Η Schneider Electric ανακοινώνει την κυκλοφορία των Easy Micro Data Centers, παρέχοντας προσιτή τιμή, αξιοπιστία και ταχύτητα στο edge

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, διευρύνει το χαρτοφυλάκιο λύσεων Micro Data Center με την προσθήκη της σειράς Easy Micro Data Center για συμβατικά IT και επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Διαθέσιμα άμεσα στην Ευρώπη, τη Νότια Αμερική, την Ανατολική Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, τα Easy Micro Data Centers έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν όλες τις βασικές λειτουργίες για την υποστήριξη εφαρμογών edge computing, προσφέροντας τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό ταχύτητας, αξιοπιστίας και προσιτής τιμής. Επιπλέον, επιτρέπουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω διαδικτύου και περιλαμβάνουν πρόσθετες επιλογές με το λογισμικό EcoStruxure™ της Schneider Electric, παρέχοντας ασφάλεια και συνδεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο από οπουδήποτε.

Τα Easy Micro Data Centers της Schneider Electric ενσωματώνονται και στα πιο πρόσφατα Easy Racks and Enclosures και συνοδεύονται από τη σειρά συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας Easy UPS της Schneider Electric, τα Easy Power Distribution Units (PDU), διαθέτοντας λειτουργία ανίχνευσης και ψύξης. Το υψηλό επίπεδο προενσωμάτωσης και δοκιμών απλοποιεί τις φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης, επιτρέποντας στους παρόχους λύσεων πληροφορικής, τους systems integrators και τους μεταπωλητές προστιθέμενης αξίας (VARs) να καθορίσουν και να παραδώσουν τα Easy Micro Data Centers εντός 2 έως 4 εβδομάδων, καθιστώντας τα ιδανικά για γρήγορη εφαρμογή από οργανισμούς που αναζητούν την ευελιξία, την αξιοπιστία, το ανταγωνιστικό κόστος και την ταχύτητα απόκρισης.

Αξιόπιστο edge computing με ακριβή σχεδιασμό

Δεδομένου του μεγέθους τους και του σχεδιασμού τους, τα Easy Micro Data Centers μπορούν να αξιοποιηθούν με οικονομική απόδοση σε οποιοδήποτε edge computing ή κατανεμημένο IT σύστημα. Στις Μελέτες της Schneider Electric διαπιστώθηκε ότι τα micro data centers συμβάλλουν στην εξοικονόμηση κόστους μεταξύ 42%-48% σε σχέση με μια παραδοσιακή κεντρική εγκατάσταση. Τα μοντέλα της σειράς Easy Micro Data Center C μπορούν να τοποθετηθούν και σε περιορισμένους χώρους σε ημι-ελεγχόμενα, εμπορικά περιβάλλοντα, όπως ένα σύνηθες γραφείο ή ακόμα και έναν επαγγελματικό χώρο. Παράλληλα, η σειρά Easy Micro Data Center S περιλαμβάνει καμπίνες (racks) με σύστημα ελέγχου ροής αέρα για απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε τυπικά IT περιβάλλοντα, όπως network closets και server rooms.

«Σήμερα η ανθεκτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα ανάπτυξης αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες για την ανάπτυξη της φυσικής υποδομής στο edge», δήλωσε ο Rob McKernan, Ανώτερος Αντιπρόεδρος, Secure Power Europe, Schneider Electric. «Η δυνατότητα ανάπτυξης IT υποδομών σε οποιαδήποτε τοποθεσία προσφέρει στις επιχειρήσεις μεγάλη ευελιξία, και αξιοπιστία, ανταποκρινόμενη στις προδιαγραφές και στον προϋπολογισμό. Με ενσωματωμένο λογισμικό διαχείρισης που επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω του cloud, τα Easy Micro Data Centers προσφέρουν αυξημένη συνδεσιμότητα για βελτιωμένη διαχείριση σε πολλαπλούς ιστότοπους, παρέχοντας στους πελάτες τον βέλτιστο συνδυασμό αξιοπιστίας, προσιτής τιμής και ευελιξίας».

Τα βασικά οφέλη της σειράς περιλαμβάνουν:

Ταχύτητα, αξιοπιστία και προσιτό κόστος: Διαθέσιμα εντός 2-4 εβδομάδων, τα Easy Micro Data Centers είναι ενσωματωμένα με στοιχεία υποδομής ισχύος και ψύξης και μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα με έως και 48% μικρότερο κόστος.

Διαθέσιμα εντός 2-4 εβδομάδων, τα Easy Micro Data Centers είναι ενσωματωμένα με στοιχεία υποδομής ισχύος και ψύξης και μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα με έως και 48% μικρότερο κόστος. Ευελιξία και ευκολία στην εγκατάσταση: Τα Easy Micro Data Centers παρέχουν την τέλεια εφαρμογή για εφαρμογές στον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό τομέα, στο λιανεμπόριο, σε Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, στον κλάδο της Υγείας, σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και στην Εκπαίδευση.

Τα Easy Micro Data Centers παρέχουν την τέλεια εφαρμογή για εφαρμογές στον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό τομέα, στο λιανεμπόριο, σε Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, στον κλάδο της Υγείας, σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και στην Εκπαίδευση. Λογισμικό και ψηφιακές υπηρεσίες: Υποστήριξη απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης που διευκολύνεται με τη βραβευμένη σουίτα λογισμικού EcoStruxure IT της Schneider Electric, βασισμένη σε cloud.

Υποστήριξη απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης που διευκολύνεται με τη βραβευμένη σουίτα λογισμικού EcoStruxure IT της Schneider Electric, βασισμένη σε cloud. Πρόσθετες δυνατότητες ασφάλειας: Τα Easy Micro Data Centers διαθέτουν πλήρη ανίχνευση και φυσική ασφάλεια για προστασία από παραβιάσεις και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Τα μοντέλα Easy Micro Data Center C-Series και S-Series της Schneider Electric θα είναι διαθέσιμα σύντομα σε επιλεγμένες χώρες, μέσω του δικτύου συνεργατών της εταιρείας, των IT διανομέων και των integrators, καθώς και απευθείας από τη Schneider Electric.