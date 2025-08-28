Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Το παρόν στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 θα δώσει και φέτος, για ένατη συνεχή χρονιά, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) σηματοδοτώντας τη δέσμευση της να εδραιώσει έναν ισχυρό δίαυλο επικοινωνίας με την αγορά, τους καταναλωτές και την κοινωνία των πολιτών, αναδεικνύοντας τις νέες προοπτικές που δημιουργούνται από τις εξελίξεις των τομέων Ενέργειας, Υδάτων και Αποβλήτων.

Η φετινή συμμετοχή συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του φορέα της ΔΕΘ.

Το περίπτερο της ΡΑΑΕΥ θα βρίσκεται στο κτίριο 10, stand 24.

Η Ρυθμιστική Αρχή προγραμματίζει σειρά εκδηλώσεων και δράσεων.

Α. Ημερίδα και Εσπερίδες

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 ώρα 12:30, Ημερίδα Κλάδου Αποβλήτων ΡΑΑΕΥ

Θέμα: «ΡΑΑΕΥ και Απόβλητα: Αφετηρία, όραμα και εργαλεία επίτευξης»

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 18:30, Εσπερίδα Κλάδου Ενέργειας ΡΑΑΕΥ με Θέμα: «Ο σύγχρονος καταναλωτής: Ενημέρωση και Προστασία»

Α’ ΜΕΡΟΣ, Ενημερωμένος και ενεργός καταναλωτής

Β’ ΜΕΡΟΣ, Η αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών

Γ’ ΜΕΡΟΣ, Η προστασία των καταναλωτών

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 18:30, Εσπερίδα Κλάδου Ενέργειας ΡΑΑΕΥ με Θέμα: «ΑΠΕ και Αποθήκευση»

Α’ ΜΕΡΟΣ, Υφιστάμενη κατάσταση των έργων ΑΠΕ, αποθήκευση στην Ελλάδα και προοπτικές

Β’ ΜΕΡΟΣ, Συμμετοχή των μονάδων αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ.

Επισυνάπτεται Αναλυτικό Πρόγραμμα.

Β. Ενεργειακές δράσεις

Διαγωνισμός Ζωγραφικής

Η ΡΑΑΕΥ διοργανώνει, για τέταρτη συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με την Πρυτανεία του ΑΠΘ και την Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, Διαγωνισμό Ζωγραφικής για νέους/νέες με θέμα «Ὕδωρ ἐστὶν ἀρχὴ τῶν πάντων»-Από το νερό ξεκινάνε όλα… (Ο Θαλής ο Μιλήσιος, (περ. 624-540 π.Χ.).

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των νέων και του ευρύτερου κοινού καθώς και η αποτύπωση – μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας – της σημασίας του θεμελιώδους αγαθού για τη ζωή όλων στον πλανήτη, του νερού.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες νέων:

1η κατηγορία: για ηλικίες έως 12 ετών (μαθητές/μαθήτριες Δημοτικού)

2η κατηγορία: για ηλικίες 13 έως 18 ετών (μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου-Λυκείου)

3η κατηγορία: για ηλικίες άνω των 18 ετών (φοιτητές/φοιτήτριες, νέοι/νέες)

Χώρος διεξαγωγής είναι ο εξωτερικός χώρος του Κτιρίου 10 εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ, ο οποίος είναι διαμορφωμένος κατάλληλα για τις ανάγκες του Διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι, στους οποίους θα παρέχονται δωρεάν υλικά (ειδικό χαρτί ζωγραφικής και ειδικά χρώματα), μπορούν να προσέρχονται όλες τις μέρες και ώρες λειτουργίας της ΔΕΘ (Σαββατοκύριακα 06-07.09 & 13-15.09 από τις 10:00 έως τις 22:00 και καθημερινές (08-12.09.2025) από τις 16:00 έως τις 22:00).

Το καλύτερο έργο κάθε κατηγορίας θα βραβευτεί σε ειδική τελετή με βραβείο έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα στοιχεία των βραβευθέντων καλλιτεχνών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ (https://www.raaey.gr) υπό τη Θεματική «Νέα – Ανακοινώσεις».

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τους/τις:

Δημήτρης Παπαντώνης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, τ.Αντιπρύτανης ΕΜΠ, Μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ, Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης ΑΠΘ, Στέλλα Λάββα, Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ, τ.Αντιπρυτάνισσα Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ΑΠΘ, τ.Κοσμητόρισσα Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ, Δόμνα Κακανά, Καθηγήτρια ΑΠΘ, τ.Κοσμητόρισσα της Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ, Πρόεδρος του ΚΕΔΙΜΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φύλου και καταπολέμησης των διακρίσεων ΑΠΘ, Λάμπρος Ψυρράκης, Καθηγητής ΑΠΘ, Κοσμήτορας Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ, Διευθυντής του «Εργαστηρίου Ζωγραφικής 5», Άρης Κατσιλάκης, Αναπλ. Καθηγητής ΑΠΘ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Γλυπτικής ΑΠΘ, Δρ. Ιωάννης Ν. Τζώρτζης, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ και Σύνθια Σάπικα, Γενική Διευθύντρια ΕΡΤ3.