περίπου 1.240 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων

3,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ξύλου

3,2 εκατομμύρια δέντρα

1,4 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αποβλήτων

Η Brambles αναγνωρίζεται ως παγκόσμιος ηγέτης σε θέματα βιωσιμότητας

Τα διαπιστευτήρια και η απόδοση της Brambles σε θέματα βιωσιμότητας εξακολουθούν να αναγνωρίζονται ως κορυφαία στον κόσμο. Το περιοδικό Barron’s, το οποίο εκδίδεται από τον οργανισμό Dow Jones, χαρακτήρισε την Brambles ως τη δεύτερη πιο βιώσιμη εταιρεία παγκοσμίως για το 2021 και η Corporate Knights κατέταξε την εταιρεία στη 18η θέση στην Global 100 list of most sustainable corporations in the world (Παγκόσμια λίστα των 100 πιο βιώσιμων επιχειρήσεων στον κόσμο). Η MSCI απένειμε στην Brambles την ανώτατη βαθμολογία AAA στην αξιολόγησή της με βάση τα κριτήρια ESG και κατέταξε την εταιρεία στο κορυφαίο 4% όλων των εταιρειών που αξιολογούνται. Αντίστοιχα, η CDP απένειμε στην εταιρεία τη βαθμολογική κατάταξη A- με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε προς αξιολόγηση για τη λίστα Forests.

Ο Όμιλος έλαβε, επίσης, συνολική αξιολόγηση A με βάση το Εργαλείο Αξιολόγησης Κυκλικότητας Circulytics του ιδρύματος Ellen MacArthur Foundation και συγκαταλέγεται στους μεγάλους συνεργάτες του ιδιωτικού τομέα που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του εργαλείου και στην προώθηση των πολλών επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων της μετάβασης από γραμμικό σε κυκλικό μοντέλο.