«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Πιο πράσινο και βιώσιμο το 2022

now viewing

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών βρίσκεται σε τελική ευθεία για να πετύχει τον στόχο του μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος, ως το 2025. Ένα νέο, μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 16 MWp, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2022.

Μάλιστα, από το 2005 ως το 2021 έχει μειώσει το αποτύπωμά του πάνω από 40%, παρά το τεράστιο πλήγμα της πανδημίας, που έφερε τεράστια μείωση της επιβατικής κίνησης και οδήγησε στην αναβολή του μεγαλύτερου μέρους των επενδύσεων. Το αεροδρόμιο έμεινε πιστό στο όραμά του να καταστεί το πιο «πράσινο» αεροδρόμιο στην Ευρώπη.

Στοχεύει στην παραγωγή καθαρής ενέργειας εντός του αεροδρομίου μέσω φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία και αντιστοιχεί περίπου στο 90% του τρέχοντος αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας, στο πλαίσιο της φιλόδοξης πρωτοβουλίας «Route 2025». Το ορόσημο του 2025 είναι πολύ πιο σύντομο του στόχου του 2050 που ανακοίνωσαν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια τον Ιούνιο 2019.

Ο διαγωνισμός για την πρώτη φάση του έργου που αφορά στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκού πάρκου, με ισχύ 16 MWp, βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης των προσφορών. Αναμένεται πως το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2022 και θα τεθεί σε λειτουργία το 2023. Υπενθυμίζεται ότι το «πράσινο φως» δόθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) τον περασμένο Μάιο. Ήδη, στον χώρο του αερολιμένα λειτουργεί από το 2011 φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, ισχύος 8 MWp, μια επένδυση ύψους τότε 20 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το «Ελευθέριος Βενιζέλος» είναι το μοναδικό Carbon Neutral αεροδρόμιο στην Ελλάδα, καταγράφει δηλαδή ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, έχοντας λάβει και τη σχετική πιστοποίηση του προγράμματος Airport Carbon Accreditation του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης (ACI- Europe) από το 2016.

Προκειμένου να επιτευχθεί το Net Zero, ο εταιρικός στόλος ξεκίνησε την πορεία προς την εποχή της ηλεκτροκίνησης με την απόσυρση μέρους των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων και αντικατάσταση τους με plug-in υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά. Παράλληλα, εγκαθίσταται η απαιτούμενη υποδομή φόρτισης.

Στα τέλη του 2021 δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο hub σημείων φόρτισης στην Ελλάδα και το πρώτο σε αεροδρόμιο σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Blue. Το έργο περιλαμβάνει συνολικά, τη δημιουργία 14 σημείων φόρτισης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, συνδυάζοντας μια ποικιλία από φορτιστές AC και ταχυφορτιστές DC που φορτίζουν μέχρι 120 kW, και μπορούν να καλύψουν πολλές διαφορετικές ανάγκες ηλεκτρικών οχημάτων στο ίδιο σημείο. Ειδικότερα, στον χώρο στάθμευσης Μικρής Διάρκειας 1 έχουν τοποθετηθεί: 5 διπλοί φορτιστές ισχύος 2 x 22 kW AC, ένας ταχυφορτιστής υψηλής ισχύος High Power DC 120 kW (ή 2 x 60 kW DC) και ένας ταχυφορτιστής ισχύος 50 kW DC και 22 kW AC.

Η βιωσιμότητα βρίσκεται, επίσης, εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, που μετρά και δημοσιοποιεί τη μη οικονομική της απόδοση και επίδραση από το 2003, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (GRI) και λαμβάνει διασφάλιση από ανεξάρτητο φορέα. Μέσα στις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας, παρέμεινε δεσμευμένη στις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΔΑΑ συμμετέχει και έχει πρωταρχικό ρόλο σε πολλές πρωτοβουλίες, όπως: Destination 2050, ACI EUROPE’s Airports Sustainability Roadmaps repositoru, STARGATE (SusTainable AiRports, the Green heArT of Europe), UN Global Compact SDG Ambition Program, Sustainable Market Initiative Council Greece part of HRH Prince Charles global Sustainable Markets Initiative.

Μέσα στο 2021, το βιώσιμο πρόσημο του αεροδρομίου βελτιώθηκε χάρη σε μια σειρά ενεργειών σε όλους τους άξονες, από τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξίες και την ηθική ως την ποιότητα των υπηρεσιών και την εμπειρία των επιβατών. Η νέα πλατφόρμα i-mind για τη διαρκή αξιολόγηση των υπηρεσιών από υπαλλήλους του αεροδρομίου και το Virtual Airport Tour για τις εικονικές ξεναγήσεις που επανέφεραν την αεροδρομιακή εμπειρία εν μέσω πανδημίας αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Αναγνωρίζοντας, επίσης, την κοινωνική ευθύνη που έχει κάθε εταιρεία και οργανισμός, ο ΔΑΑ συμμετέχει και υποστηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία «Power of a Flower». Η συνεισφορά του αεροδρομίου είναι διττή, καθώς προσέφερε χώρο για τη λειτουργία του καταστήματος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, που απασχολεί ανθρώπους με αναπηρία και προσφέρει φρεσκοκομμένα ελληνικά λουλούδια και φυτά. Επιπλέον, παραχώρησε και εκτάσεις του για την καλλιέργεια φυτών και λουλουδιών με βιώσιμες, οργανικές μεθόδους, σε μια κίνηση που αποτελεί διεθνώς πρότυπο περιβαλλοντικά επωφελούς αξιοποίησης ελεύθερων χώρων αεροδρομίου.

Παράλληλα, φροντίζει ώστε όλοι ανεξαιρέτως να απολαμβάνουν το ταξίδι, διαθέτοντας επίγεια παροχή συνδρομής για τα άτομα με αναπηρία χωρίς χρηματική επιβάρυνση. Σε αυτό το πλαίσιο εμπίπτει και το πρόγραμμα προσομοίωσης αεροπορικού ταξιδιού για παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), για τα οποία το αεροπορικό ταξίδι αποτελεί ένα ξεχωριστό «γεγονός» από πολλές απόψεις, καθώς είναι μια αλλαγή στη ρουτίνα τους, συνεπάγεται μετακίνηση, το περιβάλλον του αεροδρομίου είναι αγχογόνο, όπως και ο στενός και στρυμωγμένος χώρος του αεροσκάφους. Μέσω του συστηματικού προγράμματος εκπαίδευσης και εξοικείωσης, με τις διαδικασίες που προηγούνται ενός αεροπορικού ταξιδιού, τα παιδιά εξοικειώνονται με το αεροπορικό ταξίδι και απευαισθητοποιούνται. Μάλιστα, παιδιά, γονείς και θεραπευτές καταλήγουν μέσα σε ένα πραγματικό αεροσκάφος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Boarding Pass στον Αυτισμό» δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Ωνάση, με τη συνεργασία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου και πραγματοποιείται η τελική φάση απευαισθητοποίησης των παιδιών, τελεί υπό την επιστημονική αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – με την εποπτεία της Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αγγελικής Γενά- και έχει την υποστήριξη της AEGEAN.